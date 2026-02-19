“Lo sabía”: El PP acusa sin pruebas a Marlaska de “tapar” la presunta agresión sexual en la policía

Los populares sostienen que este caso no es “comparable” al del alcalde de Móstoles y eluden que el PP de Madrid trató de disuadir a la exconcejal de su partido para que no denunciara

Miguel Tellado, Ester Muñoz y Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Gobierno, en el Congreso, este miércoles. Jaime Villanueva

El PP salió en tromba este miércoles contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el presunto caso de agresión sexual del exjefe de la Policía, y le acusó sin pruebas de “tapar y proteger” al mando policial, que el martes presentó su dimisión tras la citación de un juzgado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, argumentó que “si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público”. E insistió por inferencias en que “hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”. La actitud del PP ante el escándalo en la Policía Nacional, en el que concede toda la credibilidad a la víctima, contrasta con la reacción del partido cuando saltó en sus propias filas un presunto caso de acoso sexual y laboral del alcalde a una concejal del PP en el Ayuntamiento de Móstoles. Los populares sostienen que los casos “no son comparables” y que la exedil de Móstoles no había presentado denuncia cuando lo conoció el partido, pero eluden que el PP de Madrid trató de disuadirla para que no denunciara.

Feijóo cuestiona las explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que, al igual que Pedro Sánchez, asegura que el Gobierno no sabía “nada” de la agresión sexual presuntamente cometida en abril de 2025 por González. “El gran argumento del Gobierno para justificar que un presunto violador estuviera al frente de la Policía Nacional es que se enteraron ayer [este martes]”, remarcó el líder del PP en un mensaje en la red social X. “Ayer, con una querella presentada el 9 de enero, hace más de un mes, y sobre una agresión del 23 de abril del año pasado. Más allá de que no hay quien se lo crea, ¿de verdad pretende que aceptemos que todo un ministro del Interior no tiene ni idea de que su cúpula policial comete y encubre delitos?“, ha cargado Feijóo.

El líder del PP ignora en sus críticas al propio abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, que ha defendido en TVE que la denuncia se mantuvo en secreto por la relevancia del denunciado, y que la mujer informó de ella este martes a su superior. “La denuncia se ha llevado con la máxima discreción y directamente por la vía judicial precisamente por la persona a la que denunciamos, que es la máxima persona uniformada del cuerpo y las consecuencias que tenía la víctima. En el día de hoy [por ayer martes] cuando se ha admitido a trámite esta querella mi cliente ha hablado con su superior directa, con la jefa de personal”, afirmó el letrado.

Durante la sesión de control en el Congreso, el ministro ha insinuado que se querellaría contra quienes lo acusen fuera del Congreso de haberlo sabido y tapado, como hicieron en el Pleno la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, o el secretario general, Miguel Tellado: “Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación”, le acusó Tellado.

Los populares no han alterado su ofensiva política contra el Gobierno por esta denuncia contra el máximo responsable operativo de la Policía pese a la gestión interna del PP del presunto caso de acoso sexual en el Ayuntamiento de Móstoles hace solo dos semanas. La concejala del PP de Móstoles denunció ante el PP de Madrid haber sufrido acoso sexual y luego acoso laboral por parte del alcalde, desde la campaña de las elecciones municipales de 2023 hasta su salida del Ayuntamiento y del partido en octubre de 2024. La dirigente denunció los hechos ante la dirección del PP de Madrid, y en dos reuniones fue presionada para que no acudiera a los tribunales. “El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dijo la vicesecretaria de Organización del PP madrileño, Ana Millán.

Tras la publicación por parte de EL PAÍS del caso de la exedil, el PP de Madrid trató de desacreditar a la víctima presentándola como una especie de profesional de las denuncias falsas, y difundió sus datos personales, que se mantenían en el anonimato, hechos que ha denunciado la exedil. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo que se trataba “de un caso fabricado contra el PP”. El PP nacional y su comité de garantías no citaron ni escucharon a la exconcejal. El alcalde de Móstoles sigue en su puesto.

Los populares sostienen que su actitud difiere ante el caso del ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González porque se trata de casos que “no son comparables” ya que la edil de Móstoles no había presentado todavía una denuncia (ya lo ha hecho) y, según el PP, no tenía pruebas. “La víctima en este caso va al juzgado y denuncia una violación y en el caso de Móstoles la chica solo dijo que había intentado ligar con él y no denunció nada en los juzgados”, argumentan fuentes de la cúpula popular. Pero eluden que la concejal de Móstoles fue disuadida por el partido en Madrid para que no denunciara y la investigación interna de Génova se archivó sin oírla. La exedil ya ha presentado este lunes en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles (Madrid) una querella de 93 folios por presuntos delitos de acoso sexual y laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Más allá de los argumentos sobre la diferencia de ambos casos, de puertas adentro en el PP se palpa la incomodidad por la gestión del caso de Móstoles, con algunos dirigentes críticos en privado con la actuación de la vicesecretaria de Organización de Madrid, Ana Millán, quien personalmente trató de disuadir a la concejal para que no denunciara. En el PP de Madrid también hay fuentes que admiten que el caso no se gestionó bien, pero sostienen que “por exceso”, ya que dos altos cargos del partido se reunieron varias veces con la concejal y esta grabó los encuentros.