Última hora de la actualidad política, en directo | El PP admite ahora que no sabe si Marlaska conocía de antemano la agresión sexual del exjefe policial

“Lo conociese o no, tiene la responsabilidad de conocer qué ocurre”, afirma Fúnez
El PP ha admitido este miércoles que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pudo no haber conocido de antemano la agresión sexual supuestamente cometida por el exjefe de la Policía Nacional a una agente hasta que se hizo pública esta semana la querella. “No sabemos si conocía o no conocía el hecho. Pero lo conociese o no, tiene la responsabilidad de conocer qué ocurre”, ha afirmado la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, en referencia a Marlaska en una entrevista en RNE. “Si malo es que lo haya conocido y lo haya tapado, peor es que no lo conociera”, ha insistido Fúnez, dejando la puerta abierta por tanto a que Marlaska ignorara los hechos. La vicesecretaria del PP ha reclamado al ministro que dimita en todo caso. El PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, afirmó ayer sin pruebas que el ministro conocía los hechos y los encubrió, pese a que el abogado de la víctima ha relatado que la querella se llevó con la máxima discreción y que la mujer comunicó a su superior lo sucedido esta misma semana al hacerse pública la denuncia.
Maíllo aboga por un proceso unitario en la izquierda, pero pone el foco en el acto de los partidos el sábado
Sin entrar en el detalle de la propuesta de Gabriel Rufián, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha celebrado que “desde muchos carriles” la izquierda esté “obedeciendo al mandato popular de un proyecto unitario que garantice” que el espacio “sigue siendo relevante”. “Llevo dos años pregonando que teníamos que estar a la altura del momento histórico”, ha señalado en declaraciones a los medios desde Chiclana (Cádiz). “Esta semana es muy importante, al acto de ayer se suma otro acto de gran trascendencia donde cuatro organizaciones diferentes hemos dicho: obedecemos al mandato popular, nos comprometemos a ir unidas en las elecciones y además queremos que vengan más con nosotras. Es una buena noticia porque ha entrado el sentido común vinculado a un proceso unitario. Lo difícil va a ser explicar que vayas aislado”, ha afirmado el también candidato a la presidencia de la Junta de la coalición Por Andalucía (en la que no están Podemos ni Adelante Andalucía).
“Hemos pasado de una fase melancólica a una fase propositiva”, ha celebrado pero sin valorar el planteamiento concreto del portavoz de ERC, que pidió que la izquierda se reparta cada provincia para no competir entre ellas, lo que daría lugar a que su partido no tuviera opción de sacar escaño en muchas circunscripciones donde ahora se presenta.
Para el dirigente de IU, que ha abogado por elegir un nuevo cabeza de lista en las próximas generales, es “algo lógico” que Yolanda Díaz haya anunciado que no va al acto del sábado. “Era el momento de despliegue de las organizaciones y es un acto de generosidad. Ya llegará el momento de las referencias y los liderazgos”, ha razonado.
Junqueras se desmarca de Rufián: “Yo quiero que ERC se presente en Cataluña y la izquierda nacional, que decida cómo presentarse”
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha insistido este jueves en desmarcarse de la iniciativa de su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, para la unidad de la izquierda. “Yo soy partidario de que ERC se presente en Cataluña, Bildu en el País Vasco, BNG en Galicia y Compromís en la Comunidad Valenciana, y la izquierda española tendrá que decidir cómo se presenta”, ha reiterado en Telecinco. Se ha limitado a expresar su “respeto y simpatía” por las fuerzas de izquierda que este sábado anuncian su alianza para las elecciones generales: IU, Comunes, Movimiento Sumar y Más Madrid. También, a señalar que coincide con Rufián en el “diagnóstico de que nos enfrentamos a retos extraordinarios”.
Lara Hernández (Movimiento Sumar) duda del “aterrizaje” de la propuesta de Rufián en las “nacionalidades históricas”
La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha celebrado el debate agitado por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que este miércoles propuso en un acto junto al diputado autonómico de Más Madrid Emilio Delgado que las izquierdas nacionalistas y estatales se pongan de acuerdo para repartirse las provincias y no competir entre ellas en una misma circunscripción. “Fue un debate muy interesante, no solo por lo que se puso encima de la mesa, sino por el ambiente de la sala. El seguimiento que ha tenido y la energía que ha habido. Esa movilización, la vuelta a conectar con la calle, es lo verdaderamente interesante”, ha reaccionado la dirigente, presente en el coloquio.
Hernández, sin embargo, ha cuestionado la viabilidad del proyecto. “Esto es la música, hay que terminar de afinar y de escribir la letra. La propuesta que plantea no es del todo novedosa”, ha considerado. “En nuestro país ya en 2016 UP conformó una candidatura con múltiples formaciones de izquierdas, en Sumar se agrupaban 15 formaciones políticas. Sabemos de lo que habla cuando habla de un grupo interparlamentario. Sumar tiene un grupo con siete fuerzas”, ha dicho.
