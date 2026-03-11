El bucle fatídico de Alejandro Davidovich: eliminado, vuelve a quedarse en la orilla
El malagueño desperdicia dos puntos de partido ante Tien (4-6, 6-1 y 7-6(4). Sinner sortea el duro envite de Fonseca y Sabalenka mantiene el paso militar ante Osaka
Es él, Alejandro Davidovich, y un bucle fatídico del que no consigue escapar. Siempre tan cerca, tan lejos. Indian Wells enmarca el último castigo, traducido en dos bolas de partido que se van al limbo ante el estadounidense Learner Tien y, por tanto, la eliminación. De nuevo, con la miel en los labios: 4-6, 6-1 y 7-6(4), tras 2h 08m. El malagueño, de 26 años, se marcha en los octavos con ese mal sabor de boca que ha sedimentado y no se va. Se le resiste su primer trofeo en la élite —cinco finales, cinco derrotas— y asoma la niebla cuando puede cerrar los partidos: con este último, el español ha perdido ya 13 en los que dispuso de al menos un match point. Tien, su última negación.
[Noticia de alcance, en breve publicaremos la actualización].
