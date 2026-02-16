El primer simulacro nacional por sismo de 2026 en Ciudad de México: horario, alcance y claves de participación

Este ejercicio de alerta y evacuación pondrá a prueba la respuesta de la ciudadanía ante un escenario de terremoto de gran magnitud

Ciudad de México se prepara para detener su rutina durante unos minutos el 18 de febrero, cuando la alerta sísmica suene a las 11.00 en punto como parte del primer simulacro por sismo de 2026. Se trata del primer gran ejercicio del año para medir la preparación de la capital —y ahora también su zona metropolitana— frente a un terremoto de gran magnitud.

El Gobierno capitalino presenta el simulacro como una pieza clave de su estrategia de protección civil para fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. El mes pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó la necesidad de que la población mantenga frescos los protocolos de actuación en una ciudad con alta actividad sísmica y explicó que el ejercicio permitirá evaluar tanto los tiempos de reacción como la coordinación entre autoridades y ciudadanía.

Fecha, horario e hipótesis del simulacro

Aunque en un inicio fue un ejercicio exclusivo para la capital, el simulacro se ha convertido en un operativo metropolitano coordinado entre Ciudad de México y Estado de México. Ambos gobiernos han confirmado que el 18 de febrero de 2026, a las 11.00 de la mañana, la alerta sísmica sonará de forma simultánea en las dos entidades.

El ejercicio se basa en la hipótesis de un movimiento de magnitud 7,2 con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, en la costa de Oaxaca, y pondrá a prueba protocolos de evacuación, comunicación y primeros auxilios en una región donde millones de personas se desplazan a diario entre la capital y el Estado de México.

Alerta sísmica en altavoces y teléfonos

La alerta sísmica se emitirá a través de los altavoces del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) tanto en la Ciudad de México como en los 125 municipios mexiquenses que participan, además de otros equipos de difusión secundaria en edificios públicos, escuelas, hospitales y centros de trabajo. El objetivo es verificar el funcionamiento técnico de la red de altavoces y su cobertura en distintos puntos de la zona metropolitana, además de observar cómo reaccionan brigadas internas y población una vez que suena el característico tono de la alerta.

En cuanto a los teléfonos celulares, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó que la alerta también sonará en los dispositivos móviles y aseguró que el volumen del aviso será ajustado, así como su mensaje.

Cómo y quién puede registrar su inmueble

El simulacro tiene también una dimensión de gestión de datos. El Gobierno de la Ciudad de México habilitó una plataforma específica, alojada en el Atlas de Riesgos capitalino , para registrar los inmuebles que participarán en el ejercicio. Desde el portal, cualquier persona puede crear una cuenta, activar su usuario mediante un correo de confirmación y dar de alta uno o varios inmuebles.

El manual de uso de la plataforma detalla que pueden registrarse personas responsables de viviendas, edificios habitacionales, inmuebles comerciales, educativos o de servicios, así como centros de trabajo y hospitales. Solo se aceptan inmuebles ubicados en la Ciudad de México o en el Estado de México. El objetivo es que escuelas, empresas y dependencias públicas documenten sus protocolos de protección civil.

¿Cuándo serán los próximos simulacros?

El ejercicio del 18 de febrero será solo el primero de una serie de tres simulacros previstos para 2026, concebidos como parte de una estrategia de práctica constante para reforzar la prevención y la organización social frente a desastres.

Laura Velázquez precisó que el segundo simulacro nacional se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo, a las 11:00 de la mañana, para conmemorar el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil. El tercer simulacro tendrá lugar 19 de septiembre; será la primera vez que un simulacro nacional se realice en sábado. Las hipótesis de ambos eventos aún están por confirmarse.

En las semanas previas al primer simulacro, la capital y su zona conurbada han vivido recordatorios puntuales de su vulnerabilidad sísmica. El 2 de enero, un sismo de magnitud 6,5 con epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero, activó la alerta sísmica y se percibió en la Ciudad de México y el Estado de México, que dejó dos muertos -uno de ellos en la capital- y una docena de heridos. Apenas un mes después, el 8 de febrero, otro movimiento de magnitud 5,7 con epicentro cerca de Puerto Escondido, Oaxaca, volvió a activar los altavoces y las alertas en teléfonos móviles. El temblor fue percibido de forma ligera en distintas zonas de la capital y municipios mexiquenses.

