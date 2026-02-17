Los cambios a la “alerta presidencial” de la notificación por sismo en los celulares

Los tres sismos que se han registrado en México durante los primeros meses de 2026 han puesto a prueba el sistema de alertas sísmicas enviado a teléfonos celulares, implementado por el gobierno federal. A partir de estas experiencias en una situación real, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció que la leyenda “Alerta Presidencial” será eliminada del mensaje que se envía de manera masiva a la población.

Además, se bajará el volumen del tono, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en su conferencia matutina del lunes que es probable que el ajuste no esté listo para el simulacro del 18 de febrero por el tiempo que requiere la programación.

La decisión responde a una petición expresa de la mandataria de hace semanas, quien le recordó a José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que debía modificarse el texto de la notificación tras el sismo de la madrugada del 16 de enero. “Por cierto, no le han quitado lo de ‘alerta presidencial’. Es alerta, pero no tiene nada que ver con la presidenta. Es una alerta de Protección Civil”, dijo en un encuentro con la prensa.

En los días posteriores a estos movimientos telúricos, en redes sociales se viralizaron publicaciones y memes de usuarios que le reclamaban directamente a la mandataria por el susto, aunque ella misma admitió que el sonido que emite es bastante impactante. Hasta el momento, este quedará igual para que siga cumpliendo con su función de prevenir a los mexicanos de cualquier emergencia. “En las próximas semanas, la CRT emitirá los lineamientos para que todas las compañías telefónicas y los fabricantes de celulares muestren el mismo mensaje en caso de que se active el sistema de alertamiento, eliminando la leyenda de ‘Alerta Presidencial’”, confirmó este martes la entidad en sus redes sociales.

Desde 2024, el gobierno mexicano adoptó el sistema Cell Broadcast como un método de alerta complementario al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), que se difunde a través de altavoces ubicados en los estados que conforman la región sísmica más activa del país. Las primeras pruebas se realizaron durante los simulacros nacionales que se llevan a cabo dos veces al año, pero al tratarse de la primera vez que se usaba el sistema se reportaron fallas en las notificaciones, tanto por retrasos en la recepción o porque a algunas personas no les llegó el aviso, lo que llevó al gobierno a postergar su implementación definitiva hasta el siguiente año.

Cell Broadcast es un sistema que no requiere conexión a internet ni datos móviles que, sin importar la compañía telefónica de los dispositivos, puede enviar masivamente una notificación de texto y un sonido diferenciado en un área georreferenciada. De acuerdo con datos oficiales, tiene la capacidad de llegar a los 88,2 millones de teléfonos celulares activos en el país, que equivalen al 79,2% de la población mexicana.