Warner Bros rechaza la nueva oferta de Paramount pero le da una semana para negociar un acuerdo más favorable

Warner Bros. Discovery (WBD) ha rechazado la última oferta de Paramount Skydance, que supone pagar 30 dólares por acción y una serie de compensaciones añadidas para que rompa su acuerdo con Netflix. Sin embargo, la histórica compañía cinematográfica concede a su estudio rival en Hollywood siete días para intentar llegar a un acuerdo mejor para hacerse no solo con las históricas instalaciones en la meca del cine sino también con la plataforma HBO Max y la saga Harry Potter, según informó la propia empresa este martes.

“Durante este período, WBD se reunirá con Paramount para analizar las deficiencias pendientes y aclarar ciertos términos del acuerdo de fusión propuesto por Paramount”, según ha escrito la dirección en una carta a los accionistas. Y recalca: “Netflix conserva sus derechos de igualación, según lo definido en el acuerdo de fusión”.

A tenor del mensaje parece que la cúpula de Warner mantiene su apuesta por cerrar el acuerdo con Netflix y solamente una mejora sustancial por parte de la compañía dirigida por David Ellison podría provocar un giro de los acontecimientos. “El Consejo de Administración de Warner mantiene su recomendación unánime a favor de la fusión con Netflix. El Consejo también recomienda unánimemente que los accionistas rechacen la oferta de Paramount”, subraya la cúpula liderada por David Zaslav.

La decisión se ha tomado después de que un asesor financiero de Paramount dijera de manera informal a un miembro del consejo de Warner Bros que Paramount puede llegar a ofrecer al menos 31 dólares por acción si la compañía accedía a reabrir las negociaciones. Esa oferta supone pagar un dólar más por acción que la última propuesta de Paramount, según explica Warner Bros. La compañía también afirmó que el planteamiento actual no es su mejor y última oferta. Netflix le ha otorgado “una exención limitada” a Warner Bros para que abra esta negociación de una semana. La compañía de streaming con sede en Los Gatos (California) se guarda una opción de tanteo si Paramount mejora su propuesta.

Paramount, que rivaliza con Netflix para hacerse con el estudio, tiene hasta el 23 de febrero para presentar su “mejor oferta final”, que la plataforma de streaming puede llegar a igualar según los términos del acuerdo vigente de fusión, informó Warner Bros. En su última oferta, Paramount se comprometió también a abonar la penalización de 2.800 millones que Warner Bros debería pagar si rompe el actual pacto con Netflix.

Las propuestas de los dos rivales son por diferentes perímetros del negocio de Warner. La oferta de Netflix es por una unidad más reducida que engloba a los históricos estudios cinematográficos y su canal HBO Max. Mientras que Paramount también aspira a quedarse con todos el negocio de cable de Warner, que incluye el canal de noticias CNN y todos los canales de Discovery, que los expertos valoran entre dos y cuatro dólares. Está previsto que esta filial salga a Bolsa a lo largo del año.

Warner asegura que el consejo de administración sigue recomendando por unanimidad que los accionistas voten a favor de su acuerdo vinculante para vender sus estudios y el negocio de streaming HBO Max a Netflix por 27,75 dólares por acción. El consejo ha programado una votación de los accionistas sobre el acuerdo con Netflix para el 20 de marzo.

“El consejo de administración no ha determinado que la propuesta [de Paramount] tenga una probabilidad razonable de resultar en un acuerdo superior a la fusión con Netflix”, declararon el presidente de Warner Bros, Samuel DiPiazza Jr., y el consejero delegado, David Zaslav, en una carta enviada el martes al consejo de Paramount. “Seguimos recomendando y mantenemos nuestro pleno compromiso con nuestro acuerdo con Netflix”, añade.

Los dos gigantes de los medios han estado compitiendo por el control de Warner Bros, sus estudios de cine y televisión más emblemáticos y su catálogo de contenidos, en una contienda que pone de relieve los riesgos de un sector del entretenimiento que cambia rápidamente. Eso sí, Paramount no solo quiere hacerse con esta parte más jugosa del negocio de Warner sino con toda la empresa, incluyendo la televisión tradicional. Por eso, su oferta es mayor en términos brutos.

“Durante todo el proceso, nuestro único enfoque ha sido maximizar el valor y la seguridad para los accionistas de Warner Bros”, añadió Zaslav en el comunicado.

La decisión de reanudar las conversaciones con Paramount se produce después de que el candidato presentara una modificación de su oferta con nuevos términos el pasado 10 de febrero. La propuesta abordaba varias de las principales preocupaciones del consejo de Warner Bros.

“Se le acaba el tiempo a Paramount con esta saga en disputa, que se ha prolongado demasiado, lo cual no beneficia a nadie”, declaró a Reuters Paolo Pescatore, analista de PP Foresight. “Por ahora, la pelota está en el tejado de Paramount”, avisó.

Paramount ha intentado comprar Warner Bros desde septiembre del año pasado, un acercamiento que implicó que la empresa se pusiera formalmente a la venta. La compañía que pujaba por ella aumentó su oferta varias veces antes de perder finalmente frente a la propuesta de Netflix. Tres días después de anunciarse el acuerdo, Paramount presentó una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros a 30 dólares por acción.

Según los términos del acuerdo con Netflix, los canales de televisión por cable de Warner Bros, como CNN y TNT, se escindirán para formar una nueva compañía, Discovery Global. Paramount, que pretende comprar la totalidad de Warner Bros, ha insistido en que su acuerdo es mejor para los accionistas y ha pasado los últimos meses tratando de atraer a reguladores e inversores.