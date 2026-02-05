La carta de la exedil de Móstoles a Ayuso en la que denunciaba acoso sexual y laboral: “Comuniqué la grave situación que he padecido y el partido no me amparó”

La exedil popular de Móstoles que denunció en los órganos del partido al alcalde del municipio, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral, hizo múltiples referencias en sus escritos a la situación de acoso que estaba sufriendo, frente a la versión que hoy han dado de los hechos tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como su mano derecha, Alfonso Serrano. Este último, que participó en una de las reuniones con la entonces aún concejala en la que se le animó a no denunciar ―“el amparo del partido pasa porque no haya ninguna denuncia”, le dijo en ese encuentro la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán―, ha afirmado este jueves que la denuncia fue por una “disputa laboral”. “En una reunión se le preguntó (a la víctima) si se trataba de un acoso y ella lo negó”, ha afirmado, mientras aseguraba que la dimisión del alcalde Bautista está descartada.

Esta versión de los hechos choca radicalmente con la documentación del expediente del caso a la que tenido acceso EL PAÍS y que incluye esta afirmación de Millán en una de las reuniones: “Vamos a parar esto, esto es un acoso de manual”. A lo largo de ese extenso encuentro la intentan convencer de que no acuda a la justicia, algo que entra en contradicción abierta y clara con lo alegado por el PP de Madrid de que en ningún caso se habló de acoso.

Además, en la documentación del caso aparece desde el comienzo lo relatado por la exedil en distintas instancias del PP. En un correo dirigido al gabinete de la presidenta Ayuso el 22 de marzo, tras la primera reunión con Serrano y Millán, de la concejala pide de forma expresa “que se valore la apertura del protocolo general de prevención y actuación frente a todos los tipos de acoso” y/o “se activen estrategias de intervención en esta situación.

Cuando, ante la falta de respuesta que ella considerara adecuada decidió darse de baja en el PP, el 3 de octubre de 2024, escribió la siguiente carta, dirigida a Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Partido Popular de Madrid, en la que consta de forma explícita que ella estaba denunciando una situación de acoso y que se sintió desamparada en su denuncia:

Por el presente escrito solicito mi baja en el Partido Popular motivada por la falta de amparo que he tenido. En el mes de febrero comuniqué al PP de Madrid la grave situación de acoso sexual y laboral que he padecido como concejal del Partido Popular de Móstoles. Se han producido tres reuniones con la responsable del caso que ha designado el partido, Ana Millán, se han realizado seis escritos solicitando amparo, así como el establecimiento de los protocolos internos del partido y solicitud de intervención en este caso; lejos de verme amparada en la situación que venía padeciendo, me he encontrado con que los órganos de mi partido me han negado cualquier tipo de amparo haciendo oídos sordos a mis denuncias, sin realizar ninguna intervención, lo cual me ha resultado inaudito, por inesperado.

Estos hechos no corresponden con el código de conducta del Partido Popular que recoge en su capítulo 2 principios éticos generales: F) Actuarán en todo momento con respeto a la dignidad de las personas. El Partido no tolerará ningún tipo de violencia, acoso, abuso o cualquier otra conducta tendente a lesionar los derechos personales de sus miembros o de terceros. La ORGANIZACIÓN promoverá medidas para prevenir esas conductas y garantizar en todo momento un ambiente de respeto y de igualdad”.

En ningún momento de estos meses, desde febrero a octubre -ni hasta el momento-, la presidenta citó a la concejala para conocer de primera mano su versión de los hechos. Tampoco la citaron en persona desde el comité nacional de derechos y garantías del PP cuando acudió a él para contar el caso.