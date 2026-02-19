Guindos ve “muy bien” una hipotética candidatura Hernández de Cos al BCE

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ve “muy bien” una posible candidatura de Pablo Hernández de Cos para presidir la institución. La hipótesis de una salida adelantada de Christine Lagarde, que según publicó Financial Times baraja dejar el puesto antes de que su mandato expire el 31 de octubre de 2027, ha avivado la carrera por la sucesión. El Gobierno ha expresado su interés en presentar un candidato, máxime cuando en mayo deja su silla el único español del comité ejecutivo del Eurobanco, el propio Guindos. El exministro de Economía del PP, a preguntas de este diario aprovechando un acto en Valencia este jueves, ha asegurado que Hernández de Cos fue “un magnífico gobernador del Banco de España” y por ello ha respaldado las aspiraciones de que sustituya a Lagarde. Sería la primera vez que España ocupa el cargo desde la fundación del organismo europeo, en 1998.

Hernández de Cos, de 55 años, que dirigió el Banco de España hasta junio de 2024 tras ser nombrado a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy en mayo de 2018, es uno de los nombres que están en las quinielas para suceder a Lagarde. El Ministerio de Economía no se ha referido a él expresamente, pero sí ha señalado que España “trabajará activamente para garantizar que tenga una posición influyente y significativa” en el organismo bancario.

El diario Financial Times, citando fuentes cercanas a Lagarde, señaló que la francesa valora adelantar el final de su mandato. La salida anticipada tendría lugar para que el presidente galo, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, participen en la elección de los cargos del BCE antes de las elecciones francesas de abril de 2027, que supondrían la salida de Macron —solo puede estar dos mandatos— y podrían dar la victoria al candidato ultraderechista Jordan Bardella (sucesor de Le Pen como candidato de Reagrupamento Nacional). Además de Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), suenan como candidatos para el puesto el holandés Klaas Knot y los alemanes Joachim Nagel, Isabel Schnabel y Jörg Kukies. En 2027, además de Lagarde, cesarán en sus funciones el economista jefe (Philip Lane, irlandés) y la propia Schnabel, miembro del Consejo Ejecutivo del banco, principal órgano de gobierno de la entidad.

Guindos, quien será sustituido por el croata Boris Vujčić el próximo 1 de junio, ha aprovechado una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de Valencia para ensalzar el trabajo de Lagarde. “Ha hecho una magnífica labor siempre buscando consenso”, ha asegurado el exministro, quien se ha referido al actual contexto económico como “positivo”. “Estamos por debajo de nuestro objetivo de inflación, que es del 2%, y en una situación de estabilidad financiera”, ha señalado. En contraste, ha añadido, “la situación políticamente es compleja, con muchísimas incertidumbres“.

Preguntado por posibles “vientos de cambio” en los próximos años en Europa, que era el tema principal de la intervención, De Guindos ha señalado que “aunque Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo, el mundo ha cambiado y se tiene que ajustar”. “No estamos en el entorno en el que hemos vivido mucho tiempo, sino que ahora tenemos que ser más autónomos, más independientes de Estados Unidos; nos encontramos además con un competidor formidable que es China. Y Europa debe mantener sus valores de estabilidad institucional, estados de derecho, respeto de las minorías…”, ha desarrollado.

Guindos también ha defendido el euro digital como “refuerzo para la soberanía monetaria” de la UE. El vicepresidente del BCE ha señalado que “el euro digital es exactamente igual que los billetes físicos, llevado al ámbito digital”. En ese sentido, el exministro ha rechazado “las teorías conspiratorias” sobre la supuesta falta de privacidad del euro digital.