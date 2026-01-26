Caos en el restablecimiento del servicio de Rodalies en Cataluña: dos parones totales en menos de dos horas

La semana ha empezado como terminó la anterior: sin trenes y sensación de caos. Una incidencia en el centro de control de Adif ha vuelto a dejar este lunes a Cataluña sin Rodalies durante casi una hora, pese al anuncio ayer de la Generalitat y Adif de que el servicio se retomaría hoy parcialmente. Estaba previsto que la red volviera a funcionar parcialmente este lunes, y así ha sido, hasta que a las 6.45, el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha informado de la suspensión del servicio. Pero tras unos minutos de caos en las estaciones y con los trenes en funcionamiento de camino a las estaciones más cercanas, la megafonía ha vuelto a comunicar que se retomaba el servicio de forma progresiva y gradual. Solo han sido unos minutos y el servicio ha vuelto a caer. La avería en el centro de control de la estación de França en Barcelona ha provocado dos parones de todas las líneas en menos de dos horas.

Rodalies lo usan más de 400.000 pasajeros en toda Cataluña. Nada más anunciarse la suspensión, se han formado largas colas de pasajeros en busca de una explicación por parte de los informadores, quienes por el momento bloquean los accesos a los andenes. “Ni los informadores saben lo que ocurre. He preguntado y solo me han dicho que no hay trenes. Cada día igual, que si un accidente, que si una avería…Yo tengo que ir a Mataró y no sé que hacer ahora”, lamenta Gela, quien se disponía a coger un tren de la R1.

En la imagen, la estación de Sant de Barcelona este lunes. Albert Garcia

“Llevo una semana sin poder ir a trabajar a Manresa. Mi empresa tampoco me paga los servicios alternativos. He llegado a las 6.30, se me había retrasado el tren y ahora me dicen que no hay ninguno. Es terrible”, denuncia Edgar Montaño. El Govern anunció este domingo que reabriría este lunes parcialmente Rodalies con la voluntad de atender al 80% de los pasajeros al poder estar operativas la R-1, la R-2 y la R-4. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consejera Sílvia Paneque explicaron que los técnicos revisaron 69 puntos en la red ferroviaria con riesgo medio y alto y actuaron en 23 de emergencia.

El servicio de Rodalies ha desencadenado los momentos más delicados del Govern de Salvador Illa que se ha enfrentado a una crisis de transporte sin precedentes. El colapso se originó el pasado martes con un accidente en Gelida, cuando un muro de la AP-7 se desplomó sobre un convoy, provocando la muerte de un maquinista y heridas a 37 personas.