Guanajuato recupera en los primeros días del año al menos 17 cuerpos de fosas clandestinas

Todavía no se cumplen los primeros diez días de este nuevo año y el Estado de Guanajuato ya registra por lo menos los cuerpos de 17 personas que han sido encontradas en fosas clandestinas ubicadas en los municipios de Irapuato, Celaya y Villagrán —en la parte centro de la entidad—. El Fiscal del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó que los trabajos forenses continúan en la fosa de Villagrán, de donde se han rescatado los cuerpos de al menos diez personas, de acuerdo con colectivos de familiares buscadores, que han dicho a medios locales que además han encontrado los restos de otras tres personas.

La Fiscalía no ha querido dar cifras todavía, ante la falta de análisis forenses que les permita dar una información final, y el Fiscal Alatriste ha reiterado que no dará un número de los hallazgos mientras no tengan las conclusiones de los especialistas. Al ser cuestionado por la prensa local sobre la fosa en Villagrán y la cifra inicial de los colectivos sobre los diez cuerpos, el funcionario dijo: “Esperamos que no, estamos en trabajo. No tengo un número, pero no. Dios quiera que no sean diez”.

Las autoridades comenzaron los trabajos en la fosa de Villagrán —un municipio de 66.000 habitantes— el pasado domingo, y, de acuerdo con una tarjeta informativa publicada este miércoles, los forenses todavía trabajan en el terreno donde fue localizada la fosa, en un campo de cultivo. “Arqueólogos, forenses y peritos en antropología realizan un trabajo exhaustivo de la escena, lo que ha permitido la localización de diversos indicios relevantes para el esclarecimiento de los hechos”, dijo la Fiscalía.

Al ser cuestionada por estos hallazgos, este martes, la presidenta municipal de Villagrán, la morenista Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, dijo: “La verdad desconozco, solo manifiestan que es en Villagrán, y con todo el tema de los Reyes Magos y eso, no he tenido mayor información al respecto”.

La fosa en Villagrán se suma a la encontrada durante los primeros días del año en Celaya, donde vecinos reportaron la presencia del cuerpo de un hombre enterrado en parcelas de cultivo de la comunidad Rincón de Tamayo, en el sur del municipio. Más tarde, la Fiscalía confirmó que los restos correspondían a un hombre de aproximadamente 30 años.

Además, el pasado 4 de enero, el colectivo Hasta Encontrarte, en Irapuato, localizó dos fosas clandestinas con los restos de seis personas en la comunidad de Tamahula, de ese municipio. El colectivo subió a sus redes sociales fotografías de prendas de vestir que encontraron en la zona, e informaron algunas de las características de los cuerpos hallados, como tatuajes y que se trataba de cinco hombres y una mujer.

“Si identifican algún tatuaje o prenda, favor de enviar mensaje directo a la página”, dijeron en su cuenta de Facebook, desde donde hacen transmisiones en vivo sobre sus búsquedas y hallazgos. “Recordándoles si saben de algún punto de búsqueda o fosa clandestina, les agradeceríamos de todo corazón que nos envíen información, todo será de manera anónima. Nosotros no buscamos problemas con nadie, no queremos culpables”, aseguran.

El Fiscal Alatriste ha hecho énfasis en que su prioridad, por protocolo, son las búsquedas en vida, y ha aprovechado para decir que en Guanajuato la incidencia delincuencial va a la baja. “Quiere decir que nuestro programa de atención va en aumento, estamos impactando por fin en Guanajuato la cifra negra [delictiva]”, aseguró.

Sin embargo, casi al mismo tiempo, la gobernadora del Estado, la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció en Irapuato, el incremento en los homicidios dolosos registrados en ese municipio durante los meses recientes, aunque negó que la situación fuera provocada por una estrategia de seguridad fallida. “No es que algo falle, la realidad delictiva es cambiante y tenemos que estar siempre un paso adelante [...] Los propios reacomodaos y las pugnas entre grupos delictivos van generando estos escenarios. Aquí lo que tenemos quehacer es no bajar la guardia” dijo el pasado 5 de enero.

En Guanajuato, un Estado de poco más de seis millones de habitantes, se registran el 11,6% de todos los asesinatos del país. Es desde el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum una prioridad nacional. Ahora el Gobierno estatal y el federal identifican a la entidad como una de las más representativas de la reducción de homicidios en el país. Sin embargo, la realidad en las calles es otra. El Estado arrancó este 2026 con una ola de violencia: en menos de 24 horas nueve personas fueron asesinadas en varios ataques armados, principalmente, en zonas rurales.