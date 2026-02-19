Ayuso vuelve a la Asamblea en medio de su mayor crisis interna

Tres diputados del PP y dos altos cargos han salido influidos por un asesor externo, hasta hace poco cercano a la presidenta, que gestionaba en la sombra la educación en Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha transitado su vida política rodeada de una gran expectación y ha estado involucrada en algunos de los asuntos troncales de España en los últimos años. Sin embargo, nunca había vivido una crisis interna en su Gobierno como la de esta semana. La presidenta de Madrid cesó al consejero de Educación y quedó al descubierto que Emilio Viciana estaba muy influido por un personaje externo al partido y al PP, el dramaturgo Antonio Castillo Algarra. Tres diputados y dos directores genereales, todos ellos muy jóvenes y colocados ahí por Algarra, se marcharon o fueron cesados. Quedó al descubierto el descontrol que rodeaba todo lo que tenía que ver con universidades y colegios.

Al mando ha quedado el PP duro, el que representa la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Su reto pasa por sacar adelante una ley de financiación de universidades públicas que tendrá que redactarse desde cero, según dicen en Sol, y entenderse mejor con los rectores que su antecesor en el cargo, caígo en desgracia. La crisis también ha dejado ha abierto una brecha en un partido, el PP de Madrid, que parecía responder en una sola dirección, la de Ayuso.

La oposición llega con una batería de preguntas sobre las viviendas sociales, la rendición de cuentas, el gasto en publicidad institucional, pero lo más seguro es que el debate lo acapare la crisis del Gobierno de Ayuso, en primer lugar, y en segundo el presunto acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles a una de sus concejaldas, también en el seno de los populares. Esta semana, un alto cargo de ese Ayuntamiento ha dimitiado por considerar creíble la denuncia.