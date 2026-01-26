La policía investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con signos de violencia en un parque de Madrid

La Policía Nacional acordona la zona del parque Madrid Río donde se ha encontrado el cadáver de un hombre este lunes.

Un hombre que paseaba a su perro se ha encontrado con el cuerpo ensangrentado en una zona arbolada cercana al antiguo estadio Vicente Calderón

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver, con evidentes signos de violencia, ha sido hallado a primera hora de este lunes en el parque de Madrid Río de la capital.

Según ha constatado EFE, un hombre que paseaba a su perro por el parque ha encontrado el cuerpo del hombre, ensangrentado y con signos de violencia, en una zona arbolada del parque a la altura del antiguo estadio Vicente Calderón.

Zona arbolada del parque de Madrid Río, cerca del antiguo estadio Vicente Calderón, donde se ha encontrado el cadáver de un hombre este lunes. Raúl Bellerín (EFE)

Agentes de la Policía Nacional ya se encuentran en el lugar, que ha quedado acordonado y buscan algún arma blanca en los alrededores. Mientras, el cuerpo del hombre ha sido cubierto a la espera del levantamiento judicial del cadáver.