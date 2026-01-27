Muere un hombre tras caer una roca sobre su vivienda en Menorca mientras dormía

Un hombre de 65 años de edad ha muerto esta mañana mientras dormía en su vivienda situada en el municipio de Es Castell, en la isla de Menorca, después de que una roca de grandes dimensiones se precipitara sobre el inmueble. Una mujer de 60 años, que también se encontraba en ese momento en la vivienda, ha resultado herida de gravedad y ha sido trasladada de urgencia al hospital Mateu Orfila.

Los hechos se han producido sobre las 5.27 de la mañana en el número 54 de la urbanización Cala Sant Esteve, del municipio de Es Castell, según han informado fuentes del servicio de emergencias del 061. Tras el aviso a los servicios de emergencia por el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones se ha activado a los bomberos y la Guardia Civil.

A la llegada al lugar, los servicios de emergencia han encontrado a dos personas atrapadas bajo las rocas. El hombre de 65 años ha fallecido en lugar de los hechos y la mujer, de unos 60 años, que también habitaba la vivienda, ha sido rescatada de entre los escombros y trasladada en estado grave a hospital de referencia Mateu Orfila. La mujer está siendo atendida por numerosas contusiones.