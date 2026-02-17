Beca Benito Juárez 2026: nueva fecha de registro, requisitos y cómo recibir 1.900 pesos cada dos meses
El Gobierno de México ha habilitado un nuevo periodo de registro para estudiantes de nivel medio superior
La Beca Benito Juárez abrió un nuevo periodo de registro en línea para estudiantes de educación media superior que quieran acceder al apoyo de 1.900 pesos bimestrales. Se trata de un programa universal del Gobierno dirigido a jóvenes inscritos en preparatorias públicas, cuyo objetivo es reducir la deserción escolar asociada a carencias económicas y cerrar brechas de desigualdad en el acceso a la educación.
Nueva fecha de registro: hasta el 27 de febrero
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, que incluye la Benito Juárez, informó que las y los estudiantes interesados deberán realizar el trámite exclusivamente en línea, a través del portal oficial del programa. El registro estará habilitado solo durante el periodo establecido. Una vez concluido el plazo, el sistema cerrará y no aceptará nuevas solicitudes.
¿Cuánto dinero entrega la beca?
La Beca Benito Juárez para educación media superior consiste en un apoyo de 1.900 pesos bimestrales, que se entregan en cinco exhibiciones a lo largo del ciclo escolar. El programa no contempla pagos en julio y agosto, debido al periodo vacacional.
Los recursos se depositan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, la institución pública encargada de dispersar los apoyos sociales del Gobierno federal.
Requisitos
Para solicitar la beca, es necesario:
- Estar inscrito en una escuela pública de nivel medio superior;
- contar con CURP certificada;
- realizar el registro dentro del plazo establecido;
- no recibir otra beca federal incompatible;
- si el estudiante es menor de edad, deberá registrar también los datos de su madre, padre o tutor.
Registro en línea, paso a paso
El trámite se realiza completamente en línea y consta de tres pasos principales.
Paso 1: Crear o iniciar sesión con Llave MX
Primero, el alumno debe ingresar a la página oficial de la beca. Ahí deberá iniciar sesión con su cuenta Llave MX (si ya la tiene) o seleccionar “crear cuenta Llave MX”.
Para crear la cuenta se necesita:
- CURP (es indispensable escribirla correctamente);
- domicilio (calle, número y código postal; el sistema autocompleta estado, municipio y colonia);
- número de celular;
- correo electrónico.
Es fundamental capturar correctamente los medios de contacto, ya que el sistema enviará un SMS o correo de verificación y será la vía oficial para notificaciones sobre la solicitud.
Paso 2: Comenzar el registro
Una vez creada la cuenta, el estudiante debe:
- Iniciar sesión nuevamente;
- dar clic en “comenzar registro”;
- Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela;
- Seleccionar turno, periodo y grado;
- Posteriormente, deberá ingresar los datos del domicilio y subir un comprobante digitalizado (PDF, JPG o PNG, máximo 3 MB). Se aceptan: recibo de luz, de gas, boleta de agua, predial, estado de cuenta telefónico o internet;
- Tras subir el archivo, se debe aceptar nuevamente el Aviso de Privacidad y continuar
Paso 3: Datos de madre, padre o tutor
Si el solicitante es menor de edad, este paso es obligatorio.
Se deberá ingresar:
- CURP del padre, madre o tutor (certificada)
- Identificación oficial digitalizada (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir, entre otras)
- Número celular
- Correo electrónico
- Parentesco
- Después se selecciona “No soy un robot” y se confirma la CURP
Si es mayor de edad, este paso es opcional.
Finalmente, se da clic en “Finalizar registro”. La autoridad validará los datos y notificará el resultado por los medios de contacto registrados.
Entrega de tarjetas y seguimiento
Una vez aprobada la solicitud, las fechas de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se informarán mediante:
- El portal oficial
- Mensajes de contacto registrados
- El canal de WhatsApp estatal del programa (disponible en linktr.ee/CanalesBecasBienestar)
- Además, para dudas o incidentes está disponible el Centro de Atención para el Bienestar (CABI) en el número 079.
