Los socialistas valencianos reclaman a Feijóo que entregue a la jueza de la dana la conversación íntegra con Mazón
El PSPV acusa al líder del PP de remitir de “tapadillo” en la víspera de Navidad un listado que excluye sus propios mensajes del 29 de octubre de 2024
El PSPV-PSOE ha reclamado este jueves al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que entregue a la jueza que instruye la causa por las responsabilidades derivadas de la gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024 la conversación íntegra que mantuvo por Whatsapp con el expresident Carlos Mazón durante aquella jornada. Feijóo está llamado a declarar como testigo el próximo 9 de enero y ha solicitado hacerlo por vía telemática.
El PP hizo público este miércoles, horas antes de la celebración de la Nochebuena, que había entregado a la jueza Nuria Ruiz Tobarra los mensajes de whatsapp que recibió del expresident. Pero en su listado no incluyó los que él mismo le remitió a Mazón, alegando que la magistrada no se los había pedido. Las comunicaciones, según el acta notarial, arrancan a las 20.08 con un escueto “Gracias Presi” de Mazón como respuesta a un mensaje de apoyo de Feijóo al entonces president. Eso supone que Mazón respondió al líder del PP cuando la dana ya llevaba horas haciendo estragos en la provincia de Valenciay se había cobrado la mayoría de las 230 víctimas mortales y, por lo tanto, desmiente al propio Feijóo, quien había afirmado había estado puntualmente informado por Mazón. “Un puto desastre va a ser esto presi”, le escribió el expresident a Feijóo aquella noche.
“Feijóo debería aprovechar su citación ante la jueza de la dana para aclarar toda la verdad de lo ocurrido y eso exige entregar, no solo los mensajes que recibió de Mazón, sino los que el propio Feijóo le mandó”, han recalcado desde la dirección socialista.
Para los socialistas valencianos, es una “extraña manera de colaborar con la Justicia la del señor Feijóo, actuando con opacidad, impostura y malas artes”. “Los valencianos se están preguntando qué oculta el señor Feijóo”, advierten desde el PSPV-PSOE, que censuran que la actitud del dirigente del PP constituye “una falta de respeto y un desprecio a las víctimas por parte de quien aspira a gobernar a los españoles”.
Los socialistas valencianos denuncian, además, que el presidente nacional del PP “mintió a todos los valencianos cuando dijo que había estado informado en tiempo real desde el lunes, 28. Y ahora miente en su escrito a la jueza de Catarroja cuando señala que se equivocó de día y que fue un error”. “Basta con escuchar sus declaraciones de aquella jornada. No hubo lapsus, sino falsedad para encubrir la gestión del PP y del Gobierno valenciano”.
Para el PSPV-PSOE, en el escrito aportado por Feijóo queda “evidente, una vez más”, que el expresident Mazón “ya supo esa noche de la gravedad de la catástrofe”, por lo que insta a los dirigentes del PP a “contar toda la verdad y dejar de esconderse en embustes y trampas”.
Además, el PSPV-PSOE lamenta que Feijóo “no puede aprovechar la víspera de Navidad para pasar de tapadillo sobre la mayor tragedia que ha sufrido la Comunidad Valenciana”. “Feijóo es responsable de haber sostenido las mentiras de Mazón y su partido durante más de un año”, aseguran.
La portavoz de Emergencias en las Corts Valencianes y secretaria de la comisión de investigación sobre la Dana, Alicia Andújar, ha recriminado que Feijóo “se ha pasado un año encubriendo a Mazón y ahora le está ocultando información a la jueza de Catarroja”.
“¿Por qué esconde sus mensajes? ¿De qué tiene miedo, Feijóo?”, se ha preguntado la diputada socialista, para que “aquí no hay ningún lapsus. Aquí lo que hay es una voluntad permanente de encubrir la negligente gestión del Partido Popular y del Gobierno valenciano”. “Por eso, desde el Partido Socialista le exigimos a Feijóo que entregue la conversación íntegra con Mazón, porque estamos hartos de listados de llamadas y de mensajes hechos a mano”, ha recalcado.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Las princesas Beatriz y Eugenia de York se unen a la Navidad real en Sandringham tras el año funesto de sus padres por el ‘caso Epstein’
Mueren dos menores en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande (Málaga)
Los socialistas valencianos reclaman a Feijóo que entregue a la jueza de la dana la conversación íntegra con Mazón
‘Els nous altres catalans’: SER Catalunya vuelve a la obra de Paco Candel con la voz de Illa, Carla Simón o Greta Fernández
Lo más visto
- Juan Carlos Ferrero: “Más que dolor, siento pena; los finales siempre son tristes”
- La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
- El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
- Los ‘whatsapps’ de Mazón a Feijóo del día de la dana: “Un puto desastre va a ser esto presi”
- La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith