Las pesquisas de la masacre de Salamanca apuntan a un ataque del Cartel Santa Rosa de Lima sobre el Cartel Jalisco

Fuentes del Gobierno federal señalan que un convoy cercano al líder de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, encarcelado desde hace años, perpetró el atentado en un campo de fútbol que ha dejado 11 muertos

Las pesquisas por la masacre de este domingo en Salamanca, Guanajuato, en el centro de México, apuntan al Cartel Santa Rosa de Lima, una organización regional dedicada originalmente al robo de combustible, según fuentes del Gobierno federal. El ataque, que dejó 11 muertos y una docena de heridos, de los que la mitad siguen todavía en el hospital, responde a la pugna de este grupo con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Al menos cinco de las personas fallecidas que fueron identificadas pertenecen a una empresa de seguridad privada, ligada al CJNG”, señalan dichas fuentes.

El atentado ocurrió en la tarde del domingo, en unas canchas de fútbol en la zona norte de Salamanca, sede de una refinería de la petrolera Pemex, ya muy cerca de Irapuato. Salamanca figura en el medio del corredor agrícola-industrial que discurre entre Irapuato y Celaya. Según testimonios recogidos en la prensa local, dos camionetas con hombres armados irrumpieron en las canchas de fútbol pasadas las 17.00, cuando había decenas de personas en el lugar. Los asesinos bajaron de al menos uno de los vehículos y dispararon contra la gente.

“De acuerdo con las primeras indagatorias, el ataque fue perpetrado por un grupo perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima. Las líneas de investigación señalan la participación de Moisés Soto Bermúdez, quien encabeza el grupo de choque de ‘Los Marros”, indican fuentes del Gobierno federal. Ese nombre, Marros, hace referencia al apodo del líder y fundador de este grupo, José Antonio Yépez Ortiz, alias Marro, detenido en verano de 2020. Precisamente en diciembre, el Gobierno de Estados Unidos anunciaba sanciones contra el Marro, de quien decían que seguía manejando el grupo desde prisión.

Fuentes del Gobierno señalan que la célula de Los Marros opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman ‘Negro’ y/o ‘Camorro’ y/o ‘Gallo’, identificado como jefe de célula, quien se dedica a la distribución de droga, homicidios y extorsión en Irapuato, Salamanca y Celaya. Tanto Lara como Soto Bermúdez están en busca y captura.

Salamanca, igual que Celaya o Irapuato, vive una ola de violencia desde hace años, alimentada por el menudeo de drogas, principalmente metanfetamina y marihuana, y el robo de combustibles de los ductos de Pemex. Desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, en octubre de 2024, los asesinatos se han reducido en el Estado en un 41%, pero la violencia sigue latente como ilustran masacres como la de este domingo.

En el caso de Salamanca, el ataque del domingo, que ocurrió a media tarde, cerraba un fin de semana de terror, en el que al menos otras siete personas resultaron asesinadas en diferentes eventos, la mayoría, a diferencia de este, en comunidades del sur de la ciudad. Tanto el alcalde de Salamanca como diputados locales originarios de allí han pedido ayuda a los Gobiernos estatal y federal para contener el empuje de las mafias, responsables también de la desaparición de varias personas en el último mes.