Un sismo de 5,7 grados sacude Ciudad de México
El movimiento ha sido perceptible en la capital del país, pero hasta el momento no se reportan daños
Un sismo de 5,7 grados ha sacudido Ciudad de México la tarde de este domingo. De acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro se registró en Puerto Escondido, Oaxaca. Las alertas dispuestas en varios puntos de la ciudad se activaron para alertar a los ciudadanos. El Gobierno capitalino ha informado que se han activado los protocolos de emergencia, seguridad y comunicación en la capital. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló en sus redes sociales que en el primer corte de las patrullas de las cinco zonas y sobrevuelos no se han detectado daños o afectaciones relevantes. Hasta el momento, las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías han informado que no se reportan incidentes tras el movimiento.
SISMO Magnitud 5.7 Loc 14 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 08/02/26 15:42:11 Lat 15.90 Lon -96.94 Pf 17 km pic.twitter.com/J4zuVJphqi— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 8, 2026
Las autoridades de Ciudad de México han dado a conocer que la alerta sísmica tuvo una efectividad de 97,6%. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó su sistema de atención de emergencias, realizando la verificación del estado operativo de la infraestructura eléctrica. Además, se mantendrá el monitoreo y sobrevuelo de la capital. En la zona del centro de la capital y en las principales avenidas como Paseo de la Reforma e Insurgentes, el sismo provocó el desalojo de numerosos comercios y restaurantes. De acuerdo con lo expresado por algunos capitalinos en sus redes sociales, el movimiento no fue perceptible en toda la ciudad, salvo por el fuerte sonido de la alerta sísmica en los celulares.
Noticia en desarrollo...
