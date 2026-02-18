Marlaska replica al PP tras la querella contra el jefe de la Policía: “Si la víctima cree que le he fallado, dimitiré”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que desconocía la denuncia por una supuesta agresión sexual contra el que fuera número dos de la Policía Nacional José Ángel González, que a última hora del martes presentó su dimisión tras la citación de un juzgado. Así, ha hablado por primera vez en los pasillos del Congreso y ha dicho sentirse “decepcionado” con el que fuera su cargo de confianza. Desde el PP han reclamado su dimisión y han acusado al Gobierno de “proteger” al jefe de la Policía y de “tapar” la agresión sexual. El ministro ha amenazado con denunciar a quien insinúe que encubrió el caso —“No voy a asumir calumnias de este tipo”— y ha contestado a los populares que solo dimitirá si la denunciante no se ha sentido protegida: “Si la víctima cree que le he fallado, dimitiré”.

A su llegada al hemiciclo, Marlaska ha manifestado en que “evidentemente” no sabía “nada” de la agresión sexual presuntamente cometida en abril de 2025 por el ex jefe de la Policía Nacional, que ha golpeado de lleno al Cuerpo. “Si lo hubiéramos sabido, hubiéramos pedido la renuncia como se hizo ayer”, ha explicado. Según ha detallado el ministro, Interior ha abierto una investigación interna para conocer si la mano derecha del ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, el comisario Óscar San Juan, conocía el supuesto caso de violación. Ya ha sido relevado de sus funciones.

La dimisión de José Ángel González, conocido dentro del cuerpo como “Jota”, se precipitó a última hora de este martes después de que se conociera una investigación en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid por la que el comisario ha sido llamado a declarar el próximo 17 de marzo. La presunta víctima es una inspectora de la Policía Nacional que ha presentado una denuncia por delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Según el relato de los hechos que expone su abogado, Jorge Piedrafita, la agente que había mantenido una relación afectiva con el DAO fue conducida a su “vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior”, donde el querellado la agredió sexualmente.

La denunciante asegura que a partir del 23 de abril del pasado año, el día de los hechos, comenzó una “campaña de acoso” y de “presión” para que no denunciara en la que participó supuestamente el comisario Óscar San Juan González, asesor del DAO, para “ofrecerle” el destino laboral que quisiera “a cambio de su silencio”.

El ministro Marlaska ha explicado que están verificando este extremo y que ha abierto investigación interna para esclarecer si hubo conocimiento y presiones internas dentro de la Policía. Por ello, ha acordado que “se releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales” a la mano derecha del exjefe del Cuerpo.

El responsable de Interior ha reiterado que en su equipo desconocían estos hechos y ha subrayado que prueba de ello es que el letrado de la inspectora ha asegurado que han llevado la denuncia con total sigilo. “La prueba más concreta es que hay declaraciones de su abogado que dicen que mantuvieron en secreto la denuncia”, ha apuntado. Además, durante la sesión de control en la que se le ha instado a dimitir, ha advertido de que irá a los tribunales si se le acusa de encubrir el asunto. “Digan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y que no actuó, porque entonces nos veremos en otras instancias”, ha expuesto para luego añadir: “No voy a asumir calumnias de este tipo”.

En el marco de su intervención, Marlaska ha indicado que solo renunciará “si la propia víctima no se ha sentido protegida”. “Los hechos son gravísimos, pero ustedes no generen una cortina que pueda poner en tela de juicio el compromiso de la seguridad”, ha agregado.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande- Marlaska, y el exjefe de la Policía Nacional, José Ángel González, en diciembre de 2019. Marta Fernández / Europa Press (Europa Press)

Antes de la sesión de control al Gobierno, Marlaska ha asegurado que ha leído la querella y, aludiendo a su pasado de juez, ha deslizado que da credibilidad al relato. “He leído muchas querellas en mi vida. Una vez leída no había otra decisión [que la del cese del DAO] por la gravedad de los hechos y por salvaguardar el prestigio de la Policía”. Según su versión, él no llegó a hablar este martes con el mando policial, sino que se comunicó con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y con el director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. “Para mí es una decepción manifiesta”, ha sentenciado.

Feijóo acusa al Gobierno de “proteger” al exjefe de la Policía y “tapar” el caso

Por su parte, este mismo miércoles, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en su cuenta de X que si el Gobierno ha tenido “a un presunto violador” como director adjunto operativo de la Policía Nacional, “como mínimo desde hace un mes” es que “no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público”. Por tanto, deduce que “hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”, ha señalado, en referencia a la dimisión de González.

En el mismo mensaje, el líder de los populares ha recordado también la dimisión de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. “Quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos. ¿En qué manos estamos? Hay que liberar al país de personas como estas, y eso empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez”, ha agregado.

En los pasillos del Congreso también se ha pronunciado la secretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, quien ha calificado de “insuficiente” la dimisión de González y ha reclamado el cese de Marlaska. Preguntado por la prensa antes de empezar la sesión de control al Gobierno sobre si le consta que el ministro conocía los hechos, ha insistido en que por las fechas de la querella y el auto judicial “el ministro lo conocía”.

La querella contra el hasta hora jefe de la Policía también ha estado este miércoles presente durante la sesión de control al Gobierno. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que Marlaska no debería estar esta mañana “sentado en su escaño”. “Son ustedes encubridores de presuntos delincuentes. Da náuseas verle sentado en su banco azul, tapando una violación”, ha manifestado.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que el Gobierno ha actuado con rapidez: “El señor Marlaska hizo lo que tenía que hacer”. Y ha aprovechado para recordar al PP que “hay miembros de su partido que permanecen en las instituciones y que, después de las denuncias presentadas, no hacen absolutamente nada, como el caso del alcalde de Móstoles o el alcalde de Algeciras”.