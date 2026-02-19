Muere un empleado de 57 años al caerle encima un palé en una nave industrial de Vallirana
Los Mossos d’Esquadra han alertado al juzgado de guardia y al departamento de empresa para que se investigue como accidente laboral
Un hombre de 57 años ha muerto este jueves al quedar atrapado bajo un palé que le ha caído encima en una nave industrial en Vallirana (Barcelona) donde trabajaba. Según han informado los Mossos d’Esquadra en un comunicado, hacia las 13.40 horas han recibido el aviso por un presunto accidente de un trabajador en una nave industrial en Vallirana.
Por causas que se investigan, el hombre, de 57 años, ha muerto al quedar atrapado debajo del palé. Los Mossos han alertado de estos hechos al juzgado de guardia de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y al departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.
Se trata de un nuevo caso de muerte por accidente laboral, después de que en 2025 Cataluña registrase unos niveles de siniestralidad que no se veían desde hace más de 15 años. En 2025, según los datos del Observatori del Treball i el Model Productiu, en Cataluña murieron 85 personas durante su jornada laboral, un 27% más que el año anterior y el peor dato desde 2009.
