La investigación por el crimen de un menor en Sueca, pendiente de la autopsia pese a la detención del autor confeso

El hombre, que se entregó a la Guardia Civil, y su hijo, amigo de la víctima mortal, mantienen la misma versión sobre la muerte de Álex

Álex, de 13 años, disputó el pasado sábado su último partido de fútbol. Tras el encuentro con su club Promeses Sueca (Valencia, 28.000 habitantes, que empezó a las 15.00, se dirigió a la casa de un amigo del colegio en la misma población valenciana para pasar el rato con unos videojuegos y trabajar en el ordenador. Sobre las 18.30, Juan F. M., el padre del compañero de Álex, acudió a la Guardia Civil y aseguró que había matado al chico que se encontraba con su hijo en un ataque de locura. La víctima había sido acuchillada y golpeada.

A pesar de que Juan F.M., de 48 años, se autoinculpó, la Guardia Civil continúa investigando lo que ocurrió en la tarde del domingo en esa casa de pueblo de la calle Trinquet Vell. “Hay abiertas hipótesis, pero todavía hay que avanzar”, resumen de forma escueta fuentes conocedoras del caso. En el lugar en el que ocurrió el crimen, que todavía hoy conserva el precinto policial, se encontraban el adulto y los dos menores, su hijo y el fallecido, ambos de 13 años. El testimonio del menor sobre lo ocurrido coincide con la versión de su padre.

Los investigadores confían en que la autopsia de la víctima aporte nueva información sobre la forma en la que se infligieron las heridas y los golpes y de los posibles rastros dejados en el cuerpo de la víctima. No descartan la versión del padre, pero les descuadra la falta de detalles y que se limitara a atribuir el suceso a haber perdido la razón. En estos casos, los investigadores también suelen recabar testimonios sobre el perfil de las personas implicadas en el suceso, posibles enemistades o peleas anteriores.

Juan F. M., de carácter reservado, se ganaba la vida como técnico auxiliar de la biblioteca municipal de Algemesí y había trabajado como documentalista en diversas instituciones. Desde que tuvieron conocimiento del trágico suceso, los agentes está investigando la posibilidad de que el padre se haya autoinculpado para encubrir a su hijo, a pesar de ser inimputable penalmente por no superar los 14 años.

Antes de entregarse en el acuartelamiento de Sueca, Juan F. M llevó a su hijo a casa de un familiar. Fuentes cercanas al entorno de la víctima sugieren la posibilidad de que un brote psicótico fuera el detonante del crimen. Está previsto que sea puesto a disposición judicial este martes en el juzgado número 4 de Sueca, una vez concluido el atestado.

Los vecinos de Sueca no salen de su estupor ante un crimen brutal, inexplicable e incomprensible, como apuntaban algunas de las numerosas personas concentradas el pasado domingo en la plaza del Ayuntamiento para mostrar su repulsa y su apoyo a la familia.

Las muestras de dolor se suceden. El club Promeses Sueca ha convocado esta tarde a las 18.15 a los jugadores, entrenadores, delegados y familiares para dedicar otro minuto de silencio “como muestra de consuelo y apoyo a la familia de Álex Ortells del Saz” en el estadio Antonio Puchades.

Álex estudiaba en el colegio concertado Nuestra Señora de Fátima. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha activado el protocolo de intervención en crisis, con el objetivo de “acompañar emocionalmente al alumnado y a toda la comunidad educativa del centro en el que cursaba estudios”, según el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy.

“Desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de los desgraciados hechos acontecidos en Sueca, la Conselleria puso en marcha de manera urgente, a través de la Dirección Territorial de Valencia y el Servicio de Inspección, la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Convivencia”, ha explicado.

McEvoy ha señalado que un grupo de orientadoras de la UEO se ha trasladado “desde primera hora de esta mañana, antes de la apertura del centro” para acompañar, en la medida de lo posible, a la comunidad educativa y asesorar al centro sobre cómo dar respuesta ante una situación de especial dolor.