El líder de ‘Los Pocholos’, cercano a Ayuso, dimite como director del ballet de Madrid tras enfrentarse a Miguel Ángel Rodríguez

Antonio Castillo Algarra, el dramaturgo que contaba con el favor de Isabel Díaz Ayuso y llevaba en la sombra las riendas de la educación y la cultura en Madrid, ha comenzado a retirarse de sus posiciones de poder tras el choque con el ala dura del PP, y en especial con Miguel Ángel Rodríguez, el asesor principal de la presidenta. Algarra ha dimitido este miércoles de su cargo como director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, según ha informado a este periódico el entorno de Ayuso.

Los veteranos del partido iniciaron esta semana una ofensiva para acabar con la influencia de Algarra en puestos clave del Gobierno. Les parecía inadmisible que este señor, que consideran “extravagante”, ejerciera una influencia tan grande sobre el consejero de Educación, Emilio Viciana. Ayuso fulminó el lunes por la noche a Viciana y en las siguientes horas se produjo una seguidilla de dimisiones y ceses entre la gente joven, dentro del PP, que escuchaba con atención a todo lo que decía Algarra y lo intentaba implementar en las políticas públicas.

05/4/2024 El director del Ballet Español,Antonio Castillo Algarra, el consejero de Educación, Emilio Viciana (en el centro al fondo), y el de Cultura, Mariano de Paco (fondo derecha) presiden la primera reunión del patronato del Ballet Español. COMUNIDAD DE MADRID/EP

En menos de un día, tres diputados del PP y dos directores generales encargados de las universidades y la secundaria dijeron adiós. “Son una secta. Es muy raro que los diputados abandonen sus actas así como así”, cuenta alguien conocedor de las intrigas en Sol, la sede regional. Algarra, según ha expresado él mismo en redes sociales, considera que detrás de toda esta campaña en su contra se esconde Rodríguez, conocido en los mundillos políticos por su fama de intrigador. “Señores: ¿no les da vergüenza publicar simplezas al dictado de Miguel Ángel Rodríguez?”, le escribió ayer el dramaturgo a un medio de comunicación que escribía un artículo en el que no salía bien parado.

Lo cierto es que con esta guerra abierta entre dos facciones del PP, Ayuso vive su mayor crisis interna desde que es presidenta. El choque venía anticipándose desde hace tiempo, pero nadie lo imaginaba de esta magnitud. Los pocholos, unos jóvenes preparados pero con poca experiencia, llamados así con ironía en los pasillos por sus pintas de niños pijos, estaban hasta ahora al mando de Educación, una de las consejerías más importantes de Madrid. Seguían los consejos de Algarra, un dramaturgo y gurú que asesoraba a Ayuso sobre colegios y universidades. Los veteranos han convencido esta semana a la presidenta de que debía devolver esta cuota clave de poder al ala más dura del PP.

Tras el cese de Viciana el lunes, el primero en anunciar que se iba y que renunciaba a su acta de diputado fue Pablo Posse, portavoz de Educación del PP en la Asamblea de Madrid. Se le unieron otras dos diputadas: Mónica Lavín, portavoz de Asuntos Sociales, y Carlota Pasarón, portavoz de Juventud. Las renuncias, dadas a conocer por EL PAÍS, se produjeron mientras la presidenta hablaba en un evento sobre la digitalización de la salud. En Sol, a esas horas, nadie les había advertido de nada. Las alarmas se encendieron: resulta muy poco común que tres diputados de una misma bancada abandonen sus actas de forma intempestiva antes de acabar una legislatura. Al mismo tiempo, Posse dio a conocer que el director general de Universidades, Nicolás Casas, y la de Secundaria, María Luz Rodríguez Lera, también decían adiós. La herida era de una profundidad inesperada. Nadie había calculado las consecuencias del movimiento de Viciana.

Ahora, Algarra ha dado un nuevo paso más para evidenciar la brecha que se ha abierto en la Comunidad de Madrid: ha dimitido de su puesto como director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid pero no sin antes mencionar en público a la antítesis de sus Pocholos: Miguel Ángel Rodríguez.