El PP presume de su relación con Junts dos años después de proponer su ilegalización

La escena ocurrió hace justo dos años. El 3 de enero de 2024, el PP convocó a los medios en la sede nacional del partido de la calle Génova para una rueda de prensa. Aquel día, el entonces portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, subió al atril para hacer un anuncio: su formación registraba en el Congreso una ley que proponía la disolución de partidos que promuevan declaraciones de independencia o un referéndum ilegal, como ERC y Junts, mediante la introducción en el Código Penal de una serie de delitos de “deslealtad constitucional”. Lo hacía como respuesta airada a la amnistía pactada entre PSOE y el partido de Carles Puigdemont dos meses antes y después de las primeras manifestaciones promovidas contra Pedro Sánchez por la medida de gracia a los encausados por el procés.

Hoy, dos años después, el PP no solo ha dejado olvidada en un cajón su propuesta de ley, sino que Alberto Núñez Feijóo rema en dirección contraria y presume de contacto “fluido y respetuoso” a nivel parlamentario con Junts. Entre un hito y otro han pasado 730 días en los que, entre otras cosas, el partido de Carles Puigdemont ha roto recientemente con el Gobierno y los populares han ganado las elecciones autonómicas en Extremadura, sin mayoría absoluta pero con hundimiento del PSOE incluido. Con anterioridad, algunos cargos populares reconocían un entendimiento con Junts en el Congreso, con quienes han votado de la mano en varias ocasiones durante los últimos meses. Pero ahora, un Feijóo eufórico tras las urnas extremeñas verbaliza esa conexión que se da entre ambas formaciones en Las Cortes.

En su primera entrevista del año, concedida a la agencia Servimedia, el líder del PP confirma que hay “un contacto fluido y respetuoso” con Junts a nivel parlamentario. Aunque asegura que la formación de Puigdemont “nunca” le ha planteado la posibilidad de reeditar las concesiones de Sánchez a cambio de su apoyo a una moción de censura. “Nunca les he mentido, Sánchez, sí; nunca les he utilizado, Sánchez es presidente gracias a ellos; y nunca he dicho que iba a hacer una cosa y después hice la contraria, Sánchez en todo. En fin, yo he sido bastante más respetuoso con Junts de lo que ha sido Sánchez. Y yo a Junts no le debo nada, Sánchez le debe la presidencia del Gobierno”, añade Feijóo.

Los vaivenes del PP con Junts se remontan a verano de 2023, después de los últimos comicios generales que Feijóo ganó sin mayoría absoluta. Ese agosto, los populares escucharon sus planteamientos, aunque finalmente no hubo acuerdos, en una reunión secreta que se conoció a posteriori. Luego vendría la ley de amnistía pactada con el PSOE para lograr la investidura de Sánchez y la consecutiva propuesta de disolución de partidos independentistas por parte del PP. Poco después, una alta fuente del Partido Popular se mostró a favor de indultos condicionados a cambio de un plan de “reconciliación” en Cataluña mientras en paralelo se convocaban manifestaciones contra la medida de gracia a los encausados por el procés.

Seguía el transcurso de la legislatura y Junts continuaba facilitando iniciativas legislativas del Gobierno. Sin embargo, durante los últimos meses, la formación de Puigdemont ha ido asestando distintos reveses al Ejecutivo con votaciones a la contra en el hemiciclo. Muchos con ayuda de los votos de los populares, con quienes son próximos sobre todo en cuestiones económicas e inmigración.

Ya en julio de 2024 llegó una de esas veces en las que votan de la mano y propinan un duro golpe al Gobierno. Entonces, PP, Vox y Junts votaron en contra y frenaron la ley para el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados. Dos meses después, la primera toma en consideración de la proposición de ley para poner límites a los alquileres temporales decayó por sorpresa al votar Junts nuevamente no junto a PP y Vox. En marzo del año pasado, el Congreso también tumbó la norma que pretendía alumbrar la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) con el voto en contra de los tres partidos. Más recientemente, el 10 de septiembre del año que acaba de terminar, las tres formaciones tumbaron en la Cámara baja la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, proyecto nuclear del ministerio que dirige Yolanda Díaz. Cinco días después, rechazaron además la creación de una agencia anticorrupción en un otro pleno.

A estas negativas a normas del Gobierno, y como muestra de esa sintonía, se suma la promoción de iniciativas que salieron adelante en el Congreso gracias a la connivencia de las tres formaciones. Por ejemplo, PP y Vox votaron a favor, también en septiembre pasado, de una proposición no de ley de Junts que pedía restringir los permisos de paternidad de los migrantes temporeros.

El último episodio público de Feijóo apelando directamente a Junts fue cuando en noviembre pidió a la patronal catalana que los presionara para impulsar una moción de censura instrumental. Esto es, para convocar elecciones generales después. “A los empresarios catalanes no hay que pedirles ayuda, sino perdón”, respondió la formación de Puigdemont.

El líder del PP, a Vox: “Los partidos tenemos un compromiso”

Pese a aquel encontronazo, Feijóo vuelve a cortejar a Junts en sus primeras declaraciones del año, en las que augura que Sánchez no podrá “aguantar” por “su agenda judicial”. “Yo planteo una moción de censura con mayoría absoluta en el Senado y 137 escaños en el Congreso con un único objetivo: poner una fecha para las elecciones generales”, subraya el líder del PP.

Feijóo admite las fluidas relaciones con Junts en un contexto de júbilo por la victoria de la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y la debacle del PSOE. Aunque sigue necesitando a Vox, a quienes demanda su apoyo al mismo tiempo que tiene impulso para cargar contra ellos. Porque a los comicios extremeños se refiere también el líder del PP en una segunda entrega de la entrevista difundida este viernes. “Los extremeños han decidido que haya un gobierno presidido por el PP y que necesite acuerdos estables o puntuales, entiendo que con Vox”, señala el líder popular. “Porque el Partido Socialista se ha salido de la ecuación y porque el 60% de los ciudadanos quieren que haya un entendimiento entre el PP y Vox”, añade sobre los resultados. El Partido Popular logró 29 escaños y el 43,18% de los votos; los ultras, 11 diputados y 16,9%. Las conversaciones están en suspenso hasta que pasen las fiestas.

La normalización que hace el PP de los acuerdos con la ultraderecha, con quienes ya formaron cinco Gobiernos autonómicos de coalición entre 2022 y 2023, se ha ido afianzando con el paso de los días. Los populares creen que los pactos con Vox ya no dan miedo y apuestan incluso a forzarles a entrar de nuevo en sus Ejecutivos. Pues en el PP consideran que la salida abrupta en julio de 2024 de los ultras de aquellos Gobiernos de coalición les ha beneficiado al no tener que enfrentar las consecuencias de la gestión institucional.

En esos términos se ha referido Feijóo. “Vox se ha recuperado en las encuestas y el resultado de Extremadura ha sido bueno. Otra cosa es que un partido sea útil cuando se presenta a las elecciones para no gobernar”, apunta. “Si hay partidos que no quieren gobernar y les va bien... Le irá bien durante un tiempo, no le va a ir bien durante todo el tiempo”, añade. “Tú te puedes presentar a las elecciones con el interés de no gobernar, aunque es un poco sorprendente pedir el voto para no gobernar. Pero lo que no puedes es no dejar tampoco que nadie gobierne, porque entonces ponemos en discusión el sistema democrático”, subraya el jefe de la oposición.