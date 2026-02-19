Detenido el jefe de la célula que masacró a 11 personas en un campo de fútbol de Salamanca

Moisés Soto, el tercero por la izquierda, en la detención de implicados en la masacre del 25 de enero en Salamanca, Guanajuato

Moisés Soto encabeza el grupo de choque de Los Marros, del Cartel Santa Rosa de Lima, que protagonizó el ataque del pasado 25 de enero a la comunidad Loma de Flores, en Guanajuato

La Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato ha detenido este jueves a Moisés Soto, acusado de ser el autor material de la masacre de 11 personas en un campo de fútbol de Salamanca. El detenido encabeza el grupo de choque de Los Marros, del Cartel Santa Rosa de Lima. Esta célula criminal protagonizó el ataque del pasado 25 de enero a la comunidad Loma de Flores, en el poderoso corredor industrial del Estado. Junto a Soto han sido detenidas otras dos personas, identificadas como Margarita N y Gabriel N, señaladas por presuntamente facilitar la logística del ataque, que dejó también 12 heridos, y la huida de los criminales.

A las cinco de la tarde del domingo 25 de enero, decenas de personas estaban congregadas en las canchas de fútbol de Loma de las Flores. Esta comunidad está situada al norte de Salamanca, que alberga la sede de una refinería de Pemex. Hasta allí llegaron varias camionetas repletas de hombres armados. El ataque a balazos dejó el saldo brutal de 11 muertos y una docena de heridos, varios de ellos graves.

La masacre conmocionó a un Estado que trata de sacudirse un lustro de violencia extrema. “Lo ocurrido en Salamanca es un hecho inaceptable”, condenó entonces la gobernadora panista de Guanajuato, Libia Denisse Flores: “El Estado actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables”. Hasta el momento han sido detenidas seis personas relacionadas con el ataque.

La última detención se ha dado en la comunidad Cerrito de las Yerbas, en la localidad de Villagrán, apenas a 50 kilómetros del lugar del crimen. En el arresto participaron fuerzas estatales y federales “en una acción estratégica coordinada derivada de tareas de inteligencia e investigación”, que “se ejecutó sin realizar un solo disparo”, ha comunicado la Secretaría de Seguridad de Guanajuato. En el lugar se incautaron también armas y drogas, según la dependencia.

Información en desarrollo...