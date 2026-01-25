Oriol Junqueras reclama la dimisión de Sílvia Paneque y de Óscar Puente por la crisis de Rodalies

Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, ha reclamado este domingo la dimisión de la consejera de Territorio del Govern, Sílvia Paneque y la del ministro de Transportes, Óscar Puente, por su “incapacidad manifiesta” para afrontar y explicar la crisis de Rodalies. “Ya que han dimitido de sus funciones, que sean consecuentes”, ha señalado el republicano. Junqueras ha esgrimido que la crisis ferroviaria en Cataluña obedece a “décadas de desinversión” del Estado y ha señalado que Paneque se ha dedicado a poner “excusas” y a proteger al Gobierno en lugar de denunciar esa realidad. Los republicanos son socios de investidura del Govern de Salvador Illa, pero se han mostrado muy críticos con la gestión de la crisis. “Nosotros somos socios de la sociedad catalana y de Cataluña”, ha afirmado cuando se le ha planteado si la relación entre ambos se podía resentir.

En una comparecencia en la sede del partido, Junqueras ha puntualizado que no se trata solo de pedir dimisiones, que también, y de buscar adjetivos altisonantes (en clara alusión a Junts) sino de buscar soluciones para resolver un problema mayúsculo que afecta a cientos de miles de personas. “Es imposible solucionar los problemas si no se identifican. Ya sabemos que ha llovido y que eso puede generar problemas. Si fuera eso, todas las infraestructuras se verían afectadas y no solo las del Estado. No es casualidad que solo pase en la AP7 o en las líneas de RENFE. Es fruto de una realidad acumulada durante décadas”, ha alegado. A título de ejemplo, Junqueras ha revelado que ha cogido esta mañana un tren de los Ferrocarrils de la Generalitat desde su municipio, Sant Vicenç dels Horts hasta Barcelona, sin mayores problemas. “También había llovido en esa zona y he venido en tren”, ha recalcado.

Junqueras ha expuesto que lo que tendría que hacer el Govern es primero realizar un buen diagnóstico, señalar los problemas, reemprender el servicio y articular soluciones alternativas si no hay tiempo material de ello. Adif ha admitido que existen 21 puntos conflictivos en la red. El republicano ha recordado que en la salida del túnel del Garraf, a las puertas de Sitges, hay un punto negro que se denuncia desde agosto y aún no se ha paliado. “Ayer había miles de personas que no podían volver a casa. ¿Y cómo lo hará la gente que tiene que ir a trabajar, a estudiar o al médico? ¿Cómo ayudamos a empresas o a los trabajadores?, ¿Qué soluciones les damos mañana?“, se ha preguntado. En ese sentido, ha reprochado al consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, que esté en Madrid haciendo declaraciones en Fitur y no haya reunido a empresas y trabajadores para facilitar el teletrabajo. Paralelamente, ha pedido que se reabra cuanto antes la AP-7, afectada por el derrumbe de un muro de contención que provocó el accidente de Gelida, que causó la muerte de un maquinista, y que se retiren los peajes.

ERC ya facilitó en marzo pasado que el Parlament pidiera la dimisión de la consejera Paneque por el endémico mal funcionamiento de Rodalies. Con todo, nada indica que vaya a cambiar su papel de socio parlamentario del Govern. El Gobierno y ERC han sellado recientemente el nuevo modelo de financiación y han visto cómo entraba en funcionamiento la nueva empresa mixta de Rodalies, que estaba contemplada en los acuerdos de investidura. El Govern ha prorrogado los presupuestos y no ha empezado a negociar las cuentas con ERC al exigir esta avances en la recaudación del IRPF. Junqueras ha reivindicado otra vez esa medida y ha lamentado que no haya avances en el consorcio de inversiones.