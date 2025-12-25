Los socialistas valencianos reclaman a Feijóo que entregue a la jueza de la dana la conversación íntegra con Mazón

VALENCIA, 09/12/2024.- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (i), tras el funeral por las víctimas de la DANA celebrado este lunes en la catedral de Valencia. EFE/Kai Försterling POOL

El PSPV acusa al líder del PP de remitir de “tapadillo” en la víspera de Navidad un listado que excluye sus propios mensajes del 29 de octubre de 2024

El PSPV-PSOE ha reclamado este jueves al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que entregue a la jueza que instruye la causa por las responsabilidades derivadas de la gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024 la conversación íntegra que mantuvo por Whatsapp con el expresident Carlos Mazón durante aquella jornada. Feijóo está llamado a declarar como testigo el próximo 9 de enero y ha solicitado hacerlo por vía telemática.

El PP hizo público este miércoles, horas antes de la celebración de la Nochebuena, que había entregado a la jueza Nuria Ruiz Tobarra los mensajes de whatsapp que recibió del expresident. Pero en su listado no incluyó los que él mismo le remitió a Mazón, alegando que la magistrada no se los había pedido. Las comunicaciones, según el acta notarial, arrancan a las 20.08 con un escueto “Gracias Presi” de Mazón como respuesta a un mensaje de apoyo de Feijóo al entonces president. Eso supone que Mazón respondió al líder del PP cuando la dana ya llevaba horas haciendo estragos en la provincia de Valenciay se había cobrado la mayoría de las 230 víctimas mortales y, por lo tanto, desmiente al propio Feijóo, quien había afirmado había estado puntualmente informado por Mazón. “Un puto desastre va a ser esto presi”, le escribió el expresident a Feijóo aquella noche.

“Feijóo debería aprovechar su citación ante la jueza de la dana para aclarar toda la verdad de lo ocurrido y eso exige entregar, no solo los mensajes que recibió de Mazón, sino los que el propio Feijóo le mandó”, han recalcado desde la dirección socialista.

Para los socialistas valencianos, es una “extraña manera de colaborar con la Justicia la del señor Feijóo, actuando con opacidad, impostura y malas artes”. “Los valencianos se están preguntando qué oculta el señor Feijóo”, advierten desde el PSPV-PSOE, que censuran que la actitud del dirigente del PP constituye “una falta de respeto y un desprecio a las víctimas por parte de quien aspira a gobernar a los españoles”.

Los socialistas valencianos denuncian, además, que el presidente nacional del PP “mintió a todos los valencianos cuando dijo que había estado informado en tiempo real desde el lunes, 28. Y ahora miente en su escrito a la jueza de Catarroja cuando señala que se equivocó de día y que fue un error”. “Basta con escuchar sus declaraciones de aquella jornada. No hubo lapsus, sino falsedad para encubrir la gestión del PP y del Gobierno valenciano”.

Para el PSPV-PSOE, en el escrito aportado por Feijóo queda “evidente, una vez más”, que el expresident Mazón “ya supo esa noche de la gravedad de la catástrofe”, por lo que insta a los dirigentes del PP a “contar toda la verdad y dejar de esconderse en embustes y trampas”.

Además, el PSPV-PSOE lamenta que Feijóo “no puede aprovechar la víspera de Navidad para pasar de tapadillo sobre la mayor tragedia que ha sufrido la Comunidad Valenciana”. “Feijóo es responsable de haber sostenido las mentiras de Mazón y su partido durante más de un año”, aseguran.

La portavoz de Emergencias en las Corts Valencianes y secretaria de la comisión de investigación sobre la Dana, Alicia Andújar, ha recriminado que Feijóo “se ha pasado un año encubriendo a Mazón y ahora le está ocultando información a la jueza de Catarroja”.

“¿Por qué esconde sus mensajes? ¿De qué tiene miedo, Feijóo?”, se ha preguntado la diputada socialista, para que “aquí no hay ningún lapsus. Aquí lo que hay es una voluntad permanente de encubrir la negligente gestión del Partido Popular y del Gobierno valenciano”. “Por eso, desde el Partido Socialista le exigimos a Feijóo que entregue la conversación íntegra con Mazón, porque estamos hartos de listados de llamadas y de mensajes hechos a mano”, ha recalcado.