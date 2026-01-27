Muere un esquiador catalán sepultado por un alud en los Alpes franceses

El accidente ocurrió a unos 2.000 metros de altura y la víctima era experta en alta montaña y esquí fuera de pista

Un esquiador catalán murió este lunes sepultado por una avalancha en la estación de esquí de Tignes, en los alpes franceses, según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores y que recibió el aviso del Consulado en Lyon. El hombre, de unos 59 años, fue sorprendido por un alud en una zona de alta montaña, hacia las 14.30, mientras practicaba esquí fuera de pista, según informaron los responsables de las instalaciones donde ocurrió el accidente. En este momento el cuerpo todavía está a la espera de ser repatriado.

El accidente tuvo lugar en la zona de Lavachet, un área ampliamente conocida por los esquiadores y situada dentro del dominio esquiable de Tarentaise, según confirmó el director de pistas de la estación, Olivier Jouty, al medio público France Bleu.

El esquiador estaba de travesía junto a sus dos hijos y un amigo. Pese a que los demás salieron ilesos, el cuarto quedó sepultado durante nueve minutos por el alud. Un equipo de rescate que patrullaba la zona pudo llegar rápidamente, pero no pudieron reanimarle, según explican fuentes cercanas a la víctima.

Las mismas fuentes aseguran que se trataba de un esquiador experto en alta montaña y en esquí fuera de pista, una disciplina que practicaba a menudo en esa misma zona desde hacía años. Además, aseguran que el hombre llevaba consigo el equipamiento y material necesario para hacer travesías en esas condiciones, como la baliza DVA (Detector de Víctimas de Avalanchas) y una sonda.