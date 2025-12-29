La jueza de la dana admite que Feijóo testifique de forma telemática y le ofrece que entregue sus mensajes con Mazón

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (2d), junto al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón (2i), la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas (i), y el presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Vicente José Mompó, durante su visita al visita al Cecopi el 31 de octubre de 2024.

La jueza que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia en octubre de 2024 ha accedido, según un auto notificado este lunes, a que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pueda declarar el próximo 9 de enero como testigo de forma telemática, tal y como había solicitado el dirigente político. La instructora quiere desgranar sus conversaciones con el expresidente Carlos Mazón el día de la gota fría después de que el dirigente asegurara que su homólogo valenciano le informó “en tiempo real” de la evolución del temporal. En el auto, la jueza le ofrece la posibilidad de entregar voluntariamente la conversación completa entre ambos, ya que, de momento, el juzgado solo cuenta con los mensajes de Mazón.

La jueza aceptó a mediados de diciembre la petición efectuada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular, de llamar a declarar a Feijóo como testigo y justificó su decisión en que podría “dar razón de los comentarios” que Carlos Mazón, pudo “haber hecho” el 29-O “a raíz de las conversaciones” con la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, “sobre la información que iba recibiendo”.

Según argumentó la instructora en su día, Pradas informó a Mazón de la “gravedad de la situación” y el expresident habría reportado los datos clave sobre la catástrofe al líder del PP “en tiempo real”. El flujo de datos habría afectado “a las medidas que se estaban adoptando desde el Cecopi [el órgano de la Generalitat que gestionó la crisis]”. La instructora se refiere al envío del Es Alert, la alerta masiva para informar a la población de la magnitud de la dana, que se remitió a las 20.11 horas, cuando, al menos, 155 desaparecidos habían muerto, y que se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas.

La jueza ofreció además a Feijóo la posibilidad de presentar voluntariamente el listado de llamadas, mensajes, correos y whatsapp que recibió de Mazón el día de la tromba. De hecho, el dirigente popular remitió el pasado día de Nochebuena al Juzgado de Catarroja este listado, acompañados de un documento con contexto, pero no los suyos, alegando que la jueza no se los había pedido.

Sin embargo, en el auto de este lunes, la instructora ofrece a Feijóo “la posibilidad de aportar voluntariamente a la causa en un plazo de tres días los mensajes de WhatsApp que forman parte íntegra” de la conversación de aquel día con Mazón.

Feijóo ha especificado este lunes, antes de conocerse el auto de la jueza, que le había entregado todos los mensajes que esta le solicitó y ha dicho que si le pide los mensajes de respuesta al expresident Carlos Mazón, se los dará. “He dado exactamente lo que me ha pedido, los mensajes que he recibido del señor Mazón ese día”, ha dicho Feijóo en una rueda de prensa en la que ha recordado que la solicitud de la jueza de Catarroja era de cumplimiento voluntario.

La jueza ha pedido además que se incorpore la transcripción de unas declaraciones de Feijóo, recogidas por RTVE, durante su visita a Valencia el 31 de octubre de 2024. “En este momento la primera palabra tiene que ser de pésame, de pésame a las víctimas y también de realismo y es que el President de la Generalitat desde el pasado lunes [luego admitió que se refería al martes] me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando igual que ayer que nos tememos que haya más personas fallecidas, pero eso ya corresponde a las autoridades correspondientes de acuerdo con la información contrastada y facilitándola a todos ustedes en las próximas horas y en los próximos días”.

Sobre la declaración telemática, la jueza Nuria Ruiz Tobarra alude al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que menciona Feijóo en su solicitud y que, en su apartado 5, contempla la posibilidad de que diputados y senadores declaren desde su despacho oficial.

En este sentido, la magistrada apunta que “no puede sino acceder a la petición formulada, de que se efectúe la declaración testifical desde su despacho oficial en el Congreso, a través de medios telemáticos, de conformidad con el referido precepto invocado por el testigo, en el que se ampara, vía webex”.

Del mismo modo, puntualiza que “todo ello sin perjuicio de la posibilidad que tiene el testigo de comparecer ante este Juzgado para declarar presencialmente en la fecha señalada“.

Una docena de mensajes

Las comunicaciones, según el acta notarial entregada por el presidente del Partido Popular a la jueza, arrancan a las 20.08 del día 29 de octubre con un escueto “Gracias Presi” de Mazón como respuesta a un mensaje de apoyo de Feijóo al entonces president, enviado a las 19.59 horas. Eso supone que Mazón respondió al líder del PP cuando la dana ya llevaba horas haciendo estragos en la provincia de Valencia y se había cobrado la mayoría de víctimas y, por lo tanto, desmiente al propio Feijóo, quien había afirmado había estado puntualmente informado por Mazón. El primer mensaje se produce a las 19.59 a iniciativa de Feijóo y el último entre ambos llega pasadas las 23.00 horas.