La agente que denunció al exjefe de la Policía pide al juez que interrogue a su mano derecha

La inspectora de la Policía Nacional que denunció por violación a José Ángel González, el director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo que dimitió este martes después de que un juez admitiese a trámite la querella presentada en su contra, ha solicitado que declare como testigo el comisario Óscar San Juan, que ejercía hasta ahora como mano derecha del alto mando y que también ha sido apartado este miércoles de su puesto. En su querella, el abogado de la agente reclama al magistrado que interrogue a San Juan, a quien sitúa en una comida previa a la supuesta agresión sexual y al que atribuye un intento de comprar el silencio de la mujer para que no denunciara.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha detallado este miércoles que su equipo no se enteró hasta este martes de la existencia de esta querella y que ha abierto una investigación interna para saber si San Juan conocía el supuesto caso de violación. En esa línea, Marlaska ha añadido que estas pesquisas tienen por objetivo averiguar igualmente si hubo presiones internas dentro de la Policía para evitar que la agente denunciase. “He leído muchas querellas en mi vida. Una vez leída, no había otra decisión por la gravedad de los hechos y por salvaguardar el prestigio de la Policía”, ha remachado el ministro, que ha defendido la salida del DAO y el relevo “de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales” de la mano derecha del exjefe del Cuerpo.

La querella contra José Ángel González, que se presentó a principios del pasado enero y que fue admitida a trámite este 12 de febrero, sitúa a Óscar San Juan en dos episodios supuestamente comprometedores. El primero se fecha el 23 de abril de 2025, cuando se produjo la presunta violación. Según el relato de la denunciante, ella estaba trabajando en la Comisaría de Coslada, cuando el DAO ordenó que acudiese a un restaurante donde estaba comiendo con su mano derecha. “Sobre las 16.30, la víctima se une a la mesa del querellado y del comisario Óscar, en la que ambos ya estaban tomando la copa. Al finalizar la misma, el querellado le dice al comisario Óscar que se vaya con su conductor y ordena a la víctima que lo lleve a su domicilio, [donde se cometió la presunta agresión sexual]”, apostilla el escrito.

La agente sitúa el segundo episodio durante el julio siguiente, cuando le achaca a San Juan múltiples “presiones laborales” para intentar “comprarla” con el puesto de trabajo que ella quisiera a cambio de que no acudiera a los tribunales. “González utilizó a su subordinado directo y asesor, Óscar San Juan, para el ofrecimiento de destinos laborales a elección a cambio de su silencio”, subraya la querella, firmada por el abogado Jorge Piedrafita, que desgrana los supuestos hechos ocurridos ese mes.

Según la denuncia, la “víctima recibió cinco llamadas del teléfono personal de Óscar San Juan” el 7 de julio de 2025, a las cuales “no respondió”. Después, el 13 de julio, el texto añade que San Juan mantuvo una conversación telefónica con ella, en la cual le propuso “textualmente” que eligiese a “qué destino o puesto de trabajo” quería ir y que, “cuando lo tuviese pensado, se lo mandase por WhatsApp”. La querella narra que, entonces, “la víctima le manifestó expresamente que lo sucedido no iba a quedar así y que tendría las consecuencias procedentes por las agresiones, faltas de respeto y abusos sufridos por José Ángel González”. “A lo que el citado San Juan contestó: “Que no sabe de qué hablo y que solo me llama para saber mis intereses”, apunta el escrito.

El letrado Piedrafita afirma que tienen el “audio completo” de esa “conversación y que, además, la aportaran al juzgado “como prueba documental fundamental” cuando el magistrado se lo pida. El abogado remacha: “Esta conducta constituye inequívocamente un intento de coacción mediante oferta de compensación laboral (destino a elección) a cambio del silencio de la víctima, utilizando a un subordinado directo para evitar la denuncia y tapar el escándalo público que se derivaría de la interposición de la presente querella”.

En la resolución emitida el 12 de febrero para admitir a trámite la denuncia y abrir una investigación, el magistrado David Maman Benchimol cita el próximo 17 de marzo a declarar a la supuesta víctima y al dimitido DAO (al que llama en “calidad de querellado”). En ese escrito, el juez no se pronuncia sobre la petición de interrogar como testigo a San Juan. En la querella, a la que tuvo acceso EL PAÍS, no se menciona o señala a otro alto cargo por conocer los hechos o como supuesto encubridor.