Cataluña amanece este domingo de nuevo sin servicio de Rodalies tras una semana de caos

El Govern asegura que se trabaja a “contrarreloj” y que se informará a los ciudadanos, con tiempo, de qué pasará este lunes

Cataluña afronta este domingo otro día sin servicio de Rodalies y ya van cinco días esta semana. La Generalitat ordenó este sábado a Renfe, mediante una resolución, que cancelara todos los servicios ferroviarios de Rodalies y de Media Distancia de Cataluña. La decisión se tomó al mediodía ante la falta de “condiciones para asegurar una movilidad segura”. El servicio de Rodalies de Catalunya transporta a cerca de 400.000 pasajeros cada día, pasajeros que están padeciendo una crisis de movilidad sin precedentes. En cuanto a las alternativas de transporte, han reforzado las líneas interurbanas de bus habituales y han incorporado más buses “para absorber a aquellos usuarios que no puedan estar utilizando Rodalies”. El Govern aseguró ayer que se trabaja a “contrarreloj” y que se informará así a los ciudadanos, con tiempo, de qué pasará el lunes.

El objetivo del mantenimiento preventivo del cierre de todo el sistema de Rodalies y Regionales en Cataluña es el de revisar el estado de las infraestructuras y evitar que nuevos desprendimientos de tierra provoquen accidentes. Según Sílvia Paneque, portavoz del Govern, el corte de circulación permite a los técnicos trabajar “con más comodidad”.

Las intensas precipitaciones que han caído en Cataluña durante las últimas semanas y nuevos capítulos de desprendimientos pese a los certificados de operatividad presentados por Adif y Renfe han hecho estrechar las precauciones al Govern y se ha encargado la inspección y aseguramiento de 21 puntos que se consideran de riesgo, dos críticos. No hay previsión de restablecimiento de la circulación, del que el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ha dicho solo que se producirá “en el plazo de tiempo más rápido, de forma gradual”.

Ante la suspensión del servicio, la Generalitat, titular de la red de Rodalies y que está a la espera de participar en su gestión completa a través de una sociedad compartida con Renfe, ha decidido poner en la carretera 170 autocares para dar servicio alternativo al ferroviario, potenciar las frecuencias de las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat en aquellas líneas que puedan sustituir a las de Rodalies y suspender la zona de bajas emisiones del área metropolitana de Barcelona, de forma que los vehículos más contaminantes puedan circular.

“El servicio en Rodalies es deficiente. Nunca lo he negado. La infraestructura es viejísima y con muchos años de abandono. En los últimos cinco años hemos invertido una media de 500 millones por ejercicio”, ha explicado este domingo el ministro de Transportes, Óscar Puente, en EL PAÍS.

Todo empieza el martes 20 de enero. Una persona murió y otras 37 resultaron heridas, cinco ellas de gravedad, al descarrilar un tren de Rodalies que el pasado martes por la noche circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona). El convoy ha topó contra un muro de contención que había caído sobre la vía, al parecer por el desgaste generado por las fuertes lluvias de los últimos días.