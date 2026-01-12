El Celta apunta a Europa y deja al Sevilla muy tocado

El Celta confirmó que es el tercer mejor equipo fuera de casa de la Liga con un triunfo justo ante el Sevilla, un equipo todo corazón, pero con muy poca calidad y, sobre todo, pegada. Un absurdo penalti de Oso en el minuto 86 sobre Moriba permitió a Marcos Alonso marcar el 0-1 y dejar muy tocado al conjunto andaluz. No se le puede negar al Sevilla su corazón y su fe, pero es un equipo con enormes carencias ofensivas. El momento es delicado, a tres puntos del descenso y unas sensaciones horribles. Tras caer 0-3 ante el Levante, que llegó como colista, el Sevilla ha vuelto a perder sin anotar. Son ya tres los choques seguidos donde no ve puerta, con tres derrotas consecutivas. El Celta aprovechó su ocasión y el desplome físico del Sevilla en el tramo final tras un enorme desgaste previo. Los de Claudio Giráldez llevan seis partidos seguidos sin perder fuera de casa, con cinco victorias y un empate como gran bagaje. Por eso, entre otras cosas, apunta a Europa tras alcanzar al Betis en puntos en la sexta plaza. Un equipo que juega bien y que supo sufrir en Nervión hasta encontrar su oportunidad de ganar el partido. Un penalti absurdo de Oso le ayudó.

SEV Sevilla 0 CEL Celta 1 Goles 0-1 min. 87: Marcos Alonso. Árbitro José María Sánchez Martínez Tarjetas amarillas Moriba Kourouma (min. 34), Isaac Romero (min. 60), Juanlu Sanchez (min. 75), Giráldez (min. 83), Batista Mendy (min. 85), Óscar Mingueza (min. 89) y Hugo Álvarez (min. 93)

El derroche físico del Sevilla fue encomiable ante el Celta, un equipo de buen toque, que llegó a Nervión en línea ascendente y que fuera de casa es muy competitivo. La apuesta de Almeyda fue arriesgada, con persecuciones de sus jugadores a los del Celta, a una intensidad que no tuvo nada que ver con la ofrecida por los andaluces en el pasado encuentro ante el Levante, donde cayó por 0-3. El Celta apenas pudo superar esa presión tan intensa del Sevilla, al que, no obstante, le faltó presencia arriba. Isaac volvió a jugar de titular ante las molestias de Alexis y volvió a mostrar sus carencias. Todo lo bueno que el Sevilla intentaba moría arriba ante su falta de presencia en el área rival. Con Juanlu entonado, los centros del extremo jamás encontraron rematador en un primer tiempo donde, curiosamente, las mejores ocasiones fueron de este ahogado Celta.

Cuando los de Giráldez pudieron superar el acoso del Sevilla, llegaron dos claras ocasiones de gol. En el minuto 15, Odysseas salvó un disparo cruzado de Bryan Zaragoza. Javi Rodríguez no sabe todavía cómo pudo rematar tan mal un preciso pase de Moriba, que lo dejó solo ante el meta griego del Sevilla. Fue en el minuto 31 y el conjunto de Almeyda se salvó en una primera parte movida e intensa, de pocas ocasiones y presencia en el área. En el Sevilla, por su ineficacia en la delantera. En el Celta, porque, con Borja perdido, apenas superó la buena presión de los andaluces.

El Sevilla se fue derritiendo con el paso de los minutos. No es normal mantener esa intensidad física sin ninguna posibilidad de llegada. Almeyda, cada vez más discutido, lo intentó con la entrada de Vargas y Alexis. El suizo, su mejor hombre, volvió a lesionarse. Todo un síntoma de lo mal que le van las cosas a este equipo que fue incapaz de mantener, al menos, el empate. El Celta fue mejor en el tramo final y olió la debilidad del Sevilla.

Odysseas realizó un paradón tremendo a Moriba, objeto luego del penalti de Oso. En el minuto 88, Marcos Alonso hizo el 0-1 con un excelente lanzamiento. El Sevilla, incapaz de hacerle cosquillas al Celta, se entregó mientras los gallegos celebraron su cuarto partido seguido fuera de casa sin recibir ni un gol. Todo es amargura en el Sevilla, como reflejó la lesión de Vargas. La alegría fue para este Celta que ya ha cogido al Betis en la pelea por Europa.

“Tuvimos ganas, sometimos al rival, pero arriba no llegamos. En el fútbol hay que marcar, nos falta efectividad y estamos carentes en ese sector. Es la realidad que tenemos. Los muchachos dejaron el alma, pero no nos alcanza”, apuntó Matías Almeyda, el entrenador del Sevilla. “Hay que seguir, estudiamos a los rivales, los sometemos, pero no tenemos gol. Estamos sufriendo, tenemos que seguir trabajando y tratar de conseguir la tranquilidad. Por momentos nos apuramos mucho. De esto se sale poco a poco”, añadió. “Analizamos, programamos y luego pasan cosas, como con Vargas. Creo en este grupo, en el trabajo, esto se resuelve con unión. La división te lleva a la catástrofe, lo viví en River. Es un momento complicado”, finalizó el entrenador del Sevilla.