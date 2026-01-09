El Gobierno cuadra su propuesta de financiación autonómica con una aportación millonaria al sistema

Montero presenta este viernes el plan de Hacienda, que cuenta ya con el aval de Esquerra y el rechazo de Junts por no incluir “el concierto económico que se pactó con Illa”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Oriol Junqueras, líder de Esquerra, alcanzaron este jueves un acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica caducado desde 2014 y que supondrá una inyección global al sistema autonómico, según algunas fuentes, de 18.000 millones de euros. El pacto, anunciado por Junqueras tras una breve reunión en La Moncloa, supone dar el primer paso para poner las bases de ese sistema al que le aguarda un delicado camino hasta que sea debatido en el Congreso. Junqueras cifró en 4.700 millones la suma extra que recibirá Cataluña y elogió el plan al asegurar que es buen plan porque “nadie pierde y todo el mundo gana”. La reforma echa a andar en un año electoral y rodeado de críticas de punta a punta: Junts lo rechaza porque considera que no es un concierto y el PP y el presidente de Castilla-La Mancha están en contra.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expondrá este viernes las líneas maestras de la propuesta del Gobierno antes de presentarla la próxima semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras la tormenta política que desencadenó el acuerdo de PSC y ERC para la financiación singular de Cataluña que facilitó la investidura de Salvador Illa, el Ejecutivo defiende que la reforma no supone ningún privilegio para Cataluña y que es necesario para financiar los servicios públicos y el Estado del Bienestar. Esta será la línea argumental del Gobierno para pedir al PP que no dé la espalda a la propuesta. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, encajó el modelo como una simple “moneda de cambio” y afirmó que La Moncloa no es una “casa de empeño” simplemente para apuntalar una casa en ruinas. Todos los dirigentes territoriales de su partido censuraron el acuerdo, a pesar de desconocer cómo afecta a sus territorios. El PP todavía no ha realizado una propuesta sobre la financiación.

Junqueras ya vaticinó antes de la reunión con Sánchez la dificultad que entraña un acuerdo de esta índole y auguró que el Gobierno recibiría críticas feroces por garantizar el principio de ordinalidad, es decir, que Cataluña no perderá posiciones en el ranking de riqueza tras la aportación a la caja común (la tercera comunidad en ingresar y la décima en recibir). El Govern y ERC incluyeron ese criterio en el pacto de investidura y lo consideraban irrenunciable. “El arco mediterráneo ha sufrido una infrafinanciación durante mucho tiempo”, dijo en alusión a que la Comunidad Valenciana y Baleares han sufrido también ese desequilibrio. No se conocen las cifras que recibirán otras comunidades, pero la hipótesis más probable es que Valencia ingrese 3.000 millones extras con la nueva financiación.

A la espera de conocer los detalles, la propuesta cuenta con la oposición de Junts. “¿Dónde está el concierto económico que se pactó con Salvador Illa?”. Junts no tardó en reaccionar este jueves tras el anuncio de Junqueras desde Madrid. Nada más conocerse el acuerdo, los neoconvergentes publicaron un vídeo en la aplicación de comunicación Telegram en el que tildan de “rebajas” las condiciones del pacto y reafirman su posición contraria a aceptar cualquier propuesta que no sea un “concierto a la vasca”.

Fue horas más tarde cuando el portavoz de Junts, Josep Rius, aseguró que la propuesta perpetúa, a su juicio, el actual modelo del “café para todos”. Rius advirtió de que todos los territorios del Estado “recibirán más dinero” y que Madrid —en referencia al Gobierno central— “seguirá teniendo la llave de la caja”, algo que es “un error”, bajo su punto de vista. Comienza ahora una batalla política entre los grupos independentistas: los republicanos sostienen que tendrá que ser Junts quien de explicaciones de por qué rechaza 4.700 millones extras para Cataluña para financiar los servicios públicos.

Con todo, Junqueras se fue este jueves de La Moncloa sin avances para que Cataluña (y las que comunidades que así lo deseen) recauden y gestionen el IRPF y la puesta en marcha de un consorcio para acelerar las inversiones en Cataluña que sufren un retraso histórico. El republicano había puesto esas dos condiciones para poder empezar a negociar los presupuestos tanto los generales como los de Cataluña y no se han dado. “Nosotros queremos presupuestos en todas partes, pero no se dan las condiciones”, respondió sobre la negociación presupuestaria.

El pacto de investidura de Illa recoge que Cataluña podría empezar a recaudar el IRPF este 2026, pero al final los plazos se han alargado hasta 2028 por la incapacidad de la agencia catalana de asumir la gestión de ese tributo. Sin embargo, Junqueras, que tiene previsto comparecer este viernes en Barcelona, quería un acuerdo político para poder avanzar en la modificación de las tres leyes necesarias para realizar legalmente la recaudación. “Si hay provincias que ya lo pueden hacer, no veo razón alguna para que Cataluña no lo haga”, ha dicho.

La reunión de La Moncloa, gestada en diciembre, duró poco más de una hora. Junqueras, que visitó La Moncloa por primera vez desde que fue indultado por procés, hizo su valoración con poca solemnidad ante el palacio, bajo una temperatura gélida, e insistiendo en que todas las comunidades ganan. Fuentes del Gobierno aseguran que la propuesta cumple con la promesa que hizo Sánchez en la última Conferencia de Presidentes de actualizar un modelo y que garantizará más transferencias a las comunidades para reforzar el Estado de Bienestar. “Si el PP respalda estos principios, debería apoyar la propuesta de reforma. Es incompatible creer en el Estado de Bienestar y en el de las Autonomías y no apoyarla”, apuntan las mismas fuentes.

Salvador Illa se reunirá este viernes por la mañana primero con Junqueras en el Palau de la Generalitat y después con Jéssica Albiach, líder de los comunes, para poner en valor un acuerdo que el Govern califica de histórico. Por ahora, este grupo ha valorado el acuerdo al suponer que es “imprescindible” para garantizar el Estado del Bienestar y para impulsar las políticas de vivienda, informa Sergi Llanas.

De todos modos, la decisión de ERC de no negociar aún los presupuestos supone un serio revés para el president que fiaba la negociación al acuerdo de financiación. De hecho, la consejera portavoz Sílvia Paneque apuntó este miércoles, tras la reunión del Consell Executiu, que esperaba que el acuerdo de este jueves desbloqueara los presupuestos. Illa vaticinó este jueves por la mañana, en un acto en el Palau de la Generalitat, que habría buenas “noticias para Cataluña y para el conjunto de España” en materia de financiación. Al Govern le urge ese pacto, contemplado en su acuerdo de investidura con ERC, para desencallar sus Presupuestos y dar oxígeno a su mandato.

El calendario para aprobar el modelo se prevé que durará varios meses en los que además se irán intercalando las citas electorales en Aragón, Andalucía y Castilla y León. Montero, de entrada, candidata andaluza, no tendrá este viernes que dar explicaciones sobre la cesión del IRPF.