Ir al contenido
_
_
_
_
México
Sismos

Un sismo de 5,7 grados sacude Ciudad de México

El movimiento ha sido perceptible en la capital del país, pero hasta el momento no se reportan daños

El País
El País
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Un sismo de 5,7 grados ha sacudido Ciudad de México la tarde de este domingo. De acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro se registró en Puerto Escondido, Oaxaca. Las alertas dispuestas en varios puntos de la ciudad se activaron para alertar a los ciudadanos. El Gobierno capitalino ha informado que se han activado los protocolos de emergencia, seguridad y comunicación en la capital. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló en sus redes sociales que en el primer corte de las patrullas de las cinco zonas y sobrevuelos no se han detectado daños o afectaciones relevantes. Hasta el momento, las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías han informado que no se reportan incidentes tras el movimiento.

Las autoridades de Ciudad de México han dado a conocer que la alerta sísmica tuvo una efectividad de 97,6%. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó su sistema de atención de emergencias, realizando la verificación del estado operativo de la infraestructura eléctrica. Además, se mantendrá el monitoreo y sobrevuelo de la capital. En la zona del centro de la capital y en las principales avenidas como Paseo de la Reforma e Insurgentes, el sismo provocó el desalojo de numerosos comercios y restaurantes. De acuerdo con lo expresado por algunos capitalinos en sus redes sociales, el movimiento no fue perceptible en toda la ciudad, salvo por el fuerte sonido de la alerta sísmica en los celulares.

Noticia en desarrollo...

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_