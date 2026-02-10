Paramount mejora su opa por Warner y se ofrece a pagar la penalización de 2.800 millones por romper con Netflix

El grupo controlado por David Ellison también respalda la refinanciación de la deuda y promete compensaciones a los accionistas si la operación se retrasa

Paramount Skydance ha realizado mejoras en su oferta hostil por Warner Bros. La compañía controlada por David Ellison anunció este martes, a través de un comunicado, que cubrirá la penalización por rescisión de 2.800 millones de dólares (2.351 millones de euros, al cambio actual) que Warner Bros Discovery tendría que pagar a Netflix si pone fin al acuerdo ya pactado con la plataforma de streaming. En paralelo, la multinacional respaldará una refinanciación de la deuda de Warner Bros y asumirá el pago de 1.500 millones de dólares (1.259 millones de euros) en comisiones asociadas a dicha operación, si fuera necesario.

Para subrayar su confianza en que obtendrá una rápida aprobación regulatoria, Paramount indicó que pagará una “tarifa acumulativa” a los accionistas de Warner de 25 centavos por acción por cada trimestre en que la transacción no se cierre después del 31 de diciembre.

Las acciones de Paramount y Warner Bros han reaccionado con subidas de más de un 1% tras el anuncio al poco de arrancar la sesión de este martes. Netflix es la que más avanza, con un alza del 2,5% en los primeros minutos de negociación, lo que sugiere que los inversores que se habían mostrado escépticos sobre la operación podrían ver con buenos ojos que Paramount esté ofreciendo una alternativa más atractiva.

Paramount no ceja en su asalto para tratar de adquirir Warner Bros. La compañía de cine y televisión se vio sorprendida cuando el consejo de Warner Bros acordó vender sus estudios y el servicio de streaming HBO Max a Netflix por 27,75 dólares por acción, lo que valora la operación en 82.700 millones de dólares (69.466 millones de euros).

Warner Bros, que ha rechazado múltiples propuestas de Paramount, ha señalado que pedirá a sus accionistas que voten sobre la transacción con Netflix antes de abril. Por su parte, Paramount afirmó que ha cumplido con una segunda solicitud de información del Departamento de Justicia sobre su oferta, un hito que activa un período de 10 días para que los reguladores respondan.

Demostrar que cuenta con ventaja ante los reguladores es una parte clave de la estrategia de Paramount para frustrar la adquisición planeada por Netflix de los estudios y los negocios de streaming de Warner Bros. Si Paramount logra superar ese período de espera, podría utilizarlo como señal de aprobación gubernamental para intentar convencer a los accionistas de Warner Bros de que voten en contra de la operación con Netflix.

Paramount aseguró además que el compromiso de capital del grupo encabezado por la familia Ellison y sus socios asciende a 43.600 millones de dólares (36.621 millones de euros). El grupo planea pedir prestados otros 54.000 millones de dólares (45.357 millones de euros) a Bank of America, Citigroup y Apollo Global Management.