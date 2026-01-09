Illa defiende que el modelo de financiación no privilegia a Cataluña y pide el apoyo de Junts

El presidente catalán, Salvador Illa, ha defendido este viernes en un discurso en el Palau de la Generalitat que la propuesta sobre el modelo de financiación pactado con el Gobierno no supone un privilegio para Cataluña y ha resaltado que se trata de un modelo que responde a la altura del “pesos histórico, político y cultural” y de la “riqueza y la solidaridad” que genera. El president ha precisado que el modelo supondrán 4.800 millones adicionales para Cataluña y ha reclamado el apoyo de Junts, aunque sin citarlo, para que no bloquee su tramitación en el Congreso para ser validado.

En una declaración institucional en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, Illa ha querido solemnizar el acuerdo después de haber cedido este jueves el protagonismo a su socio, el líder de ERC, Oriol Junqueras. Con un discurso en catalán y castellano -algo inhabitual en las intervenciones institucionales del president-, Illa ha afirmado que acuerdo supone un salto “cualitativo y cuantitativo” en el autogobierno. El también líder socialista catalán ha agregado que en la negociación les ha guiado la mejora de la vida de los catalanes con la misma convicción de contribuir a una España “plural y solidaria” responsabilidad” haciendo una propuesta

“El nuevo modelo es más justo, más eficiente y más transparente. Cataluña obtiene los recursos de acuerdo con su singularidad política, nacional y cultural”, ha afirmado. En el texto en castellano, en el que ha omitido las cifras, Illa se ha dirigido a los ciudadanos del resto de España y ha señalado que Cataluña no pide privilegios, sino que “hace propuestas”, que seguirá siendo “solidaria”. Illla ha culminado sus palabras confiando en que prevalezca “la responsabilidad” a todas las fuerzas y ha hecho un llamamiento para que se sitúen al lado de la “política útil i de las soluciones, no del bloqueo y de los problemas”.

Illa ha enviado también un mensaje a Esquerra al sostener que ha hecho “honor” a los acuerdos firmados. El Govern creía que el pacto de financiación iba a desbloquear la negociación de los presupuestos, pero el frenazo a la recaudación del IRPF lo ha dejado en el aire. Antes de pronunciar el discurso, se ha reunido tanto con Junqueras como con la líder de los comunes, Jéssica Albiach, socios de investidura.

Tras el encuentro con Illa, Junqueras ha reiterado en rueda de prensa en la sede de ERC su valoración positiva sobre el acuerdo y ha reivindicado el papel de los republicanos como la “única formación” que ha trabajado para lograr una financiación justa. “Es un buen acuerdo para todo el mundo y malo para nadie. Aportará más recursos a los servicios públicos, pero nada acaba aquí”, ha reconocido. Junqueras se ha referido así a las asignaturas pendientes después de este primer paso, como es la consolidación del traspaso de Rodalies o la constitución del Consorci d’Inversions que, según el líder republicano, dicha entidad debe permitir que, en caso de que el Estado no ejecute la totalidad de los presupuestos, la cantidad restante quede en manos de este ente.

El asunto más espinoso que enfrenta el proceso es la totalidad de la recaudación del IRPF en Cataluña que exige ERC, una línea roja para que los republicanos accedan a una negociación presupuestaria con el Govern. “Es una medida que debe dotar de más soberanía y más recursos al gobierno catalán. Esto debe desencallarse. No hay ningún motivo por el que algunas comunidades puedan y nosotros no”, ha asegurado. Según Junqueras, no se trata de una reforma del modelo de financiación autonómica, sino de un modelo nuevo en la que “ya se pactó la recaudación del impuesto”. Junqueras ha detallado que mientras no se cumpla el acuerdo para dicha recaudación, y si finalmente se aprueba este sistema de financiación, la Generalitat podrá disponer del 55% del IRPF para la prestación de servicios públicos.

Además, el líder republicano ha celebrado que el acuerdo garantice el principio de ordinalidad -Cataluña no perderá posiciones tras la aportación a la caja común-, si bien no ha especificado cómo se blindará, y ha dicho que el principio se respetará únicamente para Cataluña. “La ordinalidad se garantizará. Cataluña necesita más recursos, aunque es muy difícil de conseguir. La prueba es que antes nadie lo había conseguido”, ha admitido.

Junqueras ha evitado en todo momento entrar en disputa con Junts tras conocerse este mismo viernes la intención de los neoconvergentes de presentar ante la propuesta una enmienda a la totalidad con texto alternativo. “Quien se oponga y vote en contra del nuevo modelo de financiación estará decidiendo que esos recursos se los quede el Ministerio de Hacienda”, ha dicho en alusión a los de Carles Puigdemont. Junts, que ha rebajado la rotundidad con la que el jueves aseguró rechazar frontalmente el acuerdo, ahora plantea una lectura “rigurosa” del texto y, a partir de ahí, valorarlo, según las declaraciones de este viernes en Catalunya Ràdio de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

La portavoz, si bien se ha mostrado más prudente que el día anterior, ha acusado a los republicanos de haber mentido en 2024 cuando ERC facilitó la investidura de Illa. “En julio de 2024 no se dijo la verdad. Se anunció que Cataluña saldría del régimen común y no ha sido así”, ha apostillado.