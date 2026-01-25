Se entrega un hombre en Sueca y confiesa haber asesinado a un chico de 13 años amigo de su hijo

Un hombre de 48 años se entregó este sábado por la tarde en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca (Valencia), donde confesó haber matado a un menor de 13 años, según ha avanzado el diario Las Provincias y han confirmado fuentes del instituto armado. El menor presentaba golpes y heridas de arma blanca y, según fuentes consultadas por Europa Press, el hombre que se entregó a los agentes es el padre de un amigo de la víctima.

Los hechos se descubrieron en la tarde de este sábado cuando, sobre las 18.30 el hombre se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca para confesar lo sucedido. El grupo de Homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones para dilucidar las circunstancias del crimen, que se produjo en el domicilio del detenido.

Los agentes desplazados al domicilio, en la calle Trinquet Vell de la localidad, encontraron muerto al menor, confirmando su muerte violenta con heridas de arma blanca y golpes. Este lunes se le practicará la autopsia.

El diario Levante afirma que los agentes investigan si los hechos ocurrieron tal como los relató el detenido o si el hombre intenta encubrir a su propio hijo.

El Ayuntamiento de Sueca ha lamentado en sus redes sociales “el terrible incidente ocurrido” ocurrido en la ciudad que le “quitó la vida a un menor de edad”. “Mientras las autoridades realizan las investigaciones y se puede aclarar lo sucedido, queremos transmitir nuestro más sentido pésame y todo el apoyo de la ciudad de Sueca a los familiares de la víctima”, señala el consistorio, que ha decretado dos días de luto.