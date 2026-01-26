La policía investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con signos de violencia en un parque de Madrid
Un hombre que paseaba a su perro se ha encontrado con el cuerpo ensangrentado en una zona arbolada cercana al antiguo estadio Vicente Calderón
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver, con evidentes signos de violencia, ha sido hallado a primera hora de este lunes en el parque de Madrid Río de la capital.
Según ha constatado EFE, un hombre que paseaba a su perro por el parque ha encontrado el cuerpo del hombre, ensangrentado y con signos de violencia, en una zona arbolada del parque a la altura del antiguo estadio Vicente Calderón.
Agentes de la Policía Nacional ya se encuentran en el lugar, que ha quedado acordonado y buscan algún arma blanca en los alrededores. Mientras, el cuerpo del hombre ha sido cubierto a la espera del levantamiento judicial del cadáver.
