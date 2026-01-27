El menor de Sueca murió por una herida de arma blanca en el pecho

Agentes de la Guardia Civil trabajan en la casa donde fue hallado el cuerpo de un menor de 13 años el sábado por la tarde en la localidad valenciana de Sueca.

Álex, el menor de 13 años que murió el pasado sábado en Sueca (Valencia, 28.000 habitantes), cuando pasaba la tarde en casa de un amigo de su misma edad, murió por una herida de arma blanca en el pecho, según han informado fuentes conocedoras de las pesquisas. Juan F. M., padre del niño con el que jugaba Álex y autor confeso del crimen, será puesto a disposición judicial este martes en el juzgado número 4 de Sueca.

La violenta muerte de Álex, alumno del colegio concertado Nuestra Señora de Fátima y jugador del club Promeses Sueca, ha dejado en shock a los vecinos de la localidad valenciana. Mientras se suceden los actos de repulsa por su muerte y las muestras de condolencias a su familia, amigos y compañeros, los investigadores de la Policía Judicial tratan de componer lo ocurrido la tarde del sábado en la casa de la calle Trinquet Vell.

El cuerpo del menor, que había ido a casa de su amigo a jugar a videojuegos y hacer un trabajo en el ordenador, fue hallado con diversas heridas de arma blanca y golpes. En la vivienda se localizaron un cuchillo de cocina y un bate de béisbol como posibles armas homicidas.

Los primeros datos de la autopsia indican que el chico perdió la vida por una herida de arma blanca en el pecho, entre las diversas cuchilladas que recibió.

Desde que tuvieron conocimiento del trágico suceso, los agentes estudian la posibilidad de que el padre, un documentalista de 48 años que trabajaba en la biblioteca municipal de Algemesí, se haya autoinculpado para encubrir a su hijo, a pesar de ser inimputable penalmente por no tener los 14 años. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado evidencias que apoyen esta tesis, señalan las fuentes consultadas. Al primer informe de la autopsia, cuyas conclusiones son preliminares, seguirán otros estudios, como pruebas biológicas, dactilares y el informe médico forense definitivo.

El hombre, descrito como una persona de carácter reservado, mantiene que fue él quien cometió el crimen en un arrebato de locura. No ha cambiado su relato en ningún momento. Tampoco ha dado más detalles de los hechos. Su hijo, de 13 años, ha declarado ante los investigadores lo mismo, que fue su padre quien mató a Álex.

Tras producirse el crimen, Juan F. M., llevó a su hijo con un familiar y acudió con restos de sangre al cuartel de Sueca, donde quedó detenido. La falta de detalles sobre lo ocurrido ha hecho que los guardias barajen varias hipótesis y continúen indagando sobre las personas implicadas en el suceso, sus comportamientos, posibles conflictos, o antecedentes con su entorno.

El detenido tenía la custodia de sus dos hijos menores, tras separarse de su mujer, amiga de la madre de Álex. Hace unos años, Juan F. M. fue denunciado por su pareja por insultos y vejaciones, aunque resultó absuelto posteriormente en un juicio. Su nombre llegó a estar incluido en el sistema de protección de la violencia machista VioGén, pero fue “desactivado” posteriormente, según señaló la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé.

En las últimas semanas, el detenido parecía atravesar un mal momento, preocupado por la relación con su exmujer y con sus hijos, según una fuente de su entorno.

Toda la información acumulada, junto con el resultado de los registros y la inspección ocular de la vivienda, formará parte del atestado policial que se presente este martes ante el juez que decidirá sobre la situación personal de Juan F. M.

El Ayuntamiento de Sueca ha decretado dos días de duelo oficial, durante los que las banderas del consistorio ondean a media asta. La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, ha activado el protocolo de acompañamiento emocional para dar apoyo al alumnado, al profesorado y al resto de la comunidad educativa.