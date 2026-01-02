Un fuerte sismo sacude la costa de Guerrero y la Ciudad de México
El terremoto, de magnitud preliminar de 6,5, tuvo su epicentro en San Marcos, Guerrero
Un fuerte terremoto se ha sentido la mañana de este viernes en varios Estados del centro de México. La alerta sísmica alcanzó a millones de mexicanos en sus móviles a las 7.58 con la advertencia de un “sismo severo” con epicentro en San Marcos, el Estado de Guerrero. Segundos después comenzó a sentirse una violenta sacudida en varias ciudades del país. El Sismológico Nacional asegura que el terremoto tuvo una magnitud preliminar de 6,5. Las autoridades federales y locales están realizando recorridos para valorar los daños.
La alerta sísmica interrumpió la primera conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de 2026. Minutos más tarde, la mandataria volvió a Palacio Nacional. “Hablé con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, están citando al consejo de protección civil y hasta ahora parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar el reporte de Guerrero”, aseguró Sheinbaum. Los primeros sobrevuelos que hicieron los helicópteros sobre Ciudad de México reveló que no hay daños, pero prometió más actualizaciones en las próximas horas. La evaluación estará a cargo de el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la coordinadora de protección civil, Laura Velázquez.
Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.70 Lon -99.49 Pf 10 km pic.twitter.com/s3USihtFKA— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026
La sacudida ha sido fuerte en Guerrero, pero se ha sentido de forma desigual en Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Colima. En la capital, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, ha asegurado que no hay reporte de afección en las alcaldías de momento, aunque todavía continúan los trabajos por tierra y aire para evaluar los daños. En las redes sociales, usuarios han reportado caídas de postes de luz e incluso la explosión de un transformador en la colonia Centro que ha provocado un incendio, que ya ha sido controlado.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha informado de manera preliminar que hay saldo blanco de víctimas, pero que todavía continúan los trabajos de evaluación en las 16 alcaldías “para garantizar que no exista riesgo para la población”. Tampoco hay daños en la infraestructura estratégica pública y el transporte urbano ha retomado el flujo de servicio. De momento, solo se han registrado intermitencias en el servicio eléctrico en algunas colonias. Brugada ha celebrado que hayan sonado las
