Respaldo del PP y críticas de la izquierda al discurso de Navidad del Rey
Feijóo apoya el llamamiento de Felipe VI a “cuidar la convivencia entre españoles, reivindicando la Constitución”
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y varios barones territoriales han respaldado las palabras del rey Felipe VI en su tradicional discurso de Navidad, en el que ha alertado de la “inquietante crisis de confianza” en la democracia. Los dirigentes del espacio a la izquierda del PSOE, que aún no se ha pronunciado, y de los partidos independentistas han criticado el mensaje del Monarca, al que han afeado que no se haya referido a “la crisis de la vivienda” y haya empleado “lugares comunes”.
Feijóo ha afirmado en la red social X que suscribe “las palabras del Rey” y ha pedido “cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy”. El líder popular ha querido con su mensaje reivindicar “la Constitución y a Europa como garantes de libertad”. En la misma línea, la popular Cuca Gamarra, ha defendido el “gran discurso del Rey” y ha agradecido a Felipe VI que haya recordado “que España ha progresado” cuando ha encontrado “objetivos que compartir”.
Suscribo las palabras del Rey.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 24, 2025
Un llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad.
Nuestra Nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros.
Varios barones territoriales populares han querido también mostrar su apoyo a las palabras del Rey con mensajes en sus cuentas de X. El andaluz Juanma Moreno ha mostrado su “orgullo porque España cuente con la voz serena del rey Felipe”, la extremeña María Guardiola ha destacado que las palabras del Monarca “interpelan a todas las regiones” y el murciano Fernando López Miras ha afirmado que “en tiempos de inestabilidad, conviene escuchar las palabras de su Majestad”.
La presidente madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha compartido una parte de discurso de Felipe VI en el que el Monarca defendía que “la convivencia no es un legado imperecedero”. El socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha resaltado del texto del Rey que “España es un proyecto de éxito de todos”.
Del discurso de Su Majestad el Rey en Nochebuena:— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 24, 2025
“España ha progresado cuando hemos sabido encontrar objetivos que compartir. Y la raíz de todo proyecto compartido es necesariamente la convivencia.
Pero la convivencia no es un legado imperecedero. No basta con haberlo… pic.twitter.com/3mnjsW6VVl
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha satirizado el mensaje navideño del Rey, al compartir en redes sociales un meme con una imagen de Lenin. El político independentista ha publicado una fotografía del cuadro de Vladímir Serov titulado Lenin proclama el poder soviético en el Instituto Smolny de 1952, que representa al líder comunista ruso, tras la revolución de 1917, anunciando el triunfo revolucionario y la instauración del poder de los Soviets.
Tú: 'Este año en la cena nada de comentar el discurso del rey'.— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 24, 2025
Tú 10' después: pic.twitter.com/OTk248Ruuy
Las líderes de Podemos han sido muy críticas con la alocución de Felipe VI. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, ha asegurado que “el Rey se sube a la ola del discurso antipolítico”. La exministra le ha afeado que haga “una intervención plagada de lugares comunes” en la que no ha mencionado la dictadura. La eurodiputada Irene Montero ha acusado a Felipe VI de jugar “para la derecha” y de hacer “un discurso ‘Campofrío’ de la polarización”.
El Rey juega para la derecha y defiende ideas rancias que ya no funcionan como la “transición modélica” o el discurso “Campofrío” de la polarización— Irene Montero (@IreneMontero) December 24, 2025
La monarquía es parte del problema porque su supervivencia depende de que todo siga igual de corrupto, de machista, de mal
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha calificado el texto de “decepcionante” y ha lamentado que Felipe VI no haya dedicado más tiempo a hablar “de la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda”. El secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha criticado que el Monarca no dedicase “ni una palabra” a hablar del “genocidio palestino y el ataque de Trump al derecho internacional”.
Lo más grave del año 2025 ha sido el genocidio palestino y el ataque de Trump al derecho internacional.— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) December 24, 2025
👑🤐 Ni una palabra del Rey sobre ello, ni sobre la especulación de la vivienda, los ataques a la sanidad y educación públicas o el rearme. pic.twitter.com/YNqkGSHbZI
