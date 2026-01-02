Feijóo: “El 60% de los extremeños quiere que haya un entendimiento entre el PP y Vox”

El primer contacto entre la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y el candidato de Vox, Óscar Fernández, ocurrió el martes 23 de diciembre. Consistió en una llamada telefónica “de cortesía” dos días después de que la dirigente del PP ganase las elecciones autonómicas con 29 escaños —uno más que en los anteriores comicios—, pero sin mayoría absoluta para poder gobernar. Nada se ha movido desde entonces, con las conversaciones de enjundia emplazadas a después de Navidad. Pero, entretanto, Alberto Núñez Feijóo agita el avispero con una apelación clara a la formación de Santiago Abascal. “Los extremeños han decidido que haya un gobierno presidido por el PP y que necesite acuerdos estables o puntuales, entiendo que con Vox”, señala el líder del PP en una entrevista concedida a la agencia Servimedia, publicada este viernes. “Porque el Partido Socialista se ha salido de la ecuación y porque el 60% de los ciudadanos quieren que haya un entendimiento entre el PP y Vox”, añade.

La normalización del PP de los acuerdos con la ultraderecha, con quienes ya formaron cinco Gobiernos autonómicos de coalición entre 2022 y 2023, se ha ido afianzando con el paso de los días. Sobre todo a raíz del ascenso fulgurante de Vox en las urnas de Extremadura —que subió de los 5 a los 11 escaños y del 8% al 17% de los votos—, materializando el auge que le daban todas las encuestas a nivel nacional y autonómico. Los populares creen que los pactos con la extrema derecha ya no dan miedo y apuestan incluso a forzarles a entrar de nuevo en sus Ejecutivos, pues en el PP consideran de puertas que la salida abrupta en julio de 2024 de aquellos Gobiernos de coalición les ha beneficiado al no tener que enfrentar las consecuencias de la gestión institucional.

En esos términos se ha referido precisamente este viernes Feijóo. “Vox se ha recuperado en las encuestas y el resultado de Extremadura ha sido bueno. Otra cosa es que un partido sea útil cuando se presenta a las elecciones para no gobernar”, apunta el líder del PP en la entrevista. “Yo entiendo que los partidos tenemos un compromiso, nos presentamos a las elecciones para pedir el voto y que ese voto se transforme en un programa político de gobierno. Pero si hay partidos que no quieren gobernar y les va bien... Le irá bien durante un tiempo, no le va a ir bien durante todo el tiempo”, añade el jefe de la oposición. “Tú te puedes presentar a las elecciones con el interés de no gobernar, aunque es un poco sorprendente pedir el voto para no gobernar. Pero lo que no puedes es no dejar tampoco que nadie gobierne, porque entonces ponemos en discusión el sistema democrático”, subraya Feijóo.

El 20 de enero, fecha clave

Fuentes de Vox confirman que no ha habido más avances desde aquella llamada del 23 de diciembre. “Únicamente se emplazaba a tener una conversación pasadas las Navidades”, indican. A la espera de que se muevan las posiciones, en el calendario está marcado el 20 de enero como fecha clave. Pues ese martes se constituye la Mesa de la Asamblea y empezará a echar a andar el reloj electoral. Desde entonces, hay 15 días para designar un candidato a la presidencia y convocar la sesión de investidura. Si no sale adelante en primera vuelta por mayoría absoluta, habrá una segunda votación por mayoría simple 48 horas después. Si tampoco prospera, luego habrá de plazo dos meses para nuevos intentos. Si nadie sale elegido, se convocarán elecciones.

Ambas formaciones tendrán que acelerar las conversaciones tras las fiestas de Navidad. Primero habrá de conformarse la composición de la Mesa de la Asamblea. Cómo quede el órgano de gobierno de la cámara autonómica será una pista del acercamiento o no de posturas. Una de las posibilidades es que Vox pida la presidencia, que en la anterior legislatura ostentó el PSOE al haber ganado por poco las elecciones a Guardiola. Eso sí, en todo el proceso lastrará el enfrentamiento previo entre la candidata del PP y Abascal.

De momento, el equipo de la presidenta en funciones solo tiene sobre la mesa el documento de unas 200 medidas que Vox le presentó para negociar los Presupuestos de este año, y cuya negociación infructuosa desembocó en la convocatoria anticipada de elecciones por parte de Guardiola para tener las manos libres frente a Vox. No ocurrió. El PP solo subió un escaño y ahora tiene a los ultras más fuertes.

En el mensaje de Año Nuevo, la presidenta en funciones no se refirió directamente a las elecciones autonómicas, aunque sí dejó recados para el PSOE y para Vox. “Extremadura merece una política de altura. El insulto no construye carreteras. La crispación no abre quirófanos. La concordia, sí. El diálogo, sí”, subrayó Guardiola en su discurso. “En estas fechas pido que nos detengamos en lo que nos une y apartemos lo que nos diferencia”, añadió.