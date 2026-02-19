Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
accidentes laborales

Muere un empleado de 57 años al caerle encima un palé en una nave industrial de Vallirana

Los Mossos d’Esquadra han alertado al juzgado de guardia y al departamento de empresa para que se investigue como accidente laboral

La ciudad de Vallirana, desde la carretera.J. Íñiguez
EFE
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Un hombre de 57 años ha muerto este jueves al quedar atrapado bajo un palé que le ha caído encima en una nave industrial en Vallirana (Barcelona) donde trabajaba. Según han informado los Mossos d’Esquadra en un comunicado, hacia las 13.40 horas han recibido el aviso por un presunto accidente de un trabajador en una nave industrial en Vallirana.

Por causas que se investigan, el hombre, de 57 años, ha muerto al quedar atrapado debajo del palé. Los Mossos han alertado de estos hechos al juzgado de guardia de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y al departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.

Se trata de un nuevo caso de muerte por accidente laboral, después de que en 2025 Cataluña registrase unos niveles de siniestralidad que no se veían desde hace más de 15 años. En 2025, según los datos del Observatori del Treball i el Model Productiu, en Cataluña murieron 85 personas durante su jornada laboral, un 27% más que el año anterior y el peor dato desde 2009.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
El conocimiento es poder. Empieza a crecer hoy.
cursos
Prepárate para los retos del mundo profesional.
cursos
Descubre nuevas oportunidades para tu futuro.
cursos
Haz que tu CV destaque. Empieza tu formación hoy.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_