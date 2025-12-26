El Consell elude opinar sobre los mensajes de Mazón a Feijóo el 29-O y afea que el PSOE quiera saber más de quien no tenía responsabilidad

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, Carlos Mazón a la( izq), el pasado 9 de enero durante un encuentro en Valencia con alcaldes y cargos del PP de Valencia.

El Ministerio de Defensa pide al líder nacional del PP y al ‘expresident’ valenciano que se disculpen porque la UME estuvo a disposición de los valencianos “desde el minuto uno”

El Gobierno valenciano, por boca de su portavoz Miguel Barrachina, ha eludido este viernes valorar la docena de whatsapp que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón envió el día de la dana al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en los que le comentó sucintamente el desastre que ocasionó la dana que arrasó media provincia de Valencia y provocó 230 fallecidos. “No voy a opinar ni sobre el proceso judicial si sobre cada uno de los autos”, ha dicho el portavoz del Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca. Barrachina sí ha afeado al PSPV-PSOE —que ha pedido a Feijóo que entregue a la jueza de Catarroja la conversación íntegra que mantuvo con Mazón aquella jornada— que quieran saber “todos los mensajes de quien tenía la responsabilidad y de quien no la tenía” y “dónde estaba cada uno en cada minuto”.

“He escuchado al PSOE hacer este tipo de reclamaciones y yo les pediría un mínimo de ponderación”, ha subrayado el portavoz del Gobierno valenciano en la rueda de prensa posterior al último pleno de 2025. “El PSOE debiera de mirarse a sí mismo porque el dueño de los cauces, que es Pedro Sánchez, estaba aquel día en la India, su vicepresidenta, Teresa Ribera, en Bruselas; y el secretario de Estado responsable [en refencia a Hugo Morán] andaba por Colombia . Y ellos quieren conocer los whatsapp y los pasos de todos, y de los suyos no sabemos ni el continente en el que estaban", les ha acusado.

El portavoz del Consell ha recurrido a una respuesta estándar cuando se le ha preguntado por las contradicciones entre lo que le escribió aquel día Mazón a Feijóo y lo que ha sido hasta ahora la versión ofrecida por el expresident de lo que sucedió. “Insisto es que si he de opinar de cada uno de los autos o de los pasos que da la justicia en la Comunidad Valenciana, acabaré como el Gobierno de España: criticando al Tribunal Supremo por haber condenado a un Fiscal General del Estado politizado”, ha dicho Barrachina, eludiendo las contradicciones que se derivan de los whatsapp recién conocidos, como la hora en que supo que había fallecidos o el despliegue de medios del Gobierno en la zona afectada por la riada.

Alberto Núñez Feijóo entregó el pasado día de Nochebuena al juzgado por medio de un acta notarial los mensajes que recibió del expresident Mazón acompañados de un documento con contexto, pero no remitió los suyos, alegando que la jueza no se los había pedido. La instructora de la causa de la dana ha citado como testigo al presidente del PP el próximo 9 de enero -el político ha solicitado hacerlo de forma telemática- precisamente por estos mensajes con Mazón.

Las comunicaciones comienzan, según el escrito notarial entregado por el PP a la jueza, a las 20.08 con un escueto “Gracias Presi” de Mazón como respuesta a un mensaje de apoyo de Feijóo al entonces president de las 19.59. Solo tres minutos después se enviaba el primer ES Alert a la población. Eso supone que Mazón respondió al líder del PP cuando la dana ya llevaba horas haciendo estragos en la provincia de Valencia y se había cobrado la mayoría de víctimas y, por lo tanto, desmiente al propio Feijóo, quien había afirmado que había estado puntualmente informado por Mazón, “en tiempo real” desde el día anterior, es decir, desde el lunes. Aunque luego matizó que cometió un error porque se refería al martes, no al lunes.

El acta notarial recoge una docena de mensajes de Mazón entre las 20.08 horas y las 23.29, y una llamada telefónica de Mazón, que Feijóo no pudo atender porque estaba en un acto institucional, para pedirle el teléfono del expresidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, a lo que el líder del PP le respondió con el contacto pero disculpándose por no poder atenderle. En otro momento, Mazón le escribe: “Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos”.

El líder nacional del PP también le preguntó por cómo de involucrado estaba el Gobierno de España en la gestión de la tragedia. Mazón primero le dijo, a las 23.21, que “más o menos” el Ejecutivo central se había puesto a disposición del valenciano, aunque con un “gabinete de crisis que no vale para nada”. “Bah”, resumió. Más tarde, le dijo que habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta María Jesús Montero, además de la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

“El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo”, subraya, para después señalarle al presidente de su partido que en aquel momento, a través de la Delegación del Gobierno, tenían lo que necesitaban, que es la Unidad Militar de Emergencias (UME). Un gesto que contrasta con la denuncia posterior de Mazón y de buena parte de su Gobierno de que el Gobierno no desplegó medios suficientes para atender la emergencia.

En este sentido, el Ministerio de Defensa ha emitido este viernes un comunicado en el que pide al presidente del PP y al propio Mazón “disculpas públicas por faltar a la verdad” porque los mensajes que se cruzaron “demuestran que la UME estuvo a disposición, desde el minuto uno, como reconoce el expresident en sus mensajes de Whatsapp”.

Más adelante, Mazón le añade en otro de sus mensajes a Feijóo que “ya están apareciendo muertos en Utiel” pero no lo han hecho público y que “van a aparecer más”, pese a que en su comparecencia en el Congreso de los Diputados del pasado 17 de noviembre aseguró que no supo de ningún muerto hasta la madrugada. “Un puto desastre va a ser esto presi”, le comenta. La última comunicación aquel día entre ambos fue a las 23.29.

Dimisión del presidente nacional del PP

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha pedido por la mañana la dimisión de Feijóo, al asegurar que lleva un año mintiendo con la dana y que su único objetivo es “hacer daño” al Ejecutivo, “llevándose por delante el dolor de las víctimas” de esta catástrofe. En una entrevista en TVE, la nueva portavoz del Gobierno se ha referido a los mensajes que el expresidente de la Generalitat Valenciana se cruzó con Feijóo el día de la dana.

Saiz considera que las víctimas de la dana deben sentir dolor por estos mensajes, remitidos por el propio Feijóo al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga los hechos, y se ha preguntado si el líder del PP no ha desvelado aún lo que él le escribió a Mazón “porque tienen ese mismo tono”.

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha pedido este jueves la “comparecencia urgente” del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión de investigación de la dana en la Cámara Baja, después de enviar al juzgado los mensajes que recibió por parte del expresidente valenciano Carlos Mazón la noche del 29 de octubre de 2024. En este contexto, Ibáñez, ha pedido la dimisión del líder de la oposición. “Feijóo debe hacer caso a Feijóo y dimtir por mentiroso. Mazón nunca le informó en tiempo real, lo dijo para aparentar poder y para tapar la nefasta gestión de su varón territorial”, ha censurado.