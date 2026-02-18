Muere un excursionista al precipitarse al vacío en la montaña del Pedraforca (Barcelona)
Los equipos de emergencia activaron un dispositivo de búsqueda durante la noche tras perderse el contacto
Los servicios de emergencias, sobre las nueve y media de este martes, recibieron la alerta de que no se podia contactar con un excursionista que había salido por la tarde para hacer escalada en la vertiente norte del Pedraforca, según han informado este miércoles los Bomberos de la Generalitat en un comunicado.
Los Bomberos de la Generalitat activaron un dispositivo de búsqueda con una veintena de efectivos y diez dotaciones. En el operativo participaron unidades especializadas como el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), la unidad canina, el equipo de drones de la unidad de Medios Aéreos y la Unidad de Mando Medio (UCM).
Pasada la una de la madrugada, los efectivos localizaron indicios en la zona, entre ellos una traza en la nieve que podría corresponder al itinerario seguido por el excursionista. Poco después hallaron el cuerpo sin vida del montañero.
La Unidad de Investigación de Berga de los Mossos d’Esquadra, que desplazó cinco patrullas al lugar, se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.