En opinión de la coordinadora del partido de Yolanda Díaz, “hay que ver cómo se aterriza en aquellas nacionalidades históricas en las que la izquierda estatal superó a las formaciones soberanistas que operaban en el territorio” en las generales. Fue el caso de Galicia con respecto al BNG o Cataluña y ERC, aunque ha abogado por buscar “nuevas fórmulas de entendimiento con la izquierda plurinacional”.
Sobre el papel futuro de la vicepresidenta, Hernández se ha mostrado convencida de que será “crucial”. “Los intereses del país y de la gente trabajadora son lo prioritario para ella”, ha concluido.
El Gobierno está decidido a tratar de convertir España en un lugar puntero en inteligencia artificial, y hay muchos proyectos privados y dinero público invertido en desarrollarla, pero a la vez en el Ejecutivo hay mucha preocupación por la posibilidad de que esta tecnología escape al control humano y acabe sirviendo solo para que unos pocos acumulen grandes fortunas mientras destruye millones de empleos y ayuda a la desinformación y el odio que desgasta a las democracias occidentales. Pedro Sánchez ha llevado esta doble visión, a la vez positiva y negativa, a la cumbre sobre inteligencia artificial en Nueva Delhi, la capital de la India, con dos mensajes claros: por un lado, apoyo público total al desarrollo de esta tecnología; por otro, alertar de sus riesgos para pedir cambios regulatorios y un marco de control en el seno de la ONU.
Isabel Díaz Ayuso ha transitado su vida política rodeada de una gran expectación y ha estado involucrada en algunos de los asuntos troncales de España en los últimos años. Sin embargo, nunca había vivido una crisis interna en su Gobierno como la de esta semana. La presidenta de Madrid cesó al consejero de Educación y quedó al descubierto que Emilio Viciana estaba muy influido por un personaje externo al partido y al PP, el dramaturgo Antonio Castillo Algarra. Tres diputados y dos directores genereales, todos ellos muy jóvenes y colocados ahí por Algarra, se marcharon o fueron cesados. Quedó al descubierto el descontrol que rodeaba todo lo que tenía que ver con universidades y colegios.
El PP ha admitido este jueves que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pudo no haber conocido de antemano la agresión sexual supuestamente cometida por el exjefe de la Policía Nacional a una inspectora de policía hasta que se hizo pública la querella el martes. “No sabemos si conocía o no conocía el hecho. Pero lo conociese o no, tiene la responsabilidad de conocer qué ocurre”, ha afirmado la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, en referencia a Marlaska en una entrevista en RNE.
“Si malo es que lo haya conocido y lo haya tapado, peor es que no lo conociera”, ha insistido Fúnez, dejando la puerta abierta, por tanto, a que Marlaska ignorara los hechos. La vicesecretaria del PP ha reclamado al ministro que dimita en todo caso, “por su incapacidad para conocer qué ocurría en los mandos policiales que dependen de él o por falta de sensibilidad hacia la víctima”, y “como responsable político no solo del nombramiento, sino del blindaje del DAO”.
El PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, afirmó ayer sin pruebas que el ministro conocía los hechos y los encubrió, pese a que el abogado de la víctima ha relatado que la querella se llevó con la máxima discreción y que la mujer comunicó a su superior lo sucedido esta misma semana al hacerse pública la denuncia. Marlaska retó ayer al PP a reiterar su acusación fuera del Parlamento, donde los diputados ya no tienen inmunidad parlamentaria, y sugirió que denunciaría por calumnias a quien lo hiciera.
El Govern y Comuns han cerrado el acuerdo para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de este 2026 tras dos semanas de negociación. El president Salvador Illa y la líder de Comuns, Jéssica Albiach, firmarán este jueves en el Palau de la Generalitat el documento que certifica ese consenso. Illa gobierna en minoría y precisa del apoyo de sus dos socios, Comuns y ERC, para poder aprobar los primeros presupuestos de este mandato. Su objetivo es que entren en vigor el primer trimestre de este año. La formación de Albiach ha exigido para aprobar las cuentas que el Parlament apruebe una ley que prohíba la venta especulativa de viviendas a grandes tenedores de forma temporal en las llamadas zonas tensionadas, es decir, las que tienen una elevada demanda.
El PP salió en tromba este miércoles contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el presunto caso de agresión sexual del exjefe de la Policía, y le acusó sin pruebas de “tapar y proteger” al mando policial, que el martes presentó su dimisión tras la citación de un juzgado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, argumentó que “si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público”. E insistió por inferencias en que “hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”. La actitud del PP ante el escándalo en la Policía Nacional, en el que concede toda la credibilidad a la víctima, contrasta con la reacción del partido cuando saltó en sus propias filas un presunto caso de acoso sexual y laboral del alcalde a una concejal del PP en el Ayuntamiento de Móstoles. Los populares sostienen que los casos “no son comparables” y que la exedil de Móstoles no había presentado denuncia cuando lo conoció el partido, pero eluden que el PP de Madrid trató de disuadirla para que no denunciara.
