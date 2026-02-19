Mandos policiales apuntan a que Marlaska optará por una mujer como DAO para cerrar la crisis de la agresión sexual

El reto que tiene el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para algunos altos cargos de la Policía Nacional es claro: elegir a una mujer como nueva directora adjunta operativa (DAO), el mando más alto uniformado. Después del escándalo que salpica de lleno al corazón de la institución por un posible agresión sexual que se ha llevado por delante al exDAO José Ángel González, la respuesta de Interior debe ser simbólica, eligiendo por primera vez de forma oficial a una mujer, según opinan varios comisarios consultados. La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso, ha asumido el puesto de forma interina a la espera de que el Gobierno oficialice un nombramiento.

El director de la Policía, Francisco Pardo, (que es el número uno de la Policía aunque en realidad su cargo es político) convocó este miércoles a los mandos del cuerpo, la llamada Junta de Gobierno de la Policía, compuesta por los comisarios y jefes de división. La intención era abordar la crisis tras la dimisión e imputación de González por una supuesta violación a una subalterna en abril de 2025. En esa cita, Pardo no ha hablado específicamente del relevo del cuerpo, según fuentes presentes, pero ha mandado un mensaje de tranquilidad y de continuidad.

De momento, Barroso es la sustituta provisional y natural (el artículo 4.2 de la orden que desarrolla la estructura de la Policía marca que, en caso de ausencia del DAO, la responsabilidad de las decisiones recae en la subdirección que ella dirige), pero algunas voces apuntan a que podría ser una de las candidatas con más puntos para quedarse en la Dirección. Se da la circunstancia de que la comisaria principal aparece mencionada en la denuncia por agresión sexual porque fue la última jefa de la denunciante. En julio de 2025, la inspectora que se ha querellado comentó a Barroso que “no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental” y fue entonces cuando se cogió una baja laboral.

El cargo de DAO es de libre designación y recae “en el ministro del Interior, a propuesta del director general de la Policía y previo informe emitido por el secretario de Estado de Seguridad”, según la norma. En las quinielas también suenan los nombres de las otras comisarias que forman parte de la cúpula policial: la subdirectora general del gabinete técnico, Almudena Tudanca; la comisaria general de Policía Científica, María del Carmen Solís; la jefa de la División de Cooperación Internacional, Alicia Malo; la jefa de la División Económica y Técnica, Luisa María Benvenuty; y la jefa de División de Documentación, María Cristina Marí García. Además, alguna fuente policial apunta la posibilidad de que la nueva jefa sea María Marcos, la comisaria más cercana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cargo de la dirección de Seguridad de Presidencia del Gobierno.

La norma expresa que, debido a la responsabilidad de estos cargos discrecionales, el procedimiento deberá regirse “por el principio de celeridad” por lo que, aunque no hay un límite establecido, se espera que los plazos no se dilaten en exceso.