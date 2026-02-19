Repsol iniciará acciones legales para reclamar daños de 125 millones por el apagón eléctrico

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha anunciado este jueves que la compañía va a iniciar acciones legales para reclamar los daños ocasionados en todos sus centros industriales por el apagón eléctrico del 28 de abril del año pasado. Y lo hará antes de que se cumpla un año del incidente, plazo que establece la ley para este tipo de reclamaciones a terceros. En la conferencia de analistas para la presentación de los resultados de 2025, Imaz reiteró que estos daños ascienden a 125 millones de euros, como ya venía avanzado en sus cuentas trimestrales, y que considera “recuperables”.

Esta reclamación se enfocará en el cero eléctrico sufrido el 28 de abril en todas sus plantas, pero no en los incidentes sufridos en días anteriores por sus complejos de Cartagena (22 de abril) y Puertollano (16 de junio), que también supusieron un impacto para la actividad del grupo y se gestionarán aparte. Repsol cuenta con cinco refinerías en España, ubicadas en otros tantos complejos petroquímicos: además de las dos citadas, cuenta con las de La Coruña, Bilbao y Tarragona.

Josu Jon Imaz, que prefirió “no entrar en el debate público” sobre el origen del apagón, se mostró partidario de esperar a conocer la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el incidente. “Estamos a la espera de este informe para tener más claridad sobre los posibles responsables de estos eventos, pero en cualquier caso, vamos a iniciar una reclamación legal antes de finales de abril, cuando legalmente se permite”, añadió. Aunque ha dicho “no tener una bola de cristal” para conocer el desenlace de esta demanda, el consejero delegado de Repsol recordó que en 2022 hubo un fallo del Tribunal Supremo ratificando una indemnización a su filial Petronor de 18 millones por el impacto por un corte de luz de 12 minutos.

En este sentido, estimó que 18 millones de euros “es una cifra muy cercana” al impacto en cada una de sus centros industriales por el blackout del 28 de abril. “Estamos preparando este caso, esperando el informe, atentos a él, pero en cualquier caso, trabajaremos en el ámbito legal para obtener una compensación justa por este impacto en nuestras plantas industriales”, aseguró Imaz.

Repsol ha presentado una demanda “muy similar” a las de sus competidoras Galp o BP, entre otras, contra el denominado “tramo autonómico” del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos aplicado entre 2013 y 2014 y a las que el Tribunal Supremo dio la razón. El Alto Tribunal ordenó a la Agencia Tributaria la devolución de lo abonado por las petroleras más los intereses, al considerarlo contrario al Derecho de la Unión Europea. “No soy abogado ni químico, pero creo que, en términos legales, podría ser similar”, dijo al respecto, añadiendo que la compañía está a la espera de esa decisión del Supremo. “No puedo anticipar cual será la decisión del Tribunal Supremo para Repsol, porque no está en mis manos, pero la reclamación es casi la misma, o muy similar”, destacó.

Moeve también irá al juez

Por su parte, Moeve (antigua Cepsa) también prepara acciones legales por los daños y perjucios causados por el corte del suministro del 28 de abril que duró más de 12 horas, dependiendo de zonas, a sus instalaciones, según fuentes de la compañía. Esta ya desveló en la presentación de sus resultados del primer semestre del año pasado que el incidente le costó 50 millones de euros.

Moeve tiene dos refinerías: La Rábida, en Huelva, y la de Gibraltar-San Roque, en Cádiz. Esta petrolera mantiene negociaciones para integrar su red de gasolineras y su actividad industrial con las de la portuguesa Galp. Esta cuenta con una refinería, en Sines (Portugal), que también se vio afectada por el cero eléctrico que afectó a toda la Península Ibérica.