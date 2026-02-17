Kylian Mbappé: “Prestianni le ha llamado cinco veces mono a Vinicius. Eso lo he visto yo”

Después de meses en paz, regresó el barro del racismo con Vinicius. Todo empezó con un golazo suyo en el minuto 50. Y, a partir de ahí, la noche se emborronó de mala manera. Primero lo celebró con un baile en el córner donde se ubican los ultras del Benfica. Ahí le cayeron varios objetos y se montó la primera escaramuza, aunque todavía dentro de los límites. Lo siguiente fue mucho peor. Cuando el lío se disolvió, el brasileño le mostró la camiseta al público, el árbitro le sacó amarilla, el argentino Prestianni se lo fue a reprochar con un empujón y, según Vini, no solo con un empujón.

El extremo corrió hacia el árbitro para denunciar que le había lanzado un insulto racista. “Le ha llamado cinco veces mono a Vini. Eso lo he visto yo”, aseguró Mbappé. Por lo que se vio en televisión, el argentino se tapó la boca. “Si te tapas la boca es porque dices algo que no está bien”, puntualizó Valverde.

“Los racistas son, por encima de todo, cobardes”, reaccionó Vinicius en sus redes. “Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son. Pero ellos tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que sucedió es novedad en mi vida ni en la de mi familia. Recibí una amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por el otro lado, apenas un protocolo mal ejecutado y que de nada sirvió. No me gusta aparecer en situaciones así, menos aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Madrid, pero es necesario”, completó el brasileño, que recibió al instante el apoyo de su federación. “El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, no estás solo. Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de ti”, escribió en redes la CBF.

El árbitro activó el protocolo de racismo y Vinicius se marchó al banquillo mientras Álvaro Arbeloa le pidió al resto de sus jugadores que se fueran también para allí. Durante un momento, nadie supo si el Madrid podría llegar a retirarse. “Le he dicho”, desveló Arbeloa, “que tomase la decisión que tomase, nosotros íbamos a estar siempre a su lado. El árbitro me ha comentado que no había escuchado nada y que por eso no podía hacer nada”, añadió el entrenador blanco.

“¿Por qué no lo celebras como Di Stéfano?"

En vista de la grave crisis, Mourinho se marchó al banquillo visitante para tratar de calmar a Vini, con el que tuvo un aparte. “Le he dicho: ‘has marcado un gol de otro mundo. ¿Por qué no lo celebras como Di Stéfano, Pelé o Eusebio? El partido se acaba en esa jugada”, contó el técnico, que señaló que también había hablado con Prestianni y que quería ser “equilibrado” porque “cada uno decía una cosa”.

El extremo escuchó a Mourinho en un aparte y las revoluciones bajaron algo, pero la crisis continuaba, con Vini recogido en el banco, ya solo y alejado del resto del mundo. Hasta que la tregua pareció alcanzarse cuando varios miembros del equipo blanco se reunieron con el brasileño. Casi diez minutos más tarde, el balón volvió a la actividad. “Al final, hemos hablado como equipo y Vini nos ha dicho que sigamos jugando”, indicó Tchouameni. “Vamos a hablar todos juntos porque estas cosas no pueden pasar. He dicho que si hay un problema como equipo salimos del campo y ya está, pero luego hemos hablado todos juntos y hemos decidido jugar”, detalló el centrocampista galo.

El encuentro se reanudó, pero ya en un ambiente bronco, muy feo, agudizado también por la expulsión de Mou, que no se sentará el próximo miércoles en el Bernabéu. Un poco antes de esa doble amarilla, Prestianni se había ido sustituido bajo una ovación cerrada mientras a un encelado Vinicius le caía una bronca cada vez que intervenía. También hubo pitos para Mbappé —“eres un puto racista”, le dijo el francés al argentino por lo que se vio en televisión—. La tensión no dejó de masticarse hasta que no se consumieron los 12 minutos de descuento, con el 7 sufriendo el lanzamiento de objetos en el último saque de esquina del duelo.

Antes de subirse al avión de vuelta, Mbappé, al que las cámaras cazaron gritándole a Prestianni que era “un puto racista”, pidió que el argentino no vuelva a disputar la Champions. “No podemos aceptar que un futbolista que juega la máxima competición de Europa se comporte así. Este chico no merece jugar más la Champions, pero a ver qué pasa. Dejemos a UEFA que siempre intenta hacer cosas, ahora tiene un caso grave y espero que haga algo. Esto es la Champions, hemos ganado, pero hay algo más importante que el fútbol, hay que explicarlo para que los jóvenes lo entiendan”, reclamó el francés. “Hay muchas personas que han peleado por esto. Vini ha luchado por esto. Es un hecho lamentable. Estamos orgullosos de los compañeros que lo defendieron y orgulloso de Vini que ha salido adelante”, remató Valverde.