Paramount alarga el plazo de su opa hostil sobre Warner

La compañía controlada por David Ellison asegura que tiene compromisos sobre un 7% del capital de WBD, lejos del 50% que necesita para controlar el grupo

Un nuevo episodio en la histórica batalla por convertirse en el rey del entretenimiento en Estados Unidos. Paramount Skydance, la compañía controlada por David Ellison, ha decidido ampliar nuevamente el plazo para la oferta pública de adquisición no solicitada sobre Warner Bros Discovery. El grupo audiovisual ha anunciado, también, que lanzará una campaña entre los accionistas de WBD para que rechacen el acuerdo de adquisición de Netflix.

Paramount ha alargado hasta el 20 de febrero el nuevo plazo de vencimiento de la opa hostil, según ha comunicado la empresa a través de una nota. Paramount no está dispuesta a perder los históricos estudios cinematográficos. No se resigna pese a que Netflix le ha tomado la delantera. La plataforma de streaming ha alcanzado un preacuerdo para pagar 83.000 millones de dólares (unos 71.000 millones de euros) íntegramente en metálico por el vasto catálogo cinematográfico de Warner, los estudios y HBO Max. La propuesta no incluye el negocio de televisión por cable, que incluye los canales CNN, TNT y las señales de Discovery.

Paramount, por su parte, lleva desde septiembre negociando la compra de Warner. Fue el primero en interesarse por la productora de títulos legendarios como Casablanca, pero también éxitos contemporáneos como la saga de Harry Potter o el universo de superhéroes de DC (Batman o Superman). Su oferta por todo el grupo WBD, incluyendo la televisión por cable, asciende a 108.400 millones de dólares.

Sin embargo, Paramount se está encontrando con el rechazo del consejo de Warner, que se ha manifestado en contra de la opa hasta en dos ocasiones. Las relaciones entre ambos equipos directivos terminaron enfriándose tras el acuerdo con Netflix.

Paramount anunció que se habían ofrecido más de 168,5 millones de acciones de Warner para respaldar su oferta, en torno a un 7% del capital. Sin embargo, esta cifra aún está muy por debajo del 50% que necesitaría para obtener el control efectivo de Warner, que actualmente cuenta con aproximadamente 2.480 millones de acciones ordinarias de serie A en circulación.

El grupo presidido por David Ellison presentó su primera oferta pública a principios de diciembre, solo tres días después de que Netflix comunicase el primer acuerdo con Warner Bros. El pasado 22 de diciembre, la compañía amplío el pazo de su opa durante un mes más.

“Una vez más, Paramount sigue presentando la misma oferta que nuestra junta directiva ha rechazado repetida y unánimemente a favor de un acuerdo de fusión superior con Netflix”, declaró Warner Bros. en un comunicado. “Está claro que nuestros accionistas están de acuerdo, con más del 93% rechazando también el plan inferior de Paramount”, según ha comunicado la empresa propietaria de canales como CBS, MTV y la histórica productora del logotipo y las estrellas fundada en 1914 por Adolph Zukor, Jesse L. Lasky y William W. Hodkinson al fusionar sus empresas productoras y distribuidoras.

Warner Bros Discovery (WBD) planea celebrar una reunión extraordinaria de su junta de accionistas para aprobar el acuerdo con Netflix en abril. El calendario no ofrece mucho margen a Paramount para convencer a los accionistas de que su oferta hostil es mejor. Paramount anunció que solicitará la representación de los inversores para que se opongan al acuerdo en la reunión.

Paramount anunció la semana pasada que demandaría el acuerdo de Netflix y Warner ante un tribunal de Delaware para que obligue a las compañías a ofrecer todos los detalles del pacto. Además, ha intentado despejar las dudas sobre la estructura financiera de su propuesta al presentar un aval personal de Larry Ellison, padre del presidente de Paramount, por más de 44.000 millones. Larry Ellison es uno de los hombres más ricos del mundo por su participación en Oracle, el gigante tecnológico que fundó hace más de 30 años.

Paramount dedica buena parte de sus esfuerzos a tratar de desacreditar la oferta de Netflix. Asegura que es inferior, pese a que no son comparables. Y advierte a los accionistas de que las condiciones para refinanciar la deuda de la filial de Discovery, que agrupa el negocio de cable de Warner y que se espera que salga a Bolsa, podría comprometer la valoración de Netflix.

La compañía controlada por los Ellison también ha hecho hincapié en los problemas legales que tendría el grupo si fructifica la oferta de Netflix por las normas de competencia en Europa. “La transacción consolidaría materialmente el dominio del mercado de Netflix, otorgándole una participación estimada del 43% de los suscriptores globales de video bajo demanda por suscripción y dando lugar a precios más altos para los consumidores, una compensación reducida para los creadores de contenido y los talentos, y un daño significativo a los exhibidores cinematográficos estadounidenses e internacionales”, escribe Paramount en el comunicado.

Por último, añade que “El camino regulatorio de la UE se ve particularmente desafiado en Europa, dónde Netflix es de lejos el servicio de streaming dominante y donde HBO Max de WBD es su único competidor internacional viable”.