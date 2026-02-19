Última hora de la actualidad política, en directo | El PP admite ahora que no sabe si Marlaska conocía de antemano la agresión sexual del exjefe policial

Maíllo aboga por un proceso unitario en la izquierda, pero pone el foco en el acto de los partidos el sábado

Sin entrar en el detalle de la propuesta de Gabriel Rufián, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha celebrado que “desde muchos carriles” la izquierda esté “obedeciendo al mandato popular de un proyecto unitario que garantice” que el espacio “sigue siendo relevante”. “Llevo dos años pregonando que teníamos que estar a la altura del momento histórico”, ha señalado en declaraciones a los medios desde Chiclana (Cádiz). “Esta semana es muy importante, al acto de ayer se suma otro acto de gran trascendencia donde cuatro organizaciones diferentes hemos dicho: obedecemos al mandato popular, nos comprometemos a ir unidas en las elecciones y además queremos que vengan más con nosotras. Es una buena noticia porque ha entrado el sentido común vinculado a un proceso unitario. Lo difícil va a ser explicar que vayas aislado”, ha afirmado el también candidato a la presidencia de la Junta de la coalición Por Andalucía (en la que no están Podemos ni Adelante Andalucía).

“Hemos pasado de una fase melancólica a una fase propositiva”, ha celebrado pero sin valorar el planteamiento concreto del portavoz de ERC, que pidió que la izquierda se reparta cada provincia para no competir entre ellas, lo que daría lugar a que su partido no tuviera opción de sacar escaño en muchas circunscripciones donde ahora se presenta.

Para el dirigente de IU, que ha abogado por elegir un nuevo cabeza de lista en las próximas generales, es “algo lógico” que Yolanda Díaz haya anunciado que no va al acto del sábado. “Era el momento de despliegue de las organizaciones y es un acto de generosidad. Ya llegará el momento de las referencias y los liderazgos”, ha razonado.