La policía investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con signos de violencia en un parque de Madrid

Un hombre que paseaba a su perro se ha encontrado con el cuerpo ensangrentado en una zona arbolada cercana al antiguo estadio Vicente Calderón

EFE
Madrid -
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver, con evidentes signos de violencia, ha sido hallado a primera hora de este lunes en el parque de Madrid Río de la capital.

Según ha constatado EFE, un hombre que paseaba a su perro por el parque ha encontrado el cuerpo del hombre, ensangrentado y con signos de violencia, en una zona arbolada del parque a la altura del antiguo estadio Vicente Calderón.

Agentes de la Policía Nacional ya se encuentran en el lugar, que ha quedado acordonado y buscan algún arma blanca en los alrededores. Mientras, el cuerpo del hombre ha sido cubierto a la espera del levantamiento judicial del cadáver.

