El PP se lanza en tromba a pedir la dimisión de Marlaska

El PP ha aprovechado la sesión de control al Gobierno en el Congreso para martillear con la dimisión del ex director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González Jiménez, tras ser denunciado por una agente por violación. En una sesión sin Pedro Sánchez, de viaje en la India, los populares han aprovechado cada pregunta al Ejecutivo para responsabilizarlo de los hechos y exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los gritos de dimisión y los golpes en el escaño por parte de la bancada popular se han mezclado con los aplausos de la bancada socialista del hemiciclo tras la intervención del titular de Interior. Marlaska ha retado a los miembros del PP a decir “fuera del hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y que no actuó, porque entonces nos veremos en otras instancias”. “Los hechos son de tal gravedad que evidentemente no voy a asumir calumnias de ese tipo”, ha zanjado el ministro, que asegura que dejará el cargo si la víctima se “no se ha sentido protegida”.

Desde las primeras intervenciones de la mañana, los populares se han dedicado a acusar al Ejecutivo de “encubrir a un violador”. La pregunta de la portavoz del PP, Ester Muñoz, dirigida a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, versaba sobre la responsabilidad del Gobierno, pero Muñoz ha iniciado su intervención afirmando que es “difícil preguntarles por algo que no sea sus escándalos”. “Sabemos que lo conocía [el caso de presunta agresión sexual del exjefe de Policía] y que ha cesado únicamente porque ha salido a la luz, no por lo que ha hecho”. Montero ha replicado acusando al PP de “doble moral” por atacar al Gobierno con este asunto mientras ignora las acusaciones de acoso sexual contra el alcalde de Móstoles y ha defendido que se ha actuado con rapidez y se “hizo lo que se tenía que hacer, y el señor Marlaska hizo lo que tenía que hacer”.

Sin embargo, el PP ha continuado atizando la cuestión y su secretario general, Miguel Tellado, ha llegado a decir que le produce “náuseas ver a Marlaska” en el banco azul. “Hoy no debería estar sentado en su escaño. Son ustedes encubridores de presuntos delincuentes. Da náuseas verle sentado en su banco azul, tapando una violación”, ha dicho el secretario general del PP, Miguel Tellado. “Vaya feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial”, ha zanjado.

Ya en las preguntas dirigidas al titular de Interior, la diputada del PP Mirian Guardiola ha pedido de nuevo la dimisión de Fernando Grande-Marlaska por haber “permitido” que un presunto violador estuviera al frente de la Policía. “Usted tiene que dimitir, y tiene que dimitir hoy porque usted ha permitido que un presunto violador esté al frente, ni más ni menos que de la Policía Nacional. Su amigo, su mano derecha, su brazo ejecutor, un acosador, un violador, un presunto violador de una mujer, de una subordinada en una vivienda de su Ministerio. Los hechos son terribles”, ha dicho Guardiola antes de dar por hecho que el ministro conocía la situación y la tapó.

“Los hechos denunciados por la víctima respecto al antiguo director adjunto operativo son de tal gravedad que inmediatamente se exigió su renuncia”, ha defendido Marlaska en respuesta a la diputada popular. El ministro del Interior ha retado a quienes afirman que tapó los hechos a que lo digan fuera del Congreso: “Digan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y que no actuó, porque entonces nos veremos en otras instancias, porque los hechos son de tal gravedad, los hechos son de tal gravedad que evidentemente no voy a asumir calumnias, calumnias de ese tipo”. En este sentido, Marlaska ha indicado que de la “única persona” que puede aceptar críticas es de la víctima, y ha asegurado que “si la víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que el ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente sí renunciaré y sí dimitiré”.

El primero en pronunciarse este miércoles ha sido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no ha participado en la sesión de control al no estar presente el jefe del Ejecutivo. Feijóo ha publicado un mensaje en su perfil de X en el que “si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público”. “Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”, ha asegurado el jefe de los populares antes de añadir: “Quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos. ¿En qué manos estamos? Hay que liberar al país de personas como estas, y eso empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez”.