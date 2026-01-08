Sánchez y Junqueras se citan en La Moncloa para dar estabilidad a la legislatura con la financiación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, se entrevistarán este jueves en La Moncloa para dar una imagen de la solidez de su alianza y de estabilidad a la legislatura. El republicano acude con el objetivo de cerrar el modelo de financiación singular que, según fuentes de ERC, podría suponer casi 5.000 millones extras para Cataluña. En total, el Gobierno planea inyectar al sistema de financiación unos 18.000 millones. Al Ejecutivo de Salvador Illa le urge ese pacto, contemplado en su acuerdo de investidura con ERC, para desencallar sus Presupuestos y dar oxígeno a su mandato.

La reunión está cargada de simbolismo: es la primera vez que, al menos públicamente, Junqueras acude a La Moncloa y la primera también que se reúne con Sánchez desde que salió indultado de su condena por el procés. Consciente de que está en manos de sus socios, Illa siempre ha accedido a que ERC tenga su dosis de protagonismo anunciando acuerdos. Ocurra o no, la implicación de Junqueras evidencia que el modelo de financiación, que acabará detallando la vicepresidenta María Jesús Montero, es irreversible. Con todo, necesita que sea validado por Junts que se opone porque, pese a las agrias quejas del PP, asegura que eso no tiene nada que ver con un concierto.

La cita se gestó en diciembre, en pleno escándalo de los casos de acoso sexual que asedian al PSOE. La entrevista será la primera que Sánchez tendrá con sus socios parlamentarios, pero esta tiene un peso incuestionable porque tanto el Gobierno como el Ejecutivo catalán necesitan de ERC para transitar en esta legislatura. Tras un otoño de mutismo sobre la financiación, Illa anunció que este enero “pasarían cosas”. “Estamos más cerca que nunca”, garantizó ayer la consejera portavoz, Sílvia Paneque, que dijo que el modelo será “transparente, singular y justo” para Cataluña.

El acuerdo de la comisión bilateral del pasado julio sobre la financiación fijaba en su preámbulo el principio de ordinalidad, esto es, que una comunidad no caiga en el ranking de riqueza tras hacer su aportación a la caja común (en el caso de Cataluña, la tercera en aportar y décima en recibir). Ese principio no fue recogido en la parte dispositiva, pero tanto el Ejecutivo como ERC aseguran que en esencia forma parte del modelo. “Tendremos una financiación solidaria y que permita que lleguen a Cataluña los recursos en proporción a lo que genera”, dijo la portavoz. No habló de cifras, pero sí que el acuerdo estará listo en cuestión de días o de “horas”. Lo que sí que dio por hecho es que el pacto desencallará la negociación de los Presupuestos catalanes. Cataluña, pese a su imagen de estabilidad, lleva tres ejercicios con ellas prorrogadas. Elegido en 2024, Illa no ha aprobado aún unas cuentas.

El president, Salvador Illa, y la consejera Sílvia Paneque, este miércoles, en el Palau de la Generalitat. ae (EFE)

Como principal aliado de los socialistas, ERC ha exigido concreciones y avances tanto a Pedro Sánchez como al president si quieren tener Presupuestos. Junqueras no solo reivindica la financiación: quiere cerrar el acuerdo político para que la Generalitat pueda recaudar el IRPF. Para ello, se necesitará la modificación de tres leyes. ERC aspira a que Cataluña tenga esa competencia y no tiene ningún problema para que la asuma cualquier otra comunidad. No será antes de 2028 porque la Agencia Tributaria catalana no tiene aún esa capacidad. Otra de sus exigencias es la de que se ponga en marcha el Consorcio de Inversiones, pactado en la bilateral. El Govern creó un ente de gestión aeroportuaria para satisfacer a ERC aunque reclama la cogobernanza del aeropuerto de El Prat. El organismo le permitirá tener voz y una visión global de las infraestructuras aéreas, pero Aena seguirá gestionando El Prat.

El Gobierno le ha quitado trascendencia a la cita y descarta poner sobre la mesa alguna medida para persuadir a los republicanos. Más difícil lo tiene con Junts, escandalizado porque no ha presentado las balanzas fiscales y porque cree que el modelo no es un concierto. Junts tiene la capacidad de enviar al traste el acuerdo en el Congreso. Paneque invitó a los partidos catalanes a reflexionar y a que se pregunten si Cataluña estará mejor o peor financiada con un nuevo modelo que llega tras 12 años de espera.

El PP no ha aclarado cuál es su propuesta de financiación, pero este miércoles pidió que la reforma se haga de forma “multilateral y con transparencia” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no “a puerta cerrada” con Junqueras. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, dijo que los presidentes autonómicos de su partido no se reunirán por separado con Sánchez: “No somos ERC”. Bravo señaló que el modelo singular no lo pide Cataluña sino “unas personas” de ERC y que el PSOE lo ofrece para “comprar votos” que permitan a Sánchez y a Illa seguir gobernando.