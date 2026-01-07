Junts insta a Junqueras a no aceptar un ‘café para todos’ en la reunión con Sánchez por la financiación singular

En la víspera de la reunión prevista en la Moncloa entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Junts ha instado este miércoles a los republicanos a plantarse ante cualquier propuesta de acuerdo que no suponga un “concierto económico catalán” al margen del régimen común, tal como sugirió ERC en julio de 2024 para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. La portavoz de los neoconvergentes en el Congreso, Míriam Nogueras, ha cargado contra la posibilidad de llegar a un pacto sin que antes el Gobierno haga pública una radiografía completa de las balanzas fiscales.

“No entenderíamos que se negociara menos que esto. Un concierto como tienen los vascos y por el que ERC invistió a Salvador Illa. Todo lo que sea menos que esto sería un engaño. Todo lo que sea menos que esto no contará con los votos de Junts”, ha subrayado Nogueras en rueda de prensa.

A la espera del encuentro este jueves entre Sánchez y Junqueras, ha manifestado que fueron los republicanos los que anunciaron que habían cerrado un acuerdo con los socialistas por un concierto económico catalán. Por tanto, la formación de Puigdemont ha avanzado que votará en contra de cualquier propuesta alternativa que salga de la reunión en la Moncloa. Cabe recodar que tras la ruptura de Junts con Sánchez, los votos de los neoconvergentes serán cruciales para sacar adelante cualquier modificación legislativa si finalmente ERC llega a un acuerdo con el PSOE. Una reconciliación que, por el momento, Nogueras ha alejado.

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado el “papel secundario” que ha ejercido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a la hora de negociar la financiación autonómica para Cataluña porque “no ha formulado ninguna propuesta concreta ni ha tenido una posición clara”.

Por ello, Sales considera que Illa “ha dimitido ‘de facto’ de su posición como president”. Una propuesta que no vaya en la dirección del concierto y que no deje a Cataluña fuera el régimen común “sería un engaño en toda regla, sería el timo de la estampita”, ha dicho Sales.

ERC prevé cerrar un acuerdo de financiación que aporte cerca de 5.000 millones a Cataluña. El vicesecretario general de comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha augurado este miércoles que el líder de su partido, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerrarán esta semana un acuerdo de financiación que aportará cerca de 5.000 millones de euros extras para Cataluña.

Así lo ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio, antes de que mañana jueves Sánchez se reúna con Junqueras en la Moncloa para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. Albert ha asegurado que, en los últimos meses, socialistas y republicanos han hecho el trabajo “correctamente”, con “lealtad” y “confianza”, para intentar forjar un acuerdo “justo” para Cataluña.

De la reunión de mañana entre Sánchez y Junqueras, ha recalcado, deben salir “concreciones” en carpetas como la recaudación del IRPF, la capacidad normativa, el “consorcio de inversiones”, el calendario y los ritmos de ejecución del acuerdo.

“No podemos eternizar las negociaciones”, ha sentenciado el portavoz republicano, que espera que el encuentro entre Sánchez y Junqueras permita cerrar “definitivamente” el acuerdo".

El acuerdo “respetará” la ordinalidad

El acuerdo de financiación, ha garantizado, “respetará” el principio de ordinalidad, para que Cataluña, que hoy es la tercera comunidad autónoma en aportación, no sea la “décima” tras la redistribución de recursos, sino que mantenga esa tercera plaza.

Albert no ha querido detallar la cifra de recursos extras que recibirá Cataluña con el nuevo modelo, pero la ha situado “más cerca” de los 5.000 millones que de los 4.000 millones. “Será un buen acuerdo para Cataluña”, ha recalcado Albert, que espera que Junts no bloquee el nuevo sistema y confía en que otras formaciones de la mayoría de la investidura en el Congreso también se sumen a favor de la reforma de la financiación.

Preguntado por si cree que Junts apoyará la financiación, el portavoz republicano ha señalado que deberá explicar su decisión, pero ha afirmado que esto también “depende de Compromís” y de cómo quede la financiación de la Comunidad Valenciana, así como de otras formaciones políticas como Podemos o BNG.

Ha sostenido que el papel de ERC no es el de negociar con estos grupos parlamentarios, aunque ha reconocido que hablan con ellos, sino que debe hacerlo el Gobierno, y ha apuntado que el debate parlamentario “será enriquecedor”.

Una de las voces discordantes dentro de las filas neoconvergentes, el exconsejero de Economía Jaume Giró, ha defendido este miércoles la financiación singular para Cataluña porque representa “una mejora” respecto a la situación actual, siempre que se respete la ordinalidad y se gestionen más impuestos.

“Quien no esté a favor de esta mejora no lo tendrá fácil de explicar a los ciudadanos. (...) Cataluña siempre ha avanzado paso a paso, nunca ha avanzado ‘todo o nada’“, ha asegurado en declaraciones a La 2 Cat.

Giró, una de las voces más destacadas del sector pragmático de Junts, abandonó el pasado mes de septiembre su cargo en la ejecutiva del partido, así como su escaño en el Parlament, por discrepancias con las “orientaciones” de la formación independentista, si bien continúa militando en el partido de Carles Puigdemont.