Dos mujeres han denunciado al actual comisario de la Policía Municipal de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno, por violencia doméstica y de género y por maltrato familiar. La noticia ha causado revuelo en el municipio, pero no ha sido del todo una sorpresa. Sobre él ―descrito por personas de su entorno como un hombre “fanfarrón” y “persecutor”, en lo personal y lo laboral― pesaba desde verano de 2025 una acusación por supuesto acoso laboral y sexual, vejaciones, calumnias e injurias ocurrido durante su estancia como comisario en Torrejón de Ardoz. Tanto la oposición en el ayuntamiento como los sindicatos, entonces, pidieron explicaciones a la alcaldesa Judith Piquet (PP) y el cese de Moreno, pero la respuesta fue que no había nada que hacer porque los hechos ocurrieron en una administración ajena. Ahora, tras conocerse que el caso ha escalado a denuncia formal, el consistorio se mantiene firme en que no tomará ninguna medida y dejará a Moreno en el puesto “hasta que no haya una sentencia judicial firme”.
La huella de Antonio Castillo Algarra, el hombre vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a los principales cargos en la Consejería de Educación, se refleja en muchos detalles de las políticas llevadas a cabo por este departamento, pese a la reciente salida del Gobierno de su entorno, apodado Los pocholos, que ha provocado una gran crisis en el Ejecutivo. Es el caso, entre otros, del borrador de la polémica Ley de Educación Superior (Lesuc), con su insistencia en el término “Hispanoamérica”.
Antonio Castillo Algarra, el dramaturgo y dueño de una academia que ha actuado de consejero áulico de la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante una década, ha tratado sin éxito de estrangular el modelo educativo bilingüe que se expande por Madrid desde 2024. Desde la sombra ―él nunca pisaba la consejería, ni se reunía con sindicatos o con los rectores― maniobró para desangrar el sistema. Por un lado, no aumentando apenas la partida para “extensión de la enseñanza bilingüe”, pese a repartirse la partida entre muchos más centros; y por otro, intentando que la materia de Historia se impartiese enteramente en español.
El reto que tiene el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para algunos altos cargos de la Policía Nacional es claro: elegir a una mujer como nueva directora adjunta operativa (DAO), el mando más alto uniformado. Después del escándalo que salpica de lleno al corazón de la institución por un posible agresión sexual que se ha llevado por delante al exDAO José Ángel González, la respuesta de Interior debe ser simbólica, eligiendo por primera vez de forma oficial a una mujer, según opinan varios comisarios consultados. La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso, ha asumido el puesto de forma interina a la espera de que el Gobierno oficialice un nombramiento.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que ni él ni su equipo conoció hasta este martes por la tarde la existencia de una acusación de violación al que fuera número dos de la Policía, José Ángel González. Altos mandos policiales aseveran que tanto el ministro como el director de la Policía, Francisco Pardo, supieron que una inspectora policial había interpuesto la denuncia judicial a las seis de la tarde, media hora antes de que la noticia saltara a los medios. Las dudas, en cambio, se ciernen sobre el círculo del ex Director Adjunto Operativo (DAO). Interior ha abierto una información reservada que afecta al comisario y mano derecha de José Ángel González, Óscar San Juan, a quien han cesado después de haber sido condecorado el pasado mes de septiembre. Ahora está en el punto de mira por haber, presuntamente, presionado a la víctima para que no denunciara. El temor de algunos mandos es que la onda expansiva del escándalo del encubrimiento llegue más lejos.
La presunta agresión sexual narrada en la querella contra, José Ángel González, el máximo jefe operativo de la Policía Nacional, ha deformado de manera drástica la idea que de él se tenía dentro y fuera del cuerpo. Jota, como se le conoce familiarmente en la institución, llegó al cargo de director adjunto operativo (DAO) en octubre de 2018 sin que estuviera en ninguna de las quinielas que se barajaron aquellos días en el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. Posteriormente, se consolidó la idea dentro del cuerpo de que su nombre partió del comisario jubilado Segundo Martínez, exjefe de Seguridad de La Moncloa en la época de José Luis Rodríguez Zapatero.
La inmediata dimisión del comisario principal José Ángel González Jiménez, de 66 años, como director adjunto operativo de la Policía, el cargo uniformado más alto del cuerpo, era la única salida posible después de que se conociese el martes que un juzgado madrileño le ha citado como investigado por una querella por violación presentada en su contra por una subordinada. La funcionaria le acusa de haberla agredido sexualmente y coaccionado de forma sistemática después para que guardara silencio. El ministerio suspendió este miércoles de su puesto a su número dos, el comisario Óscar San Juan, acusado por la querellante de presionarla también para que callase.
Dos nuevos testigos declararán este jueves ante la jueza que instruye la causa por la muerte de 230 personas el 29 de octubre de 2024. Las consultas telefónicas que se hicieron a la Abogacía sobre la posibilidad de confinar a la población el día de la dana y la retirada de los bomberos forestales que vigilaban el barranco del Poyo centrarán estas declaraciones.
El pleno de la Asamblea de Madrid estará marcado por la crisis abierta en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades tras el cese de su titular, Emilio Viciana, al que se han sumado los de dos directores generales y las dimisiones de tres diputados del PP y uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad, Antonio Castillo Algarra.
