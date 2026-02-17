Un grupo de ONG se querella contra Edreams por alquilar viviendas en territorios ocupados por Israel

Una coalición de organizaciones liderada por SUDS, Novact y el Comité de Solidaridad contra la Causa Árabe, con el apoyo de SOMO y Al-Haq, ha presentado esta mañana una querella en los juzgados de instrucción de Madrid contra la agencia de viajes online Edreams Odigeo, a la que acusan “de presuntamente promover y facilitar reservas turísticas en los asentamientos israelíes ilegales situados en el territorio palestino ocupado y en el Golán sirio ocupado, y lucrarse con esa actividad”. La empresa sostiene que desde el pasado 2 de septiembre ya no ofrece esos alojamientos.

La querella también incluye a otras dos multinacionales estadounidenses, como Booking y Expedia, como presuntos colaboradores a través de una filial de la primera en Países Bajos y de otra subsidiaria de la segunda con base en Dallas (Estados Unidos). La demanda sostiene que eDreams utilizaba presumiblemente el inventario hotelero y la infraestructura de pago de Booking y Expedia, “mientras gestionaba la marca y la relación con los clientes”.

El caso fue destapado a partir de las investigaciones y pruebas recogidas entre septiembre de 2024 y octubre de 2025 por SOMO y el Centro Guernica G37. Esas dos ONG encontraron al menos 43 anuncios de alojamientos en la página web de Edreams (hotels.edreams.com), que correspondían con propiedades en los territorios ocupados en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y el Golán sirio) y sobre los que realizaron reservas para acumular pruebas para la presentación de la querella.

Una vez detectados los anuncios, los ahora demandantes conminaron a la agencia de viajes online a que los retirara, algo que supuestamente hizo a partir del pasado 2 de septiembre. Ese mes, sin embargo, ambas organizaciones contabilizaron hasta 35 anuncios de alojamientos situados en asentamientos que se podían reservar a través de una dirección web operada por Travelscape LLC (accommodation.edreams.es) con la marca de eDreams. Al mes siguiente pudieron completar y pagar cuatro reservas a través de esa misma página, siempre según su relato. “La empresa ha reconocido que algunos anuncios aparecieron en su inventario, a pesar de sus protocolos establecidos, demostrando que no hay un sistema fiable y sólido para evitar que se publiquen anuncios relacionados con los asentamientos. Además, algunos anuncios únicamente se retiraron tras la intervención de ONG y grupos locales, lo que sugiere que las retiradas han sido más reactivas que sistemáticas", señala Zainah El-Haroun, portavoz de Al-Haq.

Edreams rechaza cualquier participación en la comercialización de esas viviendas desde el 2 de septiembre. “Nuestra política de no ofrecer alojamientos en asentamientos israelíes es firme y se aplica de forma estricta en todas nuestras plataformas propias actuales. La URL citada (accommodation.edreams.es) corresponde a una página antigua que es propiedad de un tercero y está alojada fuera de nuestros sistemas. En consecuencia es imposible que ningún cliente que navegue por nuestras plataformas oficiales pueda acceder a esos alojamientos mediante búsqueda o navegación. Estamos en contacto con las partes implicadas para aclarar el asunto", remarcó la agencia de viajes online en un comunicado.

Preguntada sobre este asunto, una portavoz de Booking confirma que tenían una alianza con Edreams, por la cual la agencia de viajes cogía parte de su cartera de alojamientos y lo vendía a través de sus canales de comercialización. “Desde septiembre ya no trabajamos con ellos y no tenemos ya ningún acuerdo con ninguna otra agencia de viajes online”.