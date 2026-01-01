Ir al contenido
España
PP

Feijóo acepta enviar a la jueza sus mensajes con Mazón del día de la dana, pero cuestiona su petición

El líder del PP afirma en una entrevista que Sánchez “no podrá aguantar” en 2026 y confirma “contacto fluido y respetuoso” con Junts a nivel parlamentario

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios para hacer el balance del año 2025 en la sede del PP de la calle Génova, el lunes. Feijóo acepta enviar sus mensajes con Mazón el día de la dana que la jueza le pidió “voluntariamente”
Virginia Martínez
Virginia Martínez
Madrid -
Los conversación entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón durante la jornada de la trágica dana se desvelará en su totalidad en breve. El líder del PP ha confirmado, en una entrevista concedida a la agencia Servimedia publicada este jueves, que enviará otra acta notarial a la jueza Nuria Ruiz Tobarra de Catarroja con los mensajes que él escribió al entonces president de la Comunidad Valenciana. Lo hará tras haber remitido ya los whatsapp que le mandó Mazón y después de que la instructora que investiga la gestión de la gota fría que dejó 230 muertos en Valencia le solicitase “la posibilidad de aportar voluntariamente” íntegramente las comunicaciones. Aunque a Feijóo le parece “sorprendente” dicha petición de la jueza.

En sus primeras declaraciones en el nuevo año, Feijóo además vaticina que “la agenda judicial” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “será todavía más dura” en los próximos 12 meses. Lo que podría desembocar, a su juicio, en la convocatoria anticipada de elecciones generales. “Es muy posible que Sánchez no pueda aguantar en 2026 y abramos una nueva época con elecciones”, señala. Por su parte, el jefe de la oposición insiste en el ofrecimiento a los grupos de una moción de censura instrumental con el “único objetivo” de convocar comicios acto seguido. El líder del PP también confirma un “contacto fluido y respetuoso” con Junts a nivel parlamentario. Pero se niega a hacer concesiones a la formación de Carles Puigdemont. “No les debo nada”.

La entrevista, difundida este jueves para inaugurar el año, se realizó el lunes por la tarde. Esto es, apenas unas horas después de que se conociera el auto en el que la jueza acepta que Feijóo declare como testigo por videoconferencia el próximo día 9. Y de que la instructora solicitase en ese mismo documento al líder del PP que remitiera los mensajes que él envió a Mazón en la conversación mantenida por mensajería telefónica entre las 20.08 y las 23.29 horas del día de la dana, además de los del expresident.

“Si la jueza quiere saber los mensajes, a efectos de saber qué es lo que estaba pasando en Valencia aquella noche, no tenga ninguna duda de que, de la misma forma que he colaborado, voy a seguir haciéndolo”, asegura Feijóo. “En cuanto tenga un notario de guardia, le volveré a citar, le volveré a enseñar mi móvil, transcribirá los mensajes y se los remitiré a la jueza”, añade el líder del PP. La instructora aceptó a mediados de diciembre la petición efectuada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, que ejerce la acusación particular, de llamar a declarar a Feijóo como testigo y justificó su decisión en que podría “dar razón de los comentarios” que Mazón pudo “haber hecho” el 29-O “a raíz de las conversaciones” con la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, “sobre la información que iba recibiendo”.

Tras ese movimiento, el dirigente popular remitió el pasado día de Nochebuena al Juzgado de Catarroja el listado de los mensajes que escribió Mazón, acompañados de un documento con contexto, pero no los redactados por él mismo en la conversación, alegando que la instructora no se los había pedido. “Un puto desastre va a ser esto presi”, le escribió entre otras cosas Mazón en la fatídica jornada cuando ya había abandonado el restaurante El Ventorro tras comer durante unas cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana.

Pero, en el auto conocido este lunes día 29, la jueza ofrece a Feijóo “la posibilidad de aportar voluntariamente a la causa en un plazo de tres días los mensajes de WhatsApp que forman parte íntegra” de la conversación de aquel día con Mazón. Si el líder del PP cumple con ese lapso de tiempo, las comunicaciones están a punto de ser consignadas al Juzgado de Catarroja. Eso sí, Feijóo muestra también su disconformidad con dicha petición. “Es sorprendente que un jefe de la oposición, a 450 kilómetros de una tragedia como esta, pueda tener alguna relevancia desde el punto de vista de sus decisiones o actuaciones ¿no? En fin, hay muchas personas en el Gobierno a las que no le han pedido nada… pero eso es una decisión judicial”, declara. Y puntualiza que no quiere sumarse “a la teoría de lawfare” promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Quien sí ha explicitado sus ataques a la instructora de Catarroja ha sido el diputado del PP en el Congreso, Rafael Hernando. “Lo de la jueza Tobarra es insólito. Sigue contra Núñez Feijóo, que no tiene competencia alguna sobre la prevención o la ayuda a los afectados en el momento de la dana, pero no pide nada ni al presidente del Gobierno ni a los ministros responsables de prevenir y ayudar. Delirante”, escribió el martes el parlamentario popular en la red social X.

Aguantar en 2026

En el diagnóstico que Feijóo hace del nuevo año, el líder del PP considera que “es muy posible que Sánchez no pueda aguantar en 2026″ y se abra “una nueva época con elecciones”. Los comicios generales no están previstos en principio hasta 2027, pero el Gobierno arranca el año con serias dificultades para aunar mayorías parlamentarias de cara a aprobar proyectos legislativos. De hecho, el presidente ha pedido a los ministros medidas sociales que no dependan del Congreso para recuperar el pulso. Las elecciones que sí están ya a la vuelta de la esquina son las de Aragón, fechadas el 8 de febrero. Y en las que los populares quieren asestar otro golpe como el de Extremadura al PSOE, aunque el reparto de escaños dificulta un resultado similar. También las de Castilla y León, el 14 de marzo, y las de Andalucía, en torno a junio.

Feijóo confirma un contacto “fluido y respetuoso” con Junts que durante los últimos meses se ha reflejado en varias votaciones del Congreso donde ambas formaciones han ido de la mano, provocando duros reveses al Ejecutivo con la suma de Vox en el hemiciclo. Mucho ha llovido, o no tanto, desde que a primeros del 2024 el Partido Popular registrase en la Cámara baja una ley que proponía la disolución de partidos que promuevan declaraciones de independencia o un referéndum ilegal. Como Junts, con quien ahora dice entenderse.

Sobre la firma

Virginia Martínez
Virginia Martínez
Virginia Martínez - twitter
Es redactora en la sección de España y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde trabajó en la sección audiovisual hasta verano de 2021. Antes cubrió información local en el diario Granada Hoy. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y en Periodismo por la Universidad de Málaga y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
