Éxito inicial de una vacuna personalizada contra el cáncer de mama triple negativo, el más agresivo

Los oncólogos hablan a menudo de tumores calientes y fríos. Los primeros son aquellos que son detectados y potencialmente combatidos por el sistema inmune. En los últimos años, gracias a los medicamentos de inmunoterapia que amplían la capacidad de las defensas para localizar y destruir las células tumorales, ha habido grandes avances en la curación de este gran grupo de cánceres. El gran reto de la oncología moderna es calentar los tumores fríos, que pasan desapercibidos al sistema inmune y no responden a los tratamientos. Una de las estrategias para lograrlo es usar vacunas.

Este miércoles se publican los resultados preliminares de una vacuna contra el cáncer de mama triple negativo, que hasta hace pocos años era considerado un tumor frío, pues su perfil genético y molecular lo hace resistente a los tratamientos moleculares. Este subtipo es el más agresivo, el que afecta a mujeres más jóvenes, y el que causa recaídas de forma más habitual, normalmente durante los tres primeros años tras el primer tratamiento. El cáncer de mama es el cáncer más común en mujeres, y el triple negativo supone un 15% de todos ellos. Otras vacunas experimentales algo más avanzadas se dirigen contra tumores aún más complicados, como el de páncreas.

El nuevo tratamiento experimental consiste en una vacuna personalizada de ARN mensajero contra el tumor de cada paciente. Se administra junto al resto de fármacos disponibles, preferiblemente en fases tempranas de la enfermedad. La primera fase de pruebas en pacientes muestra respuestas positivas en la mayoría de ellas. De las 14 mujeres tratadas, 11 de ellas respondieron completamente y llevan seis años sin cáncer. Los resultados se publican en Nature, referente de la mejor ciencia mundial.

Este tipo de inmunizaciones se elabora para cada paciente después de secuenciar el genoma de su tumor. Los científicos seleccionan hasta 20 proteínas características del cáncer, llamadas neoantígenos, y elaboran una vacuna de ARN que contiene las instrucciones para que el propio organismo genere linfocitos T —glóbulos blancos— capaces de identificarlos, recordarlos y destruir las células malignas. La estrategia es apoyar al sistema inmune para que pueda combatir al tumor y que también pueda evitar recaídas futuras.

Los dos autores principales del trabajo son Özlem Türeci y Uğur Şahin, matrimonio de inmunólogos cofundadores de la empresa farmacéutica BioNtech. La compañía alemana se hizo famosa durante la pandemia por desarrollar una de las vacunas más efectivas contra la covid.

Lo más importante de estos nuevos resultados es que muestran que una vacuna personalizada hecha para cada paciente es “viable en un contexto clínico”, y que genera una respuesta inmune en la mayoría de pacientes.

Aún así, los dos médicos alemanes de origen turco son muy cautos. Los resultados de esas 11 pacientes son “prometedores”, reconoce Şahin a este diario por correo electrónico, pero “hay que interpretarlos con cuidado”. “Los ensayos de fase 1 son pequeños por definición y no tienen un grupo de control, así que no podemos atribuir los resultados a la vacuna con total certeza”, añade.

Los oncólogos suelen considerar que cinco años sin cáncer equivalen a una curación. Pero Türeci mantiene los pies en el suelo. “Hablar de curación es una aseveración clínica que suele exigir bases de datos controladas más extensas y periodos de seguimiento más largos. Lo que observamos puede describirse como un prometedor seguimiento a largo plazo libre de recurrencia, más que como una prueba de curación. Es importante no sobreestimar estos resultados preliminares, especialmente porque en la actualidad no existe un ensayo de seguimiento en cáncer de mama triple negativo donde las pacientes puedan acceder a este tratamiento no aprobado”, añade.

En cualquier caso, estos resultados se suman a otros éxitos iniciales contra tumores de muy mal pronóstico, explican Türeci y Şahin. Una vacuna de ARN similar desarrollada por BioNtech contra el melanoma, un tumor caliente, ha obtenido resultados prometedores en ensayos más avanzados que el actual. El equipo también ha desarrollado una inmunización similar contra el cáncer de páncreas —tumor frío por antonomasia— mostrando que hasta el 50% de los pacientes responden a la vacuna generando glóbulos blancos capaces de identificar a las células malignas, y que esa respuesta parece estar ligada a un mejor pronóstico.

BioNtech ya tiene en marcha ensayos de fase 2 con vacunas de ARN mensajero contra el cáncer de colon, páncreas y vejiga. En función de los resultados, que pueden estar listos a finales de año, la compañía decidirá si inicia también pruebas en esta fase con las vacunas del cáncer de mama triple negativo. Si todo va bien, después habría que hacer una tercera tanda de pruebas con más pacientes para demostrar su eficacia. “Nuestra visión es que para el año 2030 habrá una vacuna personalizada de ARN mensajero contra el cáncer aprobada”, explica Türeci.

“Es un artículo muy interesante en el sentido de que estudia muy bien en pacientes que están en el tratamiento de neoadyuvancia [el primero que se aplica] de cáncer de mama triple negativo localizado el tipo de respuesta inmunitaria que se produce y las características de esa respuesta inmunitaria con un seguimiento a largo plazo, muy bien hecho”, opina Ignacio Melero, director de Inmunología e Inmunoterapia en Cima Universidad de Navarra.

“Las vacunas contra el cáncer son una estrategia prometedora”, opina Isabel Echavarría, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).“Estudios como este en cáncer de mama triple negativo evidencian que logran desarrollar una respuesta inmune específica frente a antígenos del tumor”, dice. “Sin embargo, además de demostrar a nivel preclínico la activación del sistema inmune, deben demostrar en ensayos clínicos aleatorizados que se asocian con un beneficio clínicamente significativo frente a la terapia estándar”, explica. La experta añade que, por otro lado, existen ciertas limitaciones de cara a su potencial disponibilidad y accesibilidad: “Por un lado, los tumores son heterogéneos y evolucionan a lo largo del tiempo, van adquiriendo distintas mutaciones por ejemplo, no siempre es fácil encontrar neoantígenos específico del tumor y que genere una respuesta inmune adecuada, y en el caso de desarrollar vacunas personalizadas frente al tumor de cada paciente, esto va a requerir una secuenciación, diseño y producción de la vacuna, con el consiguiente problema del coste y tiempo de desarrollo”, detalla.