Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo

Se entrega un hombre en Sueca y confiesa haber asesinado a un chico de 13 años amigo de su hijo

El fallecido presentaba golpes y heridas de arma blanca

EP
Valencia -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Un hombre de 48 años se entregó este sábado por la tarde en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca (Valencia), donde confesó haber matado a un menor de 13 años, según ha avanzado el diario Las Provincias y han confirmado fuentes del instituto armado. El menor presentaba golpes y heridas de arma blanca y, según fuentes consultadas por Europa Press, el hombre que se entregó a los agentes es el padre de un amigo de la víctima.

Los hechos se descubrieron en la tarde de este sábado cuando, sobre las 18.30 el hombre se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca para confesar lo sucedido. El grupo de Homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones para dilucidar las circunstancias del crimen, que se produjo en el domicilio del detenido.

Los agentes desplazados al domicilio, en la calle Trinquet Vell de la localidad, encontraron muerto al menor, confirmando su muerte violenta con heridas de arma blanca y golpes. Este lunes se le practicará la autopsia.

El diario Levante afirma que los agentes investigan si los hechos ocurrieron tal como los relató el detenido o si el hombre intenta encubrir a su propio hijo.

El Ayuntamiento de Sueca ha lamentado en sus redes sociales “el terrible incidente ocurrido” ocurrido en la ciudad que le “quitó la vida a un menor de edad”. “Mientras las autoridades realizan las investigaciones y se puede aclarar lo sucedido, queremos transmitir nuestro más sentido pésame y todo el apoyo de la ciudad de Sueca a los familiares de la víctima”, señala el consistorio, que ha decretado dos días de luto.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_