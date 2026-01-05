El tránsito de CiU a Junts: de construir España, al beneficio solo para Cataluña

“Los tiempos son distintos”, razona Josep Antoni Duran i Lleida, tres legislaturas diputado y portavoz de CiU en el Congreso. “La política ha cambiado, el equilibrio de fuerzas es distinto”, remarca Xavier Trias, presidente de ese grupo en las Cortes entre 2000 y 2004. La nueva marca en Madrid del nacionalismo catalán de derechas, Junts, ya no persigue ni influir ni construir el Estado autonómico español, como cuando Jordi Pujol defendió su voto afirmativo a la Constitución de 1978. El único enlace que persiste de aquella época y de aquella convergencia es Miquel Roca, tiene 85 años y no para de añorar en todo tipo de homenajes aquellos consensos perdidos.

En el último pleno de este periodo de sesiones en el Senado, Eduard Pujol, ahora senador, pero también exdiputado de Junts, aprovechó la comparecencia de Santos Cerdán en la comisión del caso Koldo para repetir un alegato contra el oscuro funcionamiento del Estado español y el régimen de 1978 como los que recurrentemente efectúa en el Congreso la portavoz de esa formación, Míriam Nogueras. Junts hace tiempo que no cree en España, no le interesa sus problemas o soluciones, y sus representantes solo participan en los debates, siempre en catalán, para exigir compromisos o beneficios para Cataluña.

Eduard Pujol, en esa intervención, recordó que ese nacionalismo catalán sí estuvo en el proceso constitucional, pero luego se desengañó de todo. El 4 de julio de 1978, en plena discusión del texto y antes de que aquel borrador de la actual Constitución pasase al Senado, el portavoz entonces de Convergència en la Cámara baja, Jordi Pujol, subió inesperadamente a la tribuna para (en castellano) justificar el voto afirmativo, explicar el sentido de haber introducido el término “nacionalidades” en el artículo 2 de la Carta Magna, abogar por un nacionalismo colaborativo e integrador en una “España democrática y progresiva” y para asegurar que no se pretendían “tratos de favor”.

Jordi Pujol, diputado y secretario general de Convergència Democrática de Catalunya, y el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, conversan en un pasillo del Congreso de los Diputados. La imagen es del 4 de julio de 1978. Marisa Flórez

No queda nada de ese nacionalismo en Junts a su paso por el Congreso. Miriam Nogueras suele replicar que el partido que ahora preside desde Bruselas Carles Puigdemont no está en ningún bloque y que PSOE y PP son lo mismo.

Josep Antoni Duran i Lleida, que ejerció tantos años de lugarteniente de Jordi Pujol en Madrid y en la política española, no quiere hacer leña, pero constata que esto de ahora no tiene nada que ver con lo que pretendía el nacionalismo clásico: “Los tiempos son distintos, es verdad, media todo lo que ocurrió en el procés, que influye mucho en CiU y los resultados de esa deriva provocan la transmutación de aquel nacionalismo en otra cosa que presenta a España como algo que no interesa. Y también repercute algo nuevo que entonces no existía y que empezó al final de la etapa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y es la extrema polarización de la política española, que presenta, por un lado, al PSOE y sus socios; y por otro a la derecha. Y ahí hay gente que señala a Junts hasta como un partido de extrema derecha y supremacista, y eso es injusto”.

Duran recuerda perfectamente el “afán de intervenir y de influir en la política española, en todos los ámbitos”, de Jordi Pujol; y sus relaciones estrechas con los expresidentes Adolfo Suárez o Felipe González. Aquel Pujol en los viajes oficiales internacionales dormía y residía en las embajadas de España o era nominado español del año por el diario conservador Abc.

Xavier Trias aún respira por la herida de lo que el PSOE-PSC y el PP le hicieron al pactar para no permitirle gobernar el Ayuntamiento de Barcelona. Y mantiene un perfil más similar al reivindicativo actual, sin concesiones, de Nogueras. Aunque también reconoce que el procés les hizo más “antipáticos” y aceleró un cambio político entre los partidos nacionales y su formación: “Ahora ya no consiste en ganar unas elecciones, sino en cómo destruir al adversario”.

Trias defiende que la relevancia del independentismo en el Congreso depende en gran medida de la fuerza de sus escaños en Madrid y de cómo los necesiten los gobiernos de esos dos partidos: “Aznar negoció con Pujol para ser presidente y luego, cuando tuvo mayoría absoluta, hizo lo que le dio la gana y nos empezó a tratar muy mal. Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez nos necesita y se le puede apretar. Nosotros trabajamos para ser cada día menos dependientes. Yo continúo queriendo la independencia, pero lo haremos distinto, buscando colaboración con el resto del Estado. Sé que suena un poco utópico, pero no tenemos otra”